UP Board Result 2022: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इस दिन जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट

UP Board 10th, 12th Result 2022 Date, UP Board Result Kab Aayega: यूपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं परिणाम का प्रतीक्षा कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है. यूपी बोर्ड जल्द ही 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा के परिणाम घोषित करने वाला है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं एवं 10वीं परीक्षा के रिजल्ट 2022 जून के पहले सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है. हालांकि यूपी बोर्ड ने अभी तक परिणाम जारी करने की तारीख एवं समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

UP Board 10th, 12th Result 2022 Date: यहां करे रिजल्ट चेक

यूपी 10वीं 12वीं का परिणाम 2022 ऑनलाइन जारी किया जाएगा. बता दें छात्र यूपी बोर्ड के नतीजे upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर देख सकेंगे। बोर्ड परिणाम के साथ यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीखें भी जारी करेगा

UP Board Result Kab Aayega: रिजल्ट जारी करने की तारीख

बता दें यूपी बोर्ड आज या कल में रिजल्ट जारी करने की तारीख तथा समय की घोषणा कर सकता है. छात्रों को ताजा जानकारी हेतु अधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

UP Board Result 2022: कैसे देखें यूपी बोर्ड रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: आधिकारिक वेबसाइट पर जानें के बाद छात्र 'UP Board Class 10 or UP Board Class 12 Result 2022' का डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद छात्र जन्मतिथि, रोल नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करें.

स्टेप 4: आपके स्क्रीन पर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 खुल जाएगा.

स्टेप 5: छात्र इसे चेक तथा डाउनलोड करने के बाद, भविष्य के लिए प्रिंटआउ लेकर अपने पास रख सकते हैं.

UP Board 10th Result 2022: SMS पर कैसे देख सकते है रिजल्ट

छात्र अपना UP Board Result 2022 एसएमएस पर भी प्राप्त कर सकेंगे. छात्र केवल UP10 स्पेस या UP12 रोल नंबर स्पेस टाइप करके और फिर उसे 56263 पर भेजकर अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

UP Board 12th Result 2022: कितने छात्रों ने दिया था परीक्षा?

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इस साल लगभग 51 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण किया था. इनमें से केवल 47,75,749 छात्र ही मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे. करीब-करीब तीन लाख से ज्यादा छात्रों ने इस साल यूपी बोर्ड परीक्षाएं छोड़ दी थीं.

