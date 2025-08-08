HBSE 10th Compartment Result 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से HBSE 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। BSEH सेकेंडरी कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट देखने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट bseh.org पर उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल हुए छात्र मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।
BSEH 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परिणाम देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और रोल नंबर या नाम, माता का नाम, पिता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परिणाम देखने और सप्लीमेंट्री परीक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परिणाम कैसे देखें?
HBSE 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
HBSE की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
माध्यमिक परीक्षा जुलाई - 2025 के परिणाम लिंक पर क्लिक करें।
रोल नंबर या नाम, माता का नाम, पिता का नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
एचबीएसई 10वीं कक्षा का कंपार्टमेंट परिणाम 2025 प्रदर्शित होगा।
भविष्य के संदर्भ के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें
HBSE 10th Compartment Marksheet: विवरण
हरियाणा 10वीं कंपार्टमेंट मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर
- परीक्षा का नाम
- परीक्षा सत्र
- प्राप्त अंक
- योग्यता स्थिति
HBSE 10th Compartment Marksheet आंकड़े
इस वर्ष 5 से 14 जुलाई, 2025 तक आयोजित एचबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा में कुल 10,811 उम्मीदवार शामिल हुए। कुल पास प्रतिशत 45.15% रहा। कुल उपस्थित हुए 10,811 छात्रों ने परीक्षा पास की।
HBSE 10th Compartment Result 2025 लिंग-वार प्रदर्शन
इस वर्ष कुल 10,811 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 6,768 लड़के और 4,043 लड़कियां थीं। लड़कों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 43.69% और लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 47.59% रहा।
