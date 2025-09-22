IB ACIO Answer Key 2025 OUT
UP GIC Lecturer Exam Pattern 2025: यूपी लेक्चरर प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा पैटर्न, सिलेबस PDF डाउनलोड करें

UP GIC Lecturer Syllabus 2025: UPPSC ने राज्य में GIC लेक्चरर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया है, उन्हें UP GIC लेक्चरर सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़कर परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यहां सिलेबस PDF डाउनलोड करें और परीक्षा पैटर्न देखें।

UP GIC Lecturer Exam Pattern 2025
UP GIC Lecturer Syllabus 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज (GIC) लेक्चरर भर्ती के लिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। परीक्षा में सफल होने के लिए सिलेबस एक जरूरी जरिया है। Candidates को सिलेबस ध्यान से पढ़ना चाहिए और उन जरूरी टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर कवर करना है। तैयारी की रणनीति सिलेबस पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि यह हर टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने में मदद करता है।

UP GIC लेक्चरर चयन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं: प्रीलिम्स और मेन्स। प्रीलिम्स परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जबकि मेन्स परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होती है। जनरल स्टडीज, जनरल हिंदी और निबंध, और कई तरह के वैकल्पिक विषयों के लिए विषय-वार टॉपिक बताए गए हैं। विस्तृत सिलेबस PDF, UPPSC और उससे जुड़े पोर्टल्स पर उपलब्ध है।

UP GIC लेक्चरर 2025 सिलेबस का विवरण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गवर्नमेंट इंटर कॉलेज (GIC) लेक्चरर की भर्ती कर रहा है। UP GIC लेक्चरर सिलेबस का विवरण यहां देखें:

परीक्षा संचालन निकाय

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

परीक्षा का नाम

यूपी जीआईसी लेक्चरर भर्ती 2025

उद्देश्य

उत्तर प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती

चयन चरण

प्रारंभिक परीक्षा + मुख्य परीक्षा

कुल अंक (प्रारंभिक + मुख्य)

700 अंक (प्रारंभिक परीक्षा में 300 + मुख्य परीक्षा में 400)

नकारात्मक अंकन

प्रारंभिक परीक्षा में 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन (गलत उत्तरों के लिए)

कुल समय अवधि

प्रारंभिक परीक्षा: 2 घंटे; मुख्य परीक्षा: पेपर 1 (2 घंटे), पेपर 2 (3 घंटे)

UP GIC लेक्चरर सिलेबस PDF डाउनलोड करें

परीक्षा की तैयारी व्यवस्थित तरीके से शुरू करने के लिए Candidates को UP GIC लेक्चरर सिलेबस PDF डाउनलोड करना चाहिए। Candidates नीचे से सिलेबस PDF डाउनलोड कर सकते हैं:

यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर पाठ्यक्रम 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

UP GIC लेक्चरर परीक्षा पैटर्न 2025

UP GIC लेक्चरर परीक्षा पैटर्न से Candidates को टॉपिक्स के लिए अपना समय ठीक से बांटने में मदद मिलेगी। प्रीलिम्स परीक्षा में एक पेपर होता है, जिसमें 300 अंकों के 120 सवाल होते हैं और इसके लिए कुल 2 घंटे का समय मिलता है। मेन्स परीक्षा में दो पेपर होते हैं। विस्तृत परीक्षा पैटर्न के लिए नीचे देखें:

अवस्था

प्रकार

प्रश्नों/प्रश्नों की संख्या

निशान

अवधि

मुख्य विवरण

प्रारंभिक परीक्षा

वस्तुनिष्ठ / बहुविकल्पीय प्रश्न

120 प्रश्न (80 वैकल्पिक/विषय + 40 सामान्य अध्ययन)

300

2 घंटे

गलत उत्तरों के लिए 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन

मुख्य परीक्षा

वर्णनात्मक

पेपर 1: सामान्य हिंदी और निबंध; पेपर 2: वैकल्पिक विषय

400 (100 + 300)

पेपर 1 → 2 घंटे; पेपर 2 → 3 घंटे

वैकल्पिक विषय का चयन व्याख्याता द्वारा चुने गए विषय से मेल खाना चाहिए

UP GIC Lecturer Syllabus 2025

