Railway RRB NTPC UG CBT 2 City Slip 2025 Link: एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप, यहां करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Dec 10, 2025, 12:26 IST

RRB NTPC UG CBT 2 City Intimation Slip 2025 Download: उम्मीदवार जो Undergraduate Level CBT 2 एग्जाम के लिए शामिल होंगे, वे आधिकारिक वेबसाइट- rrbcdg.gov.in से रेलवे आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करने होंगे। 

RRB NTPC UG CBT 2 City Intimation Slip 2025 Download
RRB NTPC UG CBT 2 City Intimation Slip 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी CBT 2 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप आज, 10 दिसंबर 2025, को उन उम्मीदवारों के लिए जारी की जाएगी जिन्होंने CBT 1 में क्वालिफाई किया है। उम्मीदवार अपनी स्लिप लॉगिन करके डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। सिटी स्लिप में उम्मीदवार की शिफ्ट टाइमिंग और एग्जाम सिटी की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें परीक्षा केंद्र और समय की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

RRB NTPC UG CBT 2 City Slip 2025 Download Link

RRB NTPC UG CBT 1 में 51,978 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे। अब CBT 2 एग्जाम 20 दिसंबर 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) आज 10 दिसंबर 2025 RRB NTPC UG CBT 2 सिटी स्लिप लिंक एक्टिवेट करेगा, लिंक ऑफिशियल वेबसाइट और अन्य रीजनल वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल होंगे, वे अपनी लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। RRB NTPC CBT 2 एग्जाम सिटी इंटिमेशन 2025 चेक करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

RRB NTPC CBT 2 Exam City Intimation Slip 2025 Link

यहां क्लिक करें

Also Check: Railway RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 Link

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अंडरग्रेजुएट लेवल एग्जाम सिटी स्लिप 2025 - हाइलाट्स

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) अंडरग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए RRB NTPC CBT 2 एग्जाम20 दिसंबर 2025 को आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा कुल 3,445 वैकेंसी भरने के लिए होगी और इसमें वे उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने CBT 1 पास किया है। उम्मीदवार अपनी एग्जाम सिटी और शिफ्ट टाइमिंग की जानकारी सिटी स्लिप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।आप नीचे दी गई तालिका में RRB NTPC CBT 2 अंडरग्रेजुएट लेवल एग्जाम सिटी स्लिप से संबंधित मुख्य हाइलाइट्स देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

भर्ती बोर्ड का नाम

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB)

परीक्षा का नाम

RRB NTPC अंडरग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 (06/2024)

रिक्त पद

3445

RRB NTPC UG CBT 2 सिटी इंटिमेशन

10 दिसंबर 2025

RRB NTPC CBT 2 परीक्षा तिथि 2025

20 दिसंबर 2025

आवश्यक लॉगिन विवरण 

रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि

आधिकारिक वेबसाइट

rrbcdg.gov.in

RRB NTPC UG CBT 2 एग्जाम सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड कैसे करें?

जो उम्मीदवार 20 दिसंबर को CBT 2 एग्जाम देने जा रहे हैं, वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी RRB NTPC एग्जाम सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या अपनी रीजनल वेबसाइट पर जाएं।

  • होमपेज पर “RRB NTPC CBT 2 City Intimation Slip 2025 Link” देखें और उस पर क्लिक करें।

  • अब आपके सामने एक नया पेज होगा, वहां  लॉगिन डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

  • आपकी RRB NTPC CBT 2 एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी। 

  • परीक्षा शहर की जानकारी चेक करें और सेव करें।

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

