HBSE 10th Compartment Result 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से HBSE 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। BSEH सेकेंडरी कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट देखने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट bseh.org पर उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

BSEH 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परिणाम देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और रोल नंबर या नाम, माता का नाम, पिता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परिणाम देखने और सप्लीमेंट्री परीक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परिणाम कैसे देखें?

HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।