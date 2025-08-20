CSIR UGC NET Final Answer Key 2025: csirnet.nta.ac.in पर जारी, ये रहा PDF डाउनलोड लिंक

CSIR UGC NET Final Answer Key 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जून सत्र के लिए सीएसआईआर-यूजीसी नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। इससे पहले, एजेंसी ने प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और उस पर आपत्तियां उठाने का मौका दिया था। अब उम्मीदवार द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का मूल्यांकन करने के बाद, सीएसआईआर-यूजीसी नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 को csirnet.nta.ac.in पर PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है।
CSIR NET परीक्षा 2025 के जरिए Candidates को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और PhD में एडमिशन मिलेगा। आप सीएसआईआर-यूजीसी नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 का PDF डाउनलोड लिंक नीचे दी गई खबर में देख सकते हैं।
CSIR UGC NET Final Answer Key 2025 PDF Download Link
इस फाइनल आंसर की PDF की मदद से, अब Candidates लिखित परीक्षा में अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकेंगे और अपने अंकों की गणना कर सकेंगे। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे फाइनल आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं-
CSIR UGC NET Final Answer Key 2025 PDF Link
CSIR UGC NET Final Answer Key 2025- हाइलाइट्स
सीएसआईआर नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 को csirnet.nta.ac.in पर जारी कर दिया गया है। आप UGC CSIR NET Answer Key 2025 की खास बातें नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
जॉइंट CSIR-UGC NET जून 2025
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)
|
परीक्षा की तारीख
|
28 जुलाई, 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
csirnet.nta.ac.in
CSIR UGC NET Final Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके सीएसआईआर नेट अंतिम उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
1. आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर, “CSIR UGC NET Final Answer Key 2025” लिंक पर क्लिक करें।
3. एक नई विंडो में आंसर की की PDF खुल जाएगी।
4. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।
