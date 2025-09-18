Rajasthan Patwari Answer Key 2025 Objection: उत्तर कुंजी पर आपत्ति का मौका, लिंक और नोटिस देखें

Rajasthan Patwari Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की 5 सितंबर 2025 को जारी कर दी थी। अब बोर्ड ने उन उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया है, जो उत्तर कुंजी से संतुष्ट नहीं हैं। उम्मीदवार 18 से 20 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ₹100 शुल्क निर्धारित किया गया है। बोर्ड की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी।

Rajasthan Patwari Answer Key 2025 PDF

Rajasthan Patwari Answer Key 2025 Objection Link

पटवारी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। आपत्तियां 18 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि 00:01 बजे से 20 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि 23:59 बजे तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर SSO लॉगिन द्वारा ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती हैं। लिंक ध्यान रहे कि अन्य किसी माध्यम से भेजी गई या निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियां बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी।