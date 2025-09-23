Bihar AYUSH NEET UG Counseling 2025: चॉइस फिलिंग शुरू, डायरेक्ट लिंक और पूरी जानकारी यहां देखें

Bihar AYUSH NEET UG Merit List 2025: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने AYUSH एडमिशन के पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS), बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS) कोर्स के इच्छुक उम्मीदवार काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अंडरग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग [UGMAC (Ayush)-2025] से जुड़ा रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर को शुरू हुआ था और यह 29 सितंबर, रात 10:00 बजे तक जारी रहेगा। बिहार NEET UG 2025 मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन।
आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, एडमिशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा तैयार NEET UG 2025 मेरिट लिस्ट के आधार पर होंगे। BCECEB बिहार में सरकारी और निजी AYUSH कॉलेजों में सीटें आवंटित करने के लिए इस रैंक लिस्ट का उपयोग करेगा। बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों को अपनी वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध आधिकारिक प्रोस्पेक्टस में दिए गए पात्रता शर्तों, काउंसलिंग फीस स्ट्रक्चर और स्टेप-बाय-स्टेप रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है।
Bihar NEET UG Counseling 2025: आवेदन करने के स्टेप्स
उम्मीदवार बिहार NEET UG काउंसलिंग 2025 के लिए आवेदन करने के लिए यहां दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं: bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं और UGMAC (Ayush)-2025 लिंक खोलें।
NEET UG 2025 रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और पर्सनल डिटेल्स का उपयोग करके रजिस्टर करें।
शैक्षणिक रिकॉर्ड, कैटेगरी और NEET स्कोर के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक सर्टिफिकेट अपलोड करें।
ऑनलाइन काउंसलिंग फीस का भुगतान करें।
अपना कोर्स और कॉलेज प्रेफरेंस भरें और लॉक करें।
समय सीमा से पहले अपनी चॉइस को रिव्यू करें और कन्फर्म करें। एप्लिकेशन और चॉइस शीट डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपी लेकर काउंसलिंग में शामिल हों। इसके अलावा, उम्मीदवार बिहार NEET UG काउंसलिंग 2025 के लिए आवेदन करने के लिए यहां दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीदवार यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके बिहार NEET UG चॉइस फिलिंग 2025 का ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिहार AYUSH NEET UG काउंसलिंग 2025 की पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखें।
