CSIR NET June Cut Off 2025 OUT: डाउनलोड करें Subject-wise official कट ऑफ मार्क्स PDF

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जून सेशन के लिए CSIR NET कट ऑफ 2025 और CSIR NET स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। जिन लोगों ने 28 जुलाई को परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट — csirnet.nta.ac.in पर असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) पदों के लिए विषय के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल 195241 Candidates ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 147732 परीक्षा में शामिल हुए और असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF, और Ph.D. में एडमिशन के लिए मुकाबला किया। परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates में 86777 पुरुष और 60950 महिला Candidates थीं। CSIR NET June Cut Off 2025: CSIR NET कट ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर CSIR NET कट ऑफ 2025 के साथ CSIR NET स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया है। Candidates अपने Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपना स्कोरकार्ड pdf डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, CSIR UGC NET परीक्षा में कुल 147732 लोग शामिल हुए, जिनमें से 86777 पुरुष और 60950 महिला थीं।

विषय रजिस्टर्ड शामिल हुए लाइफ साइंसेज 78,949 60,213 अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन और प्लैनेटरी साइंसेज 7,105 5,154 केमिकल साइंसेज 43,313 32,987 मैथमेटिकल साइंसेज 35,529 26,644 फिजिकल साइंसेज 30,345 22,734 कुल 1,95,241 1,47,732 CSIR NET कट ऑफ 2025 JRF केमिकल, अर्थ, लाइफ, मैथमेटिकल और फिजिकल साइंसेज के लिए विषय के अनुसार CSIR NET JRF कट ऑफ 2025 जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा कट-ऑफ अर्थ साइंस का 61.29% (UR) है। वहीं, सामान्य कैटेगरी के लिए अन्य विषयों का कट-ऑफ 50–53% के बीच है। आप नीचे दी गई टेबल में JRF के लिए कैटेगरी के अनुसार CSIR NET कट ऑफ 2025 देख सकते हैं। विषय UR (%) EWS (%) OBC (%) SC (%) ST (%) PwD (%) केमिकल साइंस 50.75 45 43.75 33.25 28 25.5 अर्थ साइंस 61.29 54 53.13 44.99 43.38 26.7 लाइफ साइंस 51.5 44 43.75 37.25 35.75 25 मैथमेटिकल साइंस 53.38 46 43.38 35.38 30.75 25.13 फिजिकल साइंस 51.19 42 43.38 31.63 29.19 25.13

CSIR NET कट ऑफ 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए CSIR UGC NET कट ऑफ 2025 55.16 और 25 के बीच है। नीचे दी गई टेबल में कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ मार्क्स देखें। विषय UR (%) EWS (%) OBC (%) SC (%) ST (%) PwD (%) केमिकल साइंस 45.68 40 39.38 29.93 25.2 25 अर्थ साइंस 55.16 49 47.82 40.49 39.04 25 लाइफ साइंस 46.35 40 39.38 33.53 32.18 25 मैथमेटिकल साइंस 48.04 41 39.04 31.84 27.68 25 फिजिकल साइंस 46.07 38 39.04 28.46 26.27 25 PhD के लिए CSIR UGC NET कट ऑफ 2025 UR कैटेगरी के लिए अर्थ साइंसेज का कट-ऑफ सबसे ज्यादा 45.31% रहा। इसके बाद लाइफ साइंसेज (38.25%) और मैथमेटिकल साइंसेज (38.38%) का स्थान रहा। विषय UR (%) EWS (%) OBC (%) SC (%) ST (%) PwD (%) केमिकल साइंसेज 36.75 33 33 25 25 25 अर्थ साइंसेज 45.31 35 37.4 31.19 29.17 25 लाइफ साइंसेज 38.25 33 33 27.5 25.75 25 मैथमेटिकल साइंसेज 38.38 33 33 26 25 25 फिजिकल साइंसेज 36.5 33 33 25 25 25

CSIR NET कट ऑफ 2025 PDF डाउनलोड Link नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जून 2025 के लिए CSIR UGC NET कट ऑफ PDF csirhrdg.res.in पर जारी किया है। Candidates आधिकारिक वेबसाइट से CSIR NET कटऑफ 2025 डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। CSIR NET कट ऑफ 2025 PDF csirnet.nta.ac.in से CSIR NET जून 2025 कटऑफ PDF कैसे डाउनलोड करें? 1. NTA CSIR NET की आधिकारिक वेबसाइट – csirnet.nta.ac.in पर जाएं। 2. होमपेज पर, “CSIR NET Cut Off 2025 for JRF, Assistant Professor and PhD Admissions” लिंक खोजें। 3. इस पर क्लिक करें और एक नए टैब में एक PDF खुलेगा। 4. लाइफ साइंसेज, अर्थ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज के लिए कैटेगरी के अनुसार CSIR NET कट ऑफ 2025 देखें। 5. PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसे सेव कर लें। CSIR NET 2025 कट ऑफ को प्रभावित करने वाले Factors NTA ने CSIR NET कटऑफ 2025 मार्क्स की घोषणा करने से पहले कुछ कारकों पर विचार किया है। ये कारक इस प्रकार हैं: