Railway RRB NTPC UG CBT 2 City Slip 2025 Link: एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप, यहां करें चेक

RRB NTPC UG CBT 2 City Intimation Slip 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी CBT 2 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप आज, 10 दिसंबर 2025, को उन उम्मीदवारों के लिए जारी की जाएगी जिन्होंने CBT 1 में क्वालिफाई किया है। उम्मीदवार अपनी स्लिप लॉगिन करके डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। सिटी स्लिप में उम्मीदवार की शिफ्ट टाइमिंग और एग्जाम सिटी की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें परीक्षा केंद्र और समय की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

RRB NTPC UG CBT 2 City Slip 2025 Download Link

RRB NTPC UG CBT 1 में 51,978 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे। अब CBT 2 एग्जाम 20 दिसंबर 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) आज 10 दिसंबर 2025 RRB NTPC UG CBT 2 सिटी स्लिप लिंक एक्टिवेट करेगा, लिंक ऑफिशियल वेबसाइट और अन्य रीजनल वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होंगे, वे अपनी लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। RRB NTPC CBT 2 एग्जाम सिटी इंटिमेशन 2025 चेक करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।