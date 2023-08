फाइनेंस सेक्टर में बेहतरीन करियर बनाने के लिए Chartered Financial Analyst Program है बेहद खास

सालों से छात्र अपने करियर के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, अकाउंट्स आदि जैसे पारम्परिक कोर्स का चयन करते आ रहे हैं। लेकिन आज करियर के कई ऐसे विकल्प हैं, जहां से आगे बढ़ने की अपार संभावनाओं के साथ, सुरक्षा व अन्य लाभ मौजूद हैं। Chartered Financial Analyst (CFA) प्रोग्राम उन्हीं करियर विकल्पों में से एक है, जिसे करके फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े छात्र अपने भविष्य को संवार सकते हैं।

CFA Program वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन है, जो CFA Institute द्वारा प्रदान किया जाता है। बता दें कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना साल 1947 में हुई थी और तब से ये संस्था इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस इंडस्ट्री में अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए कार्यरत है। CFA Institute द्वारा प्रदान किया जाने वाला CFA Program एक खास प्रोग्राम है, जहां फाइनेंस सेक्टर में स्किल्ड युवाओं को तैयार किया जाता है।

CFA Program की विशेषता

फाइनेंस सेक्टर में योग्य युवा प्रोफेशनल्स को तैयार करने वाला यह खास प्रोग्राम फाइनेंस की छोटी-बड़ी सभी डीटेल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे युवाओं को इस इंडस्ट्री की सभी चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। बता दें कि यह प्रोग्राम तीन स्तर की परीक्षाओं में बांटा गया है। अभ्यर्थियों को क्रमशः तीनों परीक्षाओं को पास करना होता है। इन तीनों परीक्षाओं का स्तर क्रम से ही नॉलेज और जटिलता के मामले में बढ़ता जाता है।

CFA Program का करिकुलम वर्तमान में इंडस्ट्री की चुनौतियों व संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार अपडेट किया जाता है, जिससे यह प्रोग्राम छात्रों व युवा प्रोफेशनल्स के लिए लगातार उच्च गुणवत्ता प्रदान करने में सक्षम होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रोग्राम के करिकुलम में इंडस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी Continuing Professional Development (CPD) पहल है, जिसके तहत CFA चार्टर प्राप्त करने के बाद चार्टरहोल्डर खुद को अपडेट रखने व नए इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझने के लिए प्रोफेशनल डेवलेपमेंट के साथ जुड़े रहते हैं। इससे प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री के स्टैण्डर्ड के अनुसार खुद को तैयार रख पाते हैं।

करियर के लिए उपलब्ध हैं कई विकल्प

CFA Program करने के बाद छात्रों व युवा प्रोफेशनल्स के पास करियर के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। इस प्रोग्राम के बाद युवा फाइनेंशियल एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिसर्च आदि कई क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। यह प्रोग्राम फाइनेंस इंडस्ट्री की सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ऐसे में इस प्रोग्राम को करने के बाद युवाओं के पास जॉब व अच्छे करियर के अनेक विकल्प रहते हैं।

वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रोग्राम

CFA Program, CFA Institute द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक सर्टिफिकेशन है। यह प्रोग्राम वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। साथ ही फाइनेंस सेक्टर में स्किल्ड एक्सपर्ट और डिसीजन मेकिंग का गुण प्रदान करने के लिए भी इस प्रोग्राम को विश्व में ख्याति प्राप्त है।

अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं तैयारी

इस प्रोग्राम के तहत आयोजित की जाने वाली तीनों परीक्षाओं का स्तर काफी कठिन होता है। हर स्तर पर स्टडी मटेरियल्स को डिजाइन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स की तैयारी लगभग 300 घंटे बनी रहे। वैसे, इसकी तैयारी के लिए सेल्फ-स्टडी फ्लेक्सबिलिटी मॉडल का पालन किया जाता है, जिसके तहत आप नौकरी करते हुए या फिर अन्य विषय की पढ़ाई करते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार स्टडी मैटेरियल के साथ तैयारी कर सकें।

UAP Program के साथ नई पहल की शुरुआत

CFA Institute ने अपने प्रोग्राम की गुणवत्ता को और बेहतर करते हुए व इंडस्ट्री के मानकों के साथ समझौता न करने के लिए एक खास University Affiliation Programme (UAP) की शुरुआत की है, जिसके तहत युनिवर्सिटी से जुड़कर CFA Program का एक महत्वपूर्ण हिस्सा Candidate Body of Knowledge (CBOK) को युनिवर्सिटी करिकुलम में शामिल किया जाता है, और छात्रों व प्रोफेशनल्स को इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाता है।

भारत के 23 परीक्षा केंद्रों से परीक्षा दें

CFA Program के तहत परीक्षाएं देने के लिए देशभर में कुल 23 टेस्ट सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, नोएडा, पुणे, रायपुर, रांची, सूरत, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर और कोच्चि शामिल है।

CFA Program फाइनेंस सेक्टर में अच्छा करियर बनाने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्रामों में से एक है। ऐसे में अगर आप भी इस प्रोग्राम के जरिए एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री से जुड़ी सभी प्रमुख विषयों के बारे में आपको बताएंगे व आप अपनी तैयारी से जुड़े सवाल भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। इस वेबिनार का आयोजन 9 अगस्त को शाम 4 बजे से होगा।

