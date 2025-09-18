Rajasthan Patwari Answer Key 2025 Objection: उत्तर कुंजी पर आपत्ति का मौका, लिंक और नोटिस देखें

Rajasthan Patwari Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की 5 सितंबर 2025 को जारी कर दी थी। अब बोर्ड ने उन उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया है, जो उत्तर कुंजी से संतुष्ट नहीं हैं। उम्मीदवार 18 से 20 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ₹100 शुल्क निर्धारित किया गया है। बोर्ड की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी।
Rajasthan Patwari Answer Key 2025 PDF
Rajasthan Patwari Answer Key 2025 Objection Link
पटवारी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। आपत्तियां 18 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि 00:01 बजे से 20 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि 23:59 बजे तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर SSO लॉगिन द्वारा ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती हैं। लिंक ध्यान रहे कि अन्य किसी माध्यम से भेजी गई या निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियां बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी।
Rajasthan Patwari Answer Key 2025 Objection Notice
Patwari Answer Key 2025 Objection Fees: आपत्ति शुल्क कितना देना होगा?
-
आपत्ति शुल्क 100/- रुपये प्रति प्रश्न है।
-
शुल्क का भुगतान बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए ई- मित्र पेमेंट गेटवे या ई- मित्र क्रयोरक के माध्यम से अपनी SSO आईडी से करना होगा।
-
भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई- मित्र द्वारा अलग से लिए जाएंगे।
Rajasthan Patwari Answer Key 2025 Objection कैसे दर्ज करें?
राजस्थान पटवारी उत्तर कुंजी 2025 पर आपत्ति दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
-
बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
-
अपनी SSO आईडी से लॉगिन करें।
-
दिनांक 18.09.2025 मध्यरात्रि 00:01 बजे से दिनांक 20.09.2025 मध्यरात्रि 23:59 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का लिंक सक्रिय रहेगा, इस दौरान आपत्ति दर्ज करें।
-
मास्टर प्रश्न पत्र और संबंधित प्रश्नों को ध्यान से देखें।
-
जिन प्रश्नों पर आपत्ति करनी है, उनके लिए प्रति प्रश्न 100/- रुपये शुल्क e-मित्र पेमेंट गेटवे या ई-मित्र क्रयोरक से भुगतान करें।
-
आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित प्रश्न के मूल कंटेट (Original Text) का कट्टरपना (प्रूफ) अपलोड करें।
-
अपनी आपत्ति ऑनलाइन सबमिट करें।
ध्यान दें:
-
केवल वे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा में शामिल हुए हैं, ही आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
-
एक बार जमा की गई आपत्ति शुल्क वापस नहीं होगी।
-
आपत्ति निर्धारित समय के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation