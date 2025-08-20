Punjab Police Admit Card 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड कब आएगा? यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

Punjab Police Admit Card 2025: पंजाब पुलिस जल्द ही डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड पुलिस कैडर में कांस्टेबल पदों के लिए PST और PMT एडमिट कार्ड जारी करने वाली है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पंजाब पुलिस सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) की परीक्षा तिथि घोषित करेगी। जिन उम्मीदवारों को कांस्टेबल पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, वे पंजाब पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 punjabpolice.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

Punjab Police Constable Admit Card 2025

जिला और सशस्त्र पुलिस संवर्ग में कांस्टेबल पद के लिए चरण II (PST/PMT) संभवतः सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। भर्ती पोर्टल पर संबंधित विवरण और अधिसूचना अपडेट सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इस चरण में उम्मीदवारों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) लिया जाएगा, जिसमें लंबाई, वजन, छाती और अन्य शारीरिक मापदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र पर साथ लाना अनिवार्य होगा। आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।