SIM On Aadhar Card: आपके AADHAR Card पर कितने सिम हैं एक्टिव? ऐसे Check करें
SIM On Aadhar Card: यदि आपके नाम यानी आपकी आईडी पर कई सिम जारी है तो यह खबर आपके लिए जरुरी है. भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (TRAI) की तरफ से इसे लेकर कुछ नियम बनाये गए है, जिसके बारें आपकों जानना जरुरी है. बता दें कि नया सिम कार्ड खरीदते समय पते का वैध प्रमाण और पहचान का प्रमाण आवश्यक होता है. दूरसंचार विभाग द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार यदि लिमिट से ऊपर आपके नाम पर सिम जारी है तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है. चलिये सिम कार्ड से जुड़े नियमों को देखें.
SIM On Aadhar Card: यदि आपके नाम यानी आपकी आईडी पर कई सिम जारी है तो यह खबर आपके लिए जरुरी है. भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (TRAI) की तरफ से इसे लेकर कुछ नियम बनाये गए है, जिसके बारें आपकों जानना जरुरी है. दूरसंचार विभाग द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार यदि लिमिट से ऊपर आपके नाम पर सिम जारी है तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है. चलिये फिर विस्तार से सिम कार्ड से जुड़े नियमों को देखें.
एक आईडी पर टेलीकॉम नियामक द्वारा निर्धारित नियमों से अधिक सिम जारी करवाने पर आपको जुर्मना देना पड़ सकता है. ऐसे में इस बारें में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए. बता दें कि आधार कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है जिसे दूरसंचार वाहक नए सिम कार्ड प्रदान करते समय स्वीकार करते हैं. बता दें कि नया सिम कार्ड खरीदते समय पते का वैध प्रमाण और पहचान का प्रमाण आवश्यक होता है.
सिम की कितनी है लिमिट:
भारत में सिम लेने की लिमिट इस बात पर निर्भर करती है कि ससीम किस क्षेत्र से खरीदी जा रही है. दूरसंचार विभाग (DoT) विनियमन के अनुसार, आप अपने नाम पर अधिकतम नौ मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते है. वहीं जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्र (LSA) में यह सिम लेने की लिमिट 6 निर्धारित की गयी है. ET से बात करते हुए ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर नितिन अरोड़ा ने भी इस बात की पुष्टि की है.
लिमिट पूरी फिर नया सिम कार्ड कैसे लें:
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि M2M (Machine-to-Machine) उपयोग के लिए भी इन सिमों का उपयोग किया जा सकता है. यदि आपके पास पहले से ही 9 सिम कार्ड हैं और आप एक नया सिम कार्ड लेना चाहते हैं, तो आपको पहले से मौजूद किसी एक सिम कार्ड को डिएक्टिवेट कराना होगा.
ज्यादे सिम पर कितना जुर्माना:
अगर आप निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड लेते हैं, तो आपको नए दूरसंचार अधिनियम के तहत सज़ा का सामना करना पड़ सकता है. Grant Thornton Bharat के अरोड़ा के अनुसार, "पहली बार सीमा से अधिक सिम कार्ड लेने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और इसके बाद हर अगली बार इस अपराध के लिए जुर्माना 2 लाख रुपये तक हो सकता है." हालांकि, नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत, धोखाधड़ी, चीटिंग या व्यक्ति की पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सिम कार्ड प्राप्त करने पर 3 साल तक की कारावास, या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है".
कैसे जानें कितनी सिम है आपके नाम:
Check SIM Cards on Aadhaar यदि आप यह जानना चाहते है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड पंजीकृत हैं, तो भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल पर एक अच्छा टूल है जो आपको अपने आधार से जुड़े सिम कार्डों की संख्या के बारें में बता सकता है.
आपके आधार कार्ड पर कितने सिम?
Check SIM Cards on Aadhaar अपने आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं, यह जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें-
- संचार साथी वेबपेज पर जाएं: www.sancharsathi.gov.in
- आपको दो विकल्प दिखाई देंगे.
- अपने मोबाइल कनेक्शनों के बारे में जानने का विकल्प चुनें.
- अपना दस अंकों का मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें.
- कैप्चा कोड टाइप करें.
- अपना ओटीपी (OTP) दर्ज करें.
- आपको एक बार फिर से एक नए पेज पर भेजा जाएगा.
- इस पेज पर आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल फोनों की सूची दिखाई देगी.
सोशल मीडिया के भ्रामक सूचना से बचें:
हाल ही में दूरसंचार विभाग ने कहा कि ''सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे एक फोटो के माध्यम से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी''. इस पर अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे कोई भी नियम लागू नहीं किये गए है. साथ ही सरकार ने आग्रह किया है कि ऐसी भ्रामक खबरें न शेयर करें.
सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे एक फोटो के माध्यम से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 'नए संचार नियम' के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल की निगरानी की जाएगी#PIBFactCheck— DoT India (@DoT_India) July 7, 2024
❌ भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं
✅ ऐसे किसी #फर्जी सूचना को शेयर न करें pic.twitter.com/lbqCjZ7NLV
Senior Executive - Editorial
Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.