Unlock 2: 1 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान

गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए नए अपडेट और दिशा निर्देश जारी किए हैं। आधिकारिक अपडेट के अनुसार स्कूल, विश्वविद्यालय, कोचिंग और अन्य शैक्षिक संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि, राज्य और केंद्र सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए DoPT द्वारा SOP जारी किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश:

