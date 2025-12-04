Rajasthan Platoon Commander Answer Key 2025: प्लाटून कमांडर आंसर-की जारी, rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करें PDF

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 3 दिसंबर, 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर की 2025 जारी कर दी है। उम्मीदवार अब ऑफिशियल उत्तरों से अपनी आंसर की का मिलान कर सकते हैं और अपने अनुमानित स्कोर की गणना कर सकते हैं। राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर-की 2025 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आधिकारिक तौर पर राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर की 2025 जारी कर दी है। यह उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो 17 अगस्त, 2025 को लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। उम्मीदवार अब RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर “Candidate Corner” सेक्शन से सीधे अपनी रिस्पॉन्स शीट के साथ शिफ्ट-वाइज आंसर की PDF एक्सेस कर सकते हैं। आंसर की के जरिए, उम्मीदवार अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं, सही और गलत जवाबों की पहचान कर सकते हैं और Result 2025 घोषित होने से पहले अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।

राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर-की 2025 PDF डाउनलोड Link राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर की 2025 का लिंक अब rssb.rajasthan.gov.in पर आधिकारिक रूप से सक्रिय है। उम्मीदवार अपनी आंसर की PDF और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बोर्ड ने सभी पेपर कोड के लिए शिफ्ट-वाइज आंसर की जारी की है। Candidates ऑफिशियल मार्किंग स्कीम (सही के लिए +2, गलत के लिए -1/3) का उपयोग करके अपने अपेक्षित स्कोर का हिसाब लगा सकते हैं। राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। Rajasthan Platoon Commander Answer Key 2025 Paper 1 यहां क्लिक करें Rajasthan Platoon Commander Answer Key 2025 Paper 2 यहां क्लिक करें राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर-की हाइलाइट्स RSSB ने 22 नवंबर, 2025 को राज्य के कई केंद्रों पर प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित की थी। अब 3 दिसंबर, 2025 को आंसर की जारी कर दी गई है। राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर की की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

विवरण जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद का नाम प्लाटून कमांडर परीक्षा की तारीख 22 नवंबर, 2025 आंसर की जारी होने की तारीख 3 दिसंबर, 2025 आपत्ति शुल्क 100 रुपये ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें? आंसर की PDF 3 दिसंबर को rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की गई थी। उम्मीदवार राजस्थान प्लाटून कमांडर आंसर की 2025 को डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं: 1. ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। 2. अब होमपेज पर 'Candidate corner' पर क्लिक करें और फिर 'Platoon Commander Answer Key' पर क्लिक करें। 3. आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी। अपने जवाबों का मिलान करें और अनुमानित अंकों का हिसाब लगाएं।