SIM On Aadhar Card: यदि आपके नाम यानी आपकी आईडी पर कई सिम जारी है तो यह खबर आपके लिए जरुरी है. भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (TRAI) की तरफ से इसे लेकर कुछ नियम बनाये गए है, जिसके बारें आपकों जानना जरुरी है. दूरसंचार विभाग द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार यदि लिमिट से ऊपर आपके नाम पर सिम जारी है तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है. चलिये फिर विस्तार से सिम कार्ड से जुड़े नियमों को देखें. एक आईडी पर टेलीकॉम नियामक द्वारा निर्धारित नियमों से अधिक सिम जारी करवाने पर आपको जुर्मना देना पड़ सकता है. ऐसे में इस बारें में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए. बता दें कि आधार कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है जिसे दूरसंचार वाहक नए सिम कार्ड प्रदान करते समय स्वीकार करते हैं. बता दें कि नया सिम कार्ड खरीदते समय पते का वैध प्रमाण और पहचान का प्रमाण आवश्यक होता है. सिम की कितनी है लिमिट: भारत में सिम लेने की लिमिट इस बात पर निर्भर करती है कि ससीम किस क्षेत्र से खरीदी जा रही है. दूरसंचार विभाग (DoT) विनियमन के अनुसार, आप अपने नाम पर अधिकतम नौ मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते है. वहीं जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र (LSA) में यह सिम लेने की लिमिट 6 निर्धारित की गयी है. ET से बात करते हुए ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर नितिन अरोड़ा ने भी इस बात की पुष्टि की है.

लिमिट पूरी फिर नया सिम कार्ड कैसे लें: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि M2M (Machine-to-Machine) उपयोग के लिए भी इन सिमों का उपयोग किया जा सकता है. यदि आपके पास पहले से ही 9 सिम कार्ड हैं और आप एक नया सिम कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपको पहले से मौजूद किसी एक सिम कार्ड को डिएक्टिवेट कराना होगा. ज्यादे सिम पर कितना जुर्माना: अगर आप निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड लेते हैं, तो आपको नए दूरसंचार अधिनियम के तहत सज़ा का सामना करना पड़ सकता है. Grant Thornton Bharat के अरोड़ा के अनुसार, "पहली बार सीमा से अधिक सिम कार्ड लेने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और इसके बाद हर अगली बार इस अपराध के लिए जुर्माना 2 लाख रुपये तक हो सकता है." हालांकि, नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत, धोखाधड़ी, चीटिंग या व्यक्ति की पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सिम कार्ड प्राप्त करने पर 3 साल तक की कारावास, या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है".