NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Focus
Quick Links

CSIR NET June Cut Off 2025 OUT: डाउनलोड करें Subject-wise official कट ऑफ मार्क्स PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 5, 2025, 17:56 IST

CSIR NET कट ऑफ 2025 आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 28 जुलाई को CSIR NET जून 2025 की परीक्षा आयोजित की थी। यहां JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए कैटेगरी के अनुसार CSIR NET कट ऑफ 2025 देखें। साथ ही, CSIR NET कटऑफ PDF डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी यहां दिया गया है।

CSIR NET कट ऑफ 2025
CSIR NET कट ऑफ 2025

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जून सेशन के लिए CSIR NET कट ऑफ 2025 और CSIR NET स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। जिन लोगों ने 28 जुलाई को परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट — csirnet.nta.ac.in पर असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) पदों के लिए विषय के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल 195241 Candidates ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 147732 परीक्षा में शामिल हुए और असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF, और Ph.D. में एडमिशन के लिए मुकाबला किया। परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates में 86777 पुरुष और 60950 महिला Candidates थीं।

CSIR NET June Cut Off 2025: CSIR NET कट ऑफ  

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर CSIR NET कट ऑफ 2025 के साथ CSIR NET स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया है। Candidates अपने Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपना स्कोरकार्ड pdf डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, CSIR UGC NET परीक्षा में कुल 147732 लोग शामिल हुए, जिनमें से 86777 पुरुष और 60950 महिला थीं।

विषय

रजिस्टर्ड

शामिल हुए

लाइफ साइंसेज

78,949

60,213

अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन और प्लैनेटरी साइंसेज

7,105

5,154

केमिकल साइंसेज

43,313

32,987

मैथमेटिकल साइंसेज

35,529

26,644

फिजिकल साइंसेज

30,345

22,734

कुल

1,95,241

1,47,732

CSIR NET कट ऑफ 2025 JRF

केमिकल, अर्थ, लाइफ, मैथमेटिकल और फिजिकल साइंसेज के लिए विषय के अनुसार CSIR NET JRF कट ऑफ 2025 जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा कट-ऑफ अर्थ साइंस का 61.29% (UR) है। वहीं, सामान्य कैटेगरी के लिए अन्य विषयों का कट-ऑफ 50–53% के बीच है। आप नीचे दी गई टेबल में JRF के लिए कैटेगरी के अनुसार CSIR NET कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।

विषय

UR (%)

EWS (%)

OBC (%)

SC (%)

ST (%)

PwD (%)

केमिकल साइंस

50.75

45

43.75

33.25

28

25.5

अर्थ साइंस

61.29

54

53.13

44.99

43.38

26.7

लाइफ साइंस

51.5

44

43.75

37.25

35.75

25

मैथमेटिकल साइंस

53.38

46

43.38

35.38

30.75

25.13

फिजिकल साइंस

51.19

42

43.38

31.63

29.19

25.13

CSIR NET कट ऑफ 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर

असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए CSIR UGC NET कट ऑफ 2025 55.16 और 25 के बीच है। नीचे दी गई टेबल में कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ मार्क्स देखें।

विषय

UR (%)

EWS (%)

OBC (%)

SC (%)

ST (%)

PwD (%)

केमिकल साइंस

45.68

40

39.38

29.93

25.2

25

अर्थ साइंस

55.16

49

47.82

40.49

39.04

25

लाइफ साइंस

46.35

40

39.38

33.53

32.18

25

मैथमेटिकल साइंस

48.04

41

39.04

31.84

27.68

25

फिजिकल साइंस

46.07

38

39.04

28.46

26.27

25

PhD के लिए CSIR UGC NET कट ऑफ 2025

UR कैटेगरी के लिए अर्थ साइंसेज का कट-ऑफ सबसे ज्यादा 45.31% रहा। इसके बाद लाइफ साइंसेज (38.25%) और मैथमेटिकल साइंसेज (38.38%) का स्थान रहा।

विषय

UR (%)

EWS (%)

OBC (%)

SC (%)

ST (%)

PwD (%)

केमिकल साइंसेज

36.75

33

33

25

25

25

अर्थ साइंसेज

45.31

35

37.4

31.19

29.17

25

लाइफ साइंसेज

38.25

33

33

27.5

25.75

25

मैथमेटिकल साइंसेज

38.38

33

33

26

25

25

फिजिकल साइंसेज

36.5

33

33

25

25

25

CSIR NET कट ऑफ 2025 PDF डाउनलोड Link

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जून 2025 के लिए CSIR UGC NET कट ऑफ PDF csirhrdg.res.in पर जारी किया है। Candidates आधिकारिक वेबसाइट से CSIR NET कटऑफ 2025 डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

CSIR NET कट ऑफ 2025 PDF

csirnet.nta.ac.in से CSIR NET जून 2025 कटऑफ PDF कैसे डाउनलोड करें?

1.  NTA CSIR NET की आधिकारिक वेबसाइट – csirnet.nta.ac.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, “CSIR NET Cut Off 2025 for JRF, Assistant Professor and PhD Admissions” लिंक खोजें।

3.  इस पर क्लिक करें और एक नए टैब में एक PDF खुलेगा।

4.  लाइफ साइंसेज, अर्थ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज के लिए कैटेगरी के अनुसार CSIR NET कट ऑफ 2025 देखें।

5.  PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसे सेव कर लें।

CSIR NET 2025 कट ऑफ को प्रभावित करने वाले Factors

NTA ने CSIR NET कटऑफ 2025 मार्क्स की घोषणा करने से पहले कुछ कारकों पर विचार किया है। ये कारक इस प्रकार हैं:

*   CSIR NET जून 2025 परीक्षा में शामिल हुए Candidates की संख्या।

*   परीक्षा का कठिनाई स्तर

*   हर विषय की परीक्षा में शामिल हुए Candidates की संख्या।

*   पिछले साल के कट ऑफ ट्रेंड्स


Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News