CSIR UGC NET Final Answer Key 2025: csirnet.nta.ac.in पर जारी, ये रहा PDF डाउनलोड लिंक

CGBSE Supplementary Results 2025
CSIR-UGC NET 2025 final answer key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जून सत्र के लिए सीएसआईआर यूजीसी नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। Candidates द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का मूल्यांकन करने के बाद, सीएसआईआर-यूजीसी नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 को csirnet.nta.ac.in पर PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। यहां सभी जानकारी देखें।

ByVijay Pratap Singh
Aug 20, 2025, 11:41 IST
CSIR UGC NET Final Answer Key 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जून सत्र के लिए सीएसआईआर-यूजीसी नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। इससे पहले, एजेंसी ने प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और उस पर आपत्तियां उठाने का मौका दिया था। अब उम्मीदवार द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का मूल्यांकन करने के बाद, सीएसआईआर-यूजीसी नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 को csirnet.nta.ac.in पर PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है।

CSIR NET परीक्षा 2025 के जरिए Candidates को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और PhD में एडमिशन मिलेगा। आप सीएसआईआर-यूजीसी नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 का PDF डाउनलोड लिंक नीचे दी गई खबर में देख सकते हैं।

CSIR UGC NET Final Answer Key 2025 PDF Download Link

इस फाइनल आंसर की PDF की मदद से, अब Candidates लिखित परीक्षा में अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकेंगे और अपने अंकों की गणना कर सकेंगे। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे फाइनल आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं-

CSIR UGC NET Final Answer Key 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

CSIR UGC NET Final Answer Key 2025- हाइलाइट्स

सीएसआईआर नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 को csirnet.nta.ac.in पर जारी कर दिया गया है। आप UGC CSIR NET Answer Key 2025 की खास बातें नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

जॉइंट CSIR-UGC NET जून 2025

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)

परीक्षा की तारीख

28 जुलाई, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

csirnet.nta.ac.in

CSIR UGC NET Final Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके सीएसआईआर नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

1.  आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, “CSIR UGC NET Final Answer Key 2025” लिंक पर क्लिक करें।

3.  एक नई विंडो में आंसर की की PDF खुल जाएगी।

4.  इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

