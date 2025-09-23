Bihar AYUSH NEET UG Counseling 2025: चॉइस फिलिंग शुरू, डायरेक्ट लिंक और पूरी जानकारी यहां देखें

Bihar AYUSH NEET UG Merit List 2025: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने AYUSH एडमिशन के पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS), बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS) कोर्स के इच्छुक उम्मीदवार काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अंडरग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग [UGMAC (Ayush)-2025] से जुड़ा रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर को शुरू हुआ था और यह 29 सितंबर, रात 10:00 बजे तक जारी रहेगा। बिहार NEET UG 2025 मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन।





आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, एडमिशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा तैयार NEET UG 2025 मेरिट लिस्ट के आधार पर होंगे। BCECEB बिहार में सरकारी और निजी AYUSH कॉलेजों में सीटें आवंटित करने के लिए इस रैंक लिस्ट का उपयोग करेगा। बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों को अपनी वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध आधिकारिक प्रोस्पेक्टस में दिए गए पात्रता शर्तों, काउंसलिंग फीस स्ट्रक्चर और स्टेप-बाय-स्टेप रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है।