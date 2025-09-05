दुनिया का सबसे बड़ा चीनी बनाने वाला देश, देखें नाम

ब्राजील चीनी उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। यहां हर साल 43 मिलियन टन चीनी का उत्पादन होता है, जो दुनिया के कुल चीनी उत्पादन का 23% है। ब्राजील का गन्ना उद्योग बहुत आधुनिक और मशीनीकृत है। अब यह उद्योग क्रूड/इथेनॉल उत्पादन से भी जुड़ गया है। इस देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु, समतल जमीन और बेहतरीन सप्लाई चेन इसे फायदा पहुंचाती हैं। इन सप्लाई चेन की मदद से गन्ने के खेतों से चीनी को बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाया जाता है। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? ब्राजील हर साल 43 मिलियन टन चीनी का उत्पादन करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत, यूरोपीय संघ, चीन और थाईलैंड दुनिया में गन्ने और चुकंदर से बनी चीनी की मांग को पूरा करने वाले प्रमुख सप्लायर हैं। अन्य देश कितनी चीनी का उत्पादन करते हैं? भारत 35.5 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। यह दुनिया के कुल चीनी उत्पादन का 19% है। तीसरे स्थान पर यूरोपीय संघ है, जो 15.58 मिलियन टन (8%) चीनी का उत्पादन करता है। चौथे स्थान पर चीन 11 मिलियन टन (6%) और पांचवें पर थाईलैंड 10.24 मिलियन टन (5%) के साथ है।

नोट: यह डेटा Tradeimex और वैश्विक व्यापार रिपोर्टों के 2023–2024 के अनुमानों पर आधारित है। शीर्ष चीनी उत्पादक देशों के बारे में जानकारी ब्राजील ब्राजील लाखों हेक्टेयर जमीन पर गन्ने का उत्पादन करता है। यह उत्पादन मुख्य रूप से साओ पाउलो और उसके आसपास के राज्यों में होता है। यहां कच्ची और रिफाइंड चीनी के साथ-साथ इथेनॉल भी बनाया जाता है। ब्राजील को बड़े पैमाने पर काम करने और निर्यात पर आधारित बुनियादी ढांचे से फायदा मिला है। भारत भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। साथ ही, देश में चीनी की मांग भी सबसे ज्यादा है। चीनी का ज्यादातर उत्पादन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होता है। यहां चीनी का उत्पादन मानसून की बारिश और किसानों की मदद करने वाली सरकारी मूल्य नीतियों पर निर्भर करता है। यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ में गन्ने के बजाय चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। यहां फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड प्रमुख उत्पादक देश हैं। यूरोपीय संघ समशीतोष्ण क्षेत्रों में चीनी का एक भरोसेमंद उत्पादक है। इसका कारण आधुनिक कृषि में हुई प्रगति है, जैसे मशीनीकरण और जलवायु के अनुकूल फसलें हैं।