RPSC Veterinary Officer Exam Pattern 2025: आरपीएससी वेटनरी ऑफिसर परीक्षा पैटर्न, यहां करें चेक

By Priyanka Pal
Sep 25, 2025, 16:15 IST

RPSC Veterinary Officer Exam Pattern 2025: RPSC वेटनरी ऑफिसर की लिखित परीक्षा पास करने के लिए RPSC वेटनरी ऑफिसर सिलेबस 2025 एक महत्वपूर्ण जरिया है। जिन Candidates ने वेटनरी ऑफिसर पदों के लिए आवेदन किया है, वे इस पेज से सिलेबस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC Veterinary Officer Exam Pattern 2025
RPSC Veterinary Officer Exam Pattern 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पशुपालन विभाग में वेटनरी ऑफिसर पद के लिए सिलेबस और परीक्षा की संरचना जारी कर दी है। लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए RPSC वेटनरी ऑफिसर सिलेबस एक बहुत जरूरी संसाधन है। यह सिलेबस परीक्षा की जरूरतों को समझने और परीक्षा के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करता है।

RPSC वेटनरी ऑफिसर चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग टेस्ट, अकादमिक मेरिट और इंटरव्यू शामिल हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में दो मुख्य खंड होते हैं: राजस्थान का सामान्य ज्ञान और संबंधित वेटनरी साइंस विषय। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। सामान्य ज्ञान वाले हिस्से में 40 प्रश्न और संबंधित विषय में 110 प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं और कुल अंक भी 150 हैं। सफल होने के लिए, Candidates को राज्य-विशेष सामान्य ज्ञान और वेटनरी साइंस के विषयों, दोनों की विस्तृत तैयारी करनी होगी।

RPSC Veterinary Officer Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) 1100 वेटनरी ऑफिसर पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यह लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव-टाइप (MCQ आधारित) होगी:

परीक्षा संचालन निकाय

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी)

पोस्ट नाम

पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, राजस्थान

कुल रिक्तियां

1100 पोस्ट

चयन प्रक्रिया

स्क्रीनिंग टेस्ट + शैक्षणिक योग्यता + साक्षात्कार

परीक्षा का प्रकार

स्क्रीनिंग टेस्ट: वस्तुनिष्ठ / MCQ प्रकार

नकारात्मक अंकन

हां, स्क्रीनिंग टेस्ट में गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक का दंड दिया जाएगा।

RPSC वेटनरी ऑफिसर सिलेबस PDF डाउनलोड

जो Candidates पशुपालन विभाग में वेटनरी ऑफिसर के पदों की तैयारी कर रहे हैं, वे नीचे दिए गए लिंक से RPSC वेटनरी ऑफिसर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं:

आरपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी पाठ्यक्रम यहां से डाउनलोड करें

RPSC वेटनरी ऑफिसर परीक्षा पैटर्न 2025

RPSC वेटनरी ऑफिसर लिखित परीक्षा में दो भाग शामिल हैं: राजस्थान का सामान्य ज्ञान (भाग A) और संबंधित विषय (भाग B)। लिखित परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। विवरण नीचे देखें:

आरपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी परीक्षा पैटर्न

पार्ट

विषयों

प्रश्नों की संख्या

अंक 

समय अवधि

भाग ए 

राजस्थान का सामान्य ज्ञान

40

40

 

 

 

 

2 घंटे और 30 मिनट

भाग बी

संबंधित विषय- पशु चिकित्सा विज्ञान

110

110

 

कुल

150

150

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

