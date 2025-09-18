RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
RTMNU Result 2025: nagpuruniversity.ac.in पर जारी हुआ यूजी और पीजी रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

By Vijay Pratap Singh
Sep 18, 2025, 13:38 IST

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय (RTMNU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट- nagpuruniversity.ac.in पर यूजी और पीजी Courses के सेमेस्टर Result घोषित कर दिए हैं। छात्र RTMNU Result देखने के लिए डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया यहां से प्राप्त कर सकते हैं।

RTMNU Result 2025
RTMNU Result 2025

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय (RTMNU) ने हाल ही में बीटेक, एमएससी, एमसीए जैसे कई Courses और अन्य परीक्षाओं के सेमेस्टर Result घोषित किए हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय 2025 का Result आधिकारिक वेबसाइट- nagpuruniversity.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। वे सभी छात्र, जिन्होंने अप्रैल 2025 में हुई वार्षिक परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना nagpuruniversity.ac.in Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। RTMNU Result 2025 की पीडीएफ फाइल देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर के साथ लॉग इन करना होगा।

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिणाम 2025

ताजा जानकारी के अनुसार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी प्रोग्राम के लिए कई सेमेस्टर Result जारी किए हैं। छात्र अपने नागपुर विश्वविद्यालय के Result यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट- nagpuruniversity.ac.in पर देख सकते हैं।

Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University Result 2025 Link

RTMNU Result 2025 कैसे चेक करें?

Candidates बीटेक, एमसीए, एमएससी जैसे कई यूजी और पीजी Courses और अन्य परीक्षाओं के लिए अपने सेमेस्टर Result यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। RTMNU Result 2025 देखने का तरीका जानने के लिए नीचे बताए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1: यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट - nagpuruniversity.ac.in पर जाएं।

चरण 2: 'परीक्षा' सेक्शन को देखें।

चरण 3: Result चुनें।

चरण 4: Result का पेज दिखाई देगा, उसमें अपनी जानकारी भरें।

चरण 5: Result देखें और उसे डाउनलोड कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

