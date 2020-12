31 December को जारी होगी 10वीं & 12वीं की CBSE Date Sheet 2021

31 December 2020 को CBSE Date Sheet 2021 जारी हो जाएगी। इस दिन शाम 6 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ट्विटर पर स्वयं लाइव आकर CBSE 10th & 12th Board Exams 2021 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने ट्विटर द्वारा ट्वीट करके ये बड़ा अपडेट दिया। CBSE 10th & 12th Board Exams 2021 की तैयारी में जुटे लगभग 30 लाख विद्यार्थी CBSE Time Table 2021 का इंतज़ार कर रहे हैं और उनका ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने बताया है कि COVID-19 के चलते सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर CBSE Date Sheet 2021 तैयार की गई है और अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया जायेगा।

⇒CBSE 10th & 12th Date Sheet 2021: Official Announcement By Union Education Minister Ramesh Pokhriyal 'Nishank'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ का ट्वीट:

Dear students & parents!

I will announce the date of commencement for #CBSE board exams 2021 on Dec 31. pic.twitter.com/dIuRzfebIU