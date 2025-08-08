UP Board Compartment Result 2025 OUT
Focus
Quick Links
News

HBSE 10th Compartment Result 2025: हरियाणा बोर्ड कक्षा 10 सप्लीमेंट्री रिजल्ट bseh.org पर जारी, यहां से करें डाउनलोड

HBSE 10th Compartment Result 2025: HBSE 10वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 bseh.org पर घोषित कर दिया गया है। छात्र 10वीं सप्लीमेंट्री मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर या नाम, माता का नाम, पिता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।

Mahima Sharan
ByMahima Sharan
Aug 8, 2025, 16:01 IST
haryana 10th compartment exam
haryana 10th compartment exam
Register for Result Updates

HBSE 10th Compartment Result 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से HBSE 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। BSEH सेकेंडरी कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट देखने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट bseh.org पर उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

BSEH 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परिणाम देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और रोल नंबर या नाम, माता का नाम, पिता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परिणाम देखने और सप्लीमेंट्री परीक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परिणाम कैसे देखें?

HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

HBSE की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

माध्यमिक परीक्षा जुलाई - 2025 के परिणाम लिंक पर क्लिक करें।

रोल नंबर या नाम, माता का नाम, पिता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

एचबीएसई 10वीं कक्षा का कंपार्टमेंट परिणाम 2025 प्रदर्शित होगा।

भविष्य के संदर्भ के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें

HBSE 10th Compartment Marksheet: विवरण

हरियाणा 10वीं कंपार्टमेंट मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे

  • उम्मीदवार का नाम
  • रोल नंबर
  • परीक्षा का नाम
  • परीक्षा सत्र
  • प्राप्त अंक
  • योग्यता स्थिति


HBSE 10th Compartment Marksheet आंकड़े

इस वर्ष 5 से 14 जुलाई, 2025 तक आयोजित एचबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा में कुल 10,811 उम्मीदवार शामिल हुए। कुल पास प्रतिशत 45.15% रहा। कुल उपस्थित हुए 10,811 छात्रों ने परीक्षा पास की।

HBSE 10th Compartment Result 2025 लिंग-वार प्रदर्शन

इस वर्ष कुल 10,811 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 6,768 लड़के और 4,043 लड़कियां थीं। लड़कों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 43.69% और लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 47.59% रहा।

Related Stories

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More
Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News