RPSC Answer Key 2025: असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 13, 2025, 16:53 IST

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा - 2024 (पीडियाट्रिक्स (BS) और एनेस्थिसियोलॉजी (BS)) के लिए मॉडल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवारों 14 से 16 नवंबर, 2025 तक https://rpsc.rajasthan.gov.in पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सभी जानकारी यहां देखें।

RPSC Answer Key 2025
RPSC Answer Key 2025

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा - 2024 (पीडियाट्रिक्स (BS) और एनेस्थिसियोलॉजी (BS)) के लिए मॉडल आंसर की जारी की है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 07 जुलाई, 2025 को राज्य भर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। मॉडल आंसर की के साथ, अगर कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज कराने की प्रक्रिया भी जारी की गई है। उम्मीदवारों 14 नवंबर से 16 नवंबर, 2025 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की 2025 को आधिकारिक वेबसाइट, यानी rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की 2025 PDF, Result की घोषणा से पहले उम्मीदवारों को अपने अंकों का मूल्यांकन करने में मदद करेगी। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मॉडल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं-

RPSC आंसर की 2024 PDF

जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, वे नीचे दिए गए लिंक से सभी विषयों के लिए RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

पद

मॉडल आंसर-की

असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स

PDF डाउनलोड करें

असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थिसियोलॉजी

PDF डाउनलोड करें

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर-की 2025 हाइलाइट्स

आधिकारिक RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की pdf को आधिकारिक वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दिया गया है। इसमें लिखित परीक्षा में पूछे गए हर सवाल के सही जवाब दिए गए हैं। उम्मीदवारों की आसानी के लिए RPSC PTI और लाइब्रेरियन 2024 परीक्षा की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

राजस्थान लोक सेवा आयोग

परीक्षा का नाम

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025

पद का नाम

असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा - 2024

आंसर की जारी होने की तारीख

13 नवंबर, 2025

आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख

16 नवंबर, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

rpsc.rajasthan.gov.in

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

