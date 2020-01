CBSE Class 10th, 12th Board Exam 2020: इस तरह से लिखेंगे उत्तर तो हासिल होंगे पूरे मार्क्स

सही और उचित उत्तर लिखने के साथ-साथ, प्रस्तुति यानि प्रेजेंटेशन किसी भी बोर्ड की परीक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाती है. चाहे परीक्षा सीबीएसई, यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड की हो, छात्रों की अच्छी स्कोरिंग प्रेजेंटेशन पर काफी हद तक निर्भर करती है. आपके उत्तर का हर शब्द एग्जामिनर को आसानी से समझ आना चाहिए. एक अच्छी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को प्रभावित करती है जिससे आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना भी बढ़ती है. प्रत्येक उत्तर को लिखने के बाद 2-3 पंक्तियाँ छोड़ दें ताकि उत्तर पुस्तिका चेक करते वक़्त एग्जामिनर को दो उत्तरों में अंतर स्पष्ट दिखाई दे.

आज हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने जा रहें हैं जिनकी मदद से आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन तरीके से अपने उत्तर पेश कर सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे.

1. उत्तर में प्रत्येक शीर्षक (हैडिंग) और उपशीर्षक (सबहैडिंग) को रेखांकित (अंडरलाइन) करना न भूलें.

2. अपनी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ के दाईं ओर मार्जिन छोड़ते हुए एक दो इंच की लकीर हमेशा खींचे, जहां आप अपना रफ़ वर्क कर सकते हैं. अन्यथा, शीट में कहीं भी रफ़ वर्क करने से शीट बेहद बेकार व् गन्दी दिखाई देगी जिससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा.

3. जहाँ भी उत्तर में चित्र, टेबल, चार्ट, आदि की आवश्यकता है वहाँ चित्र सामग्री को बढ़ाएं. ऐसा करने से आपके ज्ञान का ज्यादा अच्छे तरीके से परीक्षक को पता चलता है, क्यूंकि किसी भी इन्फॉर्मेशन को चित्र या टेबल के रूप में प्रस्तुत करने पर आसानी से समझ आती है.

4. कोशिश करें कि अपने उत्तर को लिखते समय बुलेट्स में या पॉइंट्स में लिखें. सभी हेडर और उप-हेडर और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाइलाइट \ रेखांकित ज़रूर करें.

5. उत्तर को स्पष्ट रूप में लिखने की कोशिश करें यानि की उत्तर लिखते समय अपनी लिखावट साफ़ रखें और पूरे पेज में कोशिश करें आपकी लिखावट एकरूप हो और देखने में आकर्षक लगे.

6. जब भी कोई शब्द या उत्तर गलत हो जाये और उसे काटना हो तो अपनी कलम से उस उत्तर या शब्द पर एक डैश लाइन बनाएं. स्क्रूबलिंग या स्क्रैचिंग से बचें, क्योंकि इससे आपकी उत्तर पुस्तिका गन्दी दिखेगी.

7. हमेशा प्रश्नों की संख्या को ठीक से लिखें जिससे प्रश्न संख्या स्पष्ट रूप से दिख सके.

8. उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखें की सभी शब्दों बीच की दूरी एक समान हो यानि की शब्द न तो बहुत निकट हो और न ही बहुत दूर हों.

निष्कर्ष: ऊपर बताये गए टिप्स को यदि आप अभी से फॉलो करें तो एग्जाम के समय उत्तर पुस्तिका को सही तरीके से लिखने की रणनीति आप कभी नहीं भूलेंगे. एग्जाम में कुछ ही महीने बचे हैं छात्रों को सलाह है कि वह अपने उत्तरों को लिखते समय इन छोटी-छोटी बातों का यदि ख्याल रखें तो वह एग्जाम में और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं.

