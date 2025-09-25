UP Board 12th Maths Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड गणित कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के गणित विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें बीजगणित, कैलकुलस, सदिश (Vectors) और त्रि-आयामी ज्यामिति (3D Geometry) जैसे प्रमुख खंडों को शामिल किया गया है। नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करना भी सिखाना है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को इंजीनियरिंग और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26