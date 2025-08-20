Punjab Police Admit Card 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड कब आएगा? यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

Punjab Police Admit Card 2025: पंजाब पुलिस जल्द ही डिस्ट्रिक्ट और आर्म्ड पुलिस कैडर में कांस्टेबल पदों के लिए PST और PMT एडमिट कार्ड जारी करने वाली है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पंजाब पुलिस सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) की परीक्षा तिथि घोषित करेगी। जिन उम्मीदवारों को कांस्टेबल पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, वे पंजाब पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 punjabpolice.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
Punjab Police Constable Admit Card 2025
जिला और सशस्त्र पुलिस संवर्ग में कांस्टेबल पद के लिए चरण II (PST/PMT) संभवतः सितंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। भर्ती पोर्टल पर संबंधित विवरण और अधिसूचना अपडेट सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इस चरण में उम्मीदवारों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) लिया जाएगा, जिसमें लंबाई, वजन, छाती और अन्य शारीरिक मापदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों को हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे डाउनलोड कर परीक्षा केंद्र पर साथ लाना अनिवार्य होगा। आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।
|
भर्ती संगठन
|
पंजाब पुलिस
|
पद का नाम
|
कांस्टेबल
|
रिक्त पद
|
1746
|
कैटेगरी
|
एडमिट कार्ड
|
PST/PMT शेड्यूल की स्थिति
|
सितंबर 2025 का सप्ताह
|
एडमिट कार्ड की स्थिति
|
जल्द
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
punjabpolice.gov.in
पंजाब पुलिस एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, Candidates इसे डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
1. पंजाब पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://punjabpolice.gov.in/
2. "Recruitment" टैब पर क्लिक करें।
3. "Constable" लिंक पर क्लिक करें।
4. अपना Registration नंबर और जन्मतिथि डालें।
5. सिक्योरिटी कोड डालें।
6. "Submit" बटन पर क्लिक करें।
7. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
8. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंटआउट ले लें।
एडमिट कार्ड में निम्नलिखित जरूरी जानकारी होगी:
* Candidate का नाम
* Registration नंबर
* जन्म की तारीख
* परीक्षा की तारीख और समय
* परीक्षा केंद्र
* परीक्षा के लिए निर्देश
PST/PMT ग्राउंड पर ले जाने वाले दस्तावेज
PST/PMT राउंड में शामिल होने वाले Candidates को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले जाने होंगे। एडमिट कार्ड के अलावा, Candidates को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज भी ले जाने होंगे:
* एक मान्य फोटो पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट)
* दो पासपोर्ट साइज फोटो
* जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
Comments
All Comments (0)
Join the conversation