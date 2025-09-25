UP Board 12th Maths Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड गणित कक्षा 12 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं के गणित विषय का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। यह पाठ्यक्रम छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें बीजगणित, कैलकुलस, सदिश (Vectors) और त्रि-आयामी ज्यामिति (3D Geometry) जैसे प्रमुख खंडों को शामिल किया गया है। नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करना भी सिखाना है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को इंजीनियरिंग और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
UP Board Class 12: Key Highlights 2025-26
|
परीक्षा संचालक
|
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश
|
यूपी बोर्ड का संक्षिप्त नाम
|
यूपीएमएसपी (UPMSP)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026
|
विषय
|
गणित
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
परीक्षा
|
ऑफ़लाइन
|
यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
सिलेबस
|
इंटरमीडिएट - उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड
|
बोर्ड
|
राज्य बोर्ड
|
UP Board Class 12 Maths Syllabus 2025-26
परीक्षा 100 अंकों की होगी, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें:
|
UP Board Class 12 Maths Syllabus 2025-26: Download PDF
छात्रों को चाहिए कि वे 2025-26 का यह नया गणित पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाएं। पाठ्यक्रम की सही जानकारी होने से उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी होगी।
