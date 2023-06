RBSE 10th Result 2023 in Hindi LIVE Updates: कल दोपहर 1 बजे राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर होगा रिलीज, यहां देखें लाइव अपडेट

RBSE 10th Result 2023 Date OUT: राजस्थान अजमेर बोर्ड कल दोपहर 1 बजे आरबीएसई 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार है। 10वीं का रिजल्ट 2023 राजस्थान बोर्ड अजमेर ऑनलाइन माध्यम के जरिए rajresults.nic.in और rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराएं जाएंगे। बोर्ड जल्द ही परिणाम की आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित करेगा। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2023 लिंक, पास प्रतिशत, टॉपर सूची के साथ-साथ वेबसाइट सूची,मार्कशीटऔर रिजल्ट कब और कैसे करें चेक,इसके बारे में लाइव अपडेट यहां देखें।

छात्र अपना आरबीएसई 10वीं का रिजल्ट 2023 - rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं।

बोर्ड के अधिकारी इस रिजल्ट लिंक rajresults.nic.in पर आरबीएसई रिजल्ट 2023 भी जारी करेंगे। यहां आप 10वीं रिजल्ट 2023 राजस्थान बोर्ड अजमेर के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2023 कैसे चेक करें? (How to check Rajasthan Board Class 10th Result 2023)

एसएमएस के जरिए आरबीएसई 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें? (How to check RBSE 10th result via SMS)