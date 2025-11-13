RPSC Answer Key 2025: असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर (मेडिकल शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा - 2024 (पीडियाट्रिक्स (BS) और एनेस्थिसियोलॉजी (BS)) के लिए मॉडल आंसर की जारी की है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 07 जुलाई, 2025 को राज्य भर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। मॉडल आंसर की के साथ, अगर कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज कराने की प्रक्रिया भी जारी की गई है। उम्मीदवारों 14 नवंबर से 16 नवंबर, 2025 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की 2025 को आधिकारिक वेबसाइट, यानी rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की 2025 PDF, Result की घोषणा से पहले उम्मीदवारों को अपने अंकों का मूल्यांकन करने में मदद करेगी। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मॉडल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं-

RPSC आंसर की 2024 PDF

जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, वे नीचे दिए गए लिंक से सभी विषयों के लिए RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।