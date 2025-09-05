Ladli Behna Yojana 2025: लाडली बहना योजना के लिए Registration शुरू, cmladlibahna.mp.gov.in पर अभी करें Online Apply

लाडली बहना योजना 2025, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए एक योजना है। इस योजना का लक्ष्य 21 से 60 साल की उम्र की आर्थिक रूप से कमजोर शादीशुदा, तलाकशुदा या छोड़ी गई महिलाओं को सशक्त बनाना है। लाभार्थियों को यह नकद राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसमें कुछ सुधार किए हैं, जैसे कि मासिक सहायता राशि में बढ़ोतरी और त्योहारों पर बोनस। आप आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय सरकारी केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन या Offline आवेदन कर सकते हैं। What is Ladli Bahna Yojana? लाडली बहना योजना क्या है? लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मई 2023 में शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में मासिक सहायता मिलेगी। लाडली बहना योजना के उद्देश्यों में वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, सामाजिक कल्याण को बढ़ाना और महिलाओं की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है।

Ladli Behna Yojana Online Application Link आवेदक आधिकारिक पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर लाडली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक Offline फॉर्म भरने और जमा करने के लिए ग्राम पंचायत, सेवा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र या कैंप साइट्स पर भी जा सकते हैं। लाडली बहना योजना आवेदन फॉर्म लिंक- यहां क्लिक करें Ladli Behna Yojana 2025 Form Kab Bhare Jayenge: लाडली बहना योजना के लिए आवेदन कैसे करें? आवेदक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दी गई चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं: आधिकारिक लाडली बहना पोर्टल या अपने नजदीकी सरकारी केंद्र पर जाएं।

ऑनलाइन आवेदन के लिए, समग्र आईडी और आधार का उपयोग करके लॉग इन करें। नए आवेदकों को पहले खुद को रजिस्टर करना होगा; मौजूदा उपयोगकर्ता बस अपनी जानकारी का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं।

आवेदन फॉर्म में सही जानकारी भरें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन फॉर्म जमा करें।

Offline मोड में, फोटो और रसीद कैंप के माध्यम से जमा की जाती है।

भविष्य में जानकारी और स्टेटस देखने के लिए आवेदन नंबर को सहेजें या नोट कर लें।

लाडली बहना योजना पात्रता क्या है? लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। ये मानदंड नीचे दिए गए हैं: निवासी: आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। महिलाओं की स्थिति: 21 से 60 वर्ष की आयु की शादीशुदा, तलाकशुदा या छोड़ी गई महिलाएं। आय: परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन, ट्रैक्टर या चार पहियों वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे: आधार कार्ड (बेहतर हो कि e-KYC किया हुआ हो)

समग्र आईडी / परिवार आईडी

आय प्रमाण पत्र

मूल निवासी / निवास प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक/विवरण (DBT सक्रिय और आधार से जुड़ा होना चाहिए)

राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो

OTP वेरिफिकेशन के लिए समग्र के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर