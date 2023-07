NCERT Book for Class 11 Hindi PDF for 2023-24 (Revised)

NCERT Book for Class 11 Hindi: Download revised NCERT Book for Class 11 Hindi in a chapter-wise PDF. Also, check the list of chapter-wise topics removed from the textbook. The latest NCERT Class 11 Hindi Book is available in English and Hindi here.

Class 11 Latest NCERT Hindi Textbook: Hindi is one of the subjects that almost every educational board in India has in their curriculum. This language subject is available as a compulsory as well as an elective subject. Hindi literature and Hindi grammar are the two aspects of this language, and both are taught to students.

In this article, you will get the complete PDFs of the NCERT Class 11 Hindi textbooks. The chapter-wise revised PDFs for Antra, Aroh, Vitan, and Antral are provided here. These books are revised and follow the newly revised curriculum. The chapters that are no longer part of the syllabus have been removed from these textbooks. Download the free PDFs from the links below.

NCERT Book for Class 11 Hindi Antra







NCERT Book for Class 11 Hindi Aroh







NCERT Book for Class 11 Hindi Vitan

NCERT Book for Class 11 Hindi Antral

Chapter No. Chapter Name PDF 1 हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी-बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल Download PDF 2 आवारा मसीहा-दिशाहारा Download PDF

NCERT Class 11 Hindi Core Rationalised Content

आरोह भाग-1 (Aaroh Part-1) अध्याय का नाम पृष्ठ सं. हटाए गए विषय / अध्याय स्पीति में बारिश 68-78 संपूर्ण अध्याय आत्मा का ताप 118-126 संपूर्ण अध्याय पथिक 140-144 संपूर्ण अध्याय वे आँखें 145-150 संपूर्ण अध्याय वितान भाग-1 (Vitaan Part-1) पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं अभिव्यक्ति और माध्यम (Abhivyakti and Madhyam) पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं

NCERT Class 11 Hindi Elective Rationalised Content

अंतरा भाग-1 गजानन माधव मुक्तिबोध - नए की जन्म कुण्डली : एक 70-90 संपूर्ण अध्याय पद्माकर - और भाँति कुंजनमें गुंजरत... 136-140 संपूर्ण अध्याय नरेंद्र शर्मा नींद उचट जाती है 157-160 संपूर्ण अध्याय अंतराल भाग-1 अंडे के छिलके 1-22 संपूर्ण अध्याय अभिव्यक्ति और माध्यम (Abhivyakti and Madhyam) पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं







