RTMNU Result 2025: nagpuruniversity.ac.in पर जारी हुआ यूजी और पीजी रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय (RTMNU) ने हाल ही में बीटेक, एमएससी, एमसीए जैसे कई Courses और अन्य परीक्षाओं के सेमेस्टर Result घोषित किए हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय 2025 का Result आधिकारिक वेबसाइट- nagpuruniversity.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। वे सभी छात्र, जिन्होंने अप्रैल 2025 में हुई वार्षिक परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना nagpuruniversity.ac.in Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। RTMNU Result 2025 की पीडीएफ फाइल देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर के साथ लॉग इन करना होगा।

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिणाम 2025

ताजा जानकारी के अनुसार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए कई सेमेस्टर Result जारी किए हैं। छात्र अपने नागपुर विश्वविद्यालय के Result यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट- nagpuruniversity.ac.in पर देख सकते हैं।