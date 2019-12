जानें किन-किन देशों में चीफ़ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ (CDS) का पद होता है?

वर्तमान में भारत में सेनाओं के तीन अंग है जिनके नाम हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना. इन तीनों सेनाओं का अलग अलग एक सेन्य प्रमुख होता है. लेकिन अब देश में इन तीनों सेना प्रमुखों के अलावा भी चीफ़ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ का पद सृजित करने की बात हो रही है.

चीफ़ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ (Chief of Defence Staff in India)

भारतीय रक्षा प्रणाली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) एक नया पद होगा. सरकार के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका; प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर एक सूत्रीय सैन्य सलाहकार की होगी. सीडीएस; भारत सरकार और रक्षा बलों के तीनों अंगों के बीच एक समन्वय प्राधिकरण (Coordinating Authority) की तरह काम करेगा.

आइये इस लेख में जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद है और इसे किस नाम से जाना जाता है? कुछ देशों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीओ) के पद को अन्य नामों से बुलाते हैं. ये नाम हैं; चीफ ऑफ स्टाफ, कमांडर-इन-चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सुप्रीम कमांडर आदि.

आइए एक-एक करके इन देशों में पदों को जानें;

1. चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ; इटली: (The Chief of the Defence Staff)

इटली का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इटैलियन आर्म्ड फोर्सेज के सर्वोच्च पद को बताता है. यह पद 4 मई 1925 को बनाया गया था और पिएत्रो बडोग्लियो इस पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे जबकि वर्तमान में इस पद पर एयर स्क्वाड्रन जनरल एंज़ो वेकेइरेल्ली हैं.

2. दा चीफ ऑफ़ स्टाफ ऑफ़ दा अर्मीज (C.E.M.A.), फ्रांस (The Chief of Staff of the Armies)

C.E.M.A; फ्रेंच गणराज्य की सेनाओं के कर्मचारी मुख्यालय का प्रमुख होता है. C.E.M.A. फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख वरिष्ठ सैन्य अधिकारी है. यह पद 28 अप्रैल 1948 को बनाया गया था और अभी यह पद जनरल फ्रांकोइस लेकोइंट्रे संभाल रहे हैं. यह देश के रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करता है.

3. दा चीफ ऑफ़ दा जनरल स्टाफ; चीन (The Chief of the General Staff; China)

चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना सशस्त्र बलों का प्रमुख है. यह पद 23 मई 1946 को बनाया गया था और वर्तमान में यह जनरल शेन यी-मिंग के पास है. इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति सीधे रक्षा मंत्री; को रिपोर्ट करता है.

4. दा चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ, स्पेन (The Chief of the Defence Staff)

यह स्पेनिश सशस्त्र बलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला सैन्य अधिकारी है. यह; रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय रक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करता हैं.

5. दा चीफ ऑफ़ दा डिफेन्स स्टाफ, यूनाइटेड किंगडम (The Chief of the Defence Staff)

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के ऊपर ब्रिटेन ने कई वर्षों तक शासन किया था और उनके शासन के चिन्ह आज भी भारत की कई संस्थाओं, मिलिट्री और पुलिस में मौजूद हैं.

यूनाइटेड किंगडम में; दा चीफ ऑफ़ दा डिफेन्स स्टाफ, ब्रिटिश सशस्त्र बलों का पेशेवर प्रमुख होता है. चीफ ऑफ़ दा डिफेन्स स्टाफ; ब्रिटेन में रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए सबसे वरिष्ठ सैन्य सलाहकार भी होता है.

6. चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ, कनाडा (Chief of the Defence Staff)

चीफ ऑफ डिफेंस; स्टाफ कनाडाई सशस्त्र बलों का दूसरा सबसे वरिष्ठ सदस्य है. शीर्ष पद कमांडर-इन-चीफ के पास होता है.

सीडीएस का पद, कनाडाई सशस्त्र बलों की तीनों मुख्य शाखाओं में से एक वरिष्ठ सदस्य के पास होता है. वर्तमान में सीडीएस के पद पर जोनाथन वेंस (17 जुलाई 2015 से) हैं जो कि कमांडर-इन-चीफ को रिपोर्ट करते हैं.

7. चीफ ऑफ स्टाफ, ज्वाइंट स्टाफ; जापान (Chief of Staff, Joint Staff)

चीफ ऑफ स्टाफ, ज्वाइंट स्टाफ; जापान में सर्वोच्च श्रेणी का सैन्य अधिकारी और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज (JSDF) के ऑपरेशनल अथॉरिटी (कमांड) का प्रमुख होता है.

चीफ ऑफ स्टाफ; जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के सभी मामलों पर रक्षा मंत्री की सहायता करता है और प्रधान मंत्री के निर्देशों के साथ रक्षा मंत्री के आदेशों को क्रियान्वित करता है.

यह पद 1 जुलाई 1954 को बनाया गया था और जनरल काजी यामाजाकी वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ, ज्वाइंट स्टाफ हैं जो कि रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं.

तो यह थी दुनिया के विभिन्न देशों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सूची. इस पद को अलग अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. भारत में इस पद का सृजन यूनाइटेड किंगडम के पद से प्रेरित है. मुझे उम्मीद है कि भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन भारतीय रक्षा बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा.

