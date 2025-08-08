AIIMS CRE Exam Date 2025 Out : एम्स ग्रुप बी और सी परीक्षा की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग सहित डिटेल्स जानें

AIIMS CRE Exam Date 2025 Out: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) परीक्षा 2025 की तिथि जारी कर दी गई है। एम्स ग्रुप बी और सी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 25 और 26 अगस्त 2025 को किया जाएगा। ग्रुप बी और सी परीक्षा के तहत मेडिकल के कई रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए उम्मीदवार आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। यह परीक्षा भारत के विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन (CBT) में आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। AIIMS CRE Exam Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण 25 और 26 अगस्त 2025 की परीक्षाओं में जो उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं, वे नीचे टेबल के माध्यम से महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) परीक्षा का नाम कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) परीक्षा 2025 परीक्षा तिथि 25 और 26 अगस्त, 2025 परीक्षा मोड ऑनलाइन मोड एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 22 अगस्त 2025 ऑफिशियल वेबसाइट https://www.aiimsexams.ac.in/

AIIMS CRE Exam Date 2025: शिफ्ट टाइमिंग जो उम्मीदवार एम्स (CRE) परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए ये परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। जिसका विवरण नीचे टेबल के माध्यम से चेक कर सकते हैं: परीक्षा का नाम शिफ्ट शिफ्ट का समय एम्स CRE परीक्षा 2025 सुबह 9.00 से 10.30 बजे दोपहर 12.30 से 2.00 बजे शाम 4.00 से 5.30 बजे नोट: उम्मीदवारों को अपनी शिफ्ट के शुरू होने से 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। शिफ्ट की डिटेल उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में मौजूद रहेगी। AIIMS CRE Exam Date 2025: ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? एम्स CRE परीक्षा तिथि 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं: स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं। स्टेप 2 होम पेज पर, Recruitment सेक्शन पर जाएं।