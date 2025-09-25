RPSC Veterinary Officer Exam Pattern 2025: आरपीएससी वेटनरी ऑफिसर परीक्षा पैटर्न, यहां करें चेक

RPSC Veterinary Officer Exam Pattern 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पशुपालन विभाग में वेटनरी ऑफिसर पद के लिए सिलेबस और परीक्षा की संरचना जारी कर दी है। लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए RPSC वेटनरी ऑफिसर सिलेबस एक बहुत जरूरी संसाधन है। यह सिलेबस परीक्षा की जरूरतों को समझने और परीक्षा के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करता है।

RPSC वेटनरी ऑफिसर चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग टेस्ट, अकादमिक मेरिट और इंटरव्यू शामिल हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में दो मुख्य खंड होते हैं: राजस्थान का सामान्य ज्ञान और संबंधित वेटनरी साइंस विषय। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। सामान्य ज्ञान वाले हिस्से में 40 प्रश्न और संबंधित विषय में 110 प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं और कुल अंक भी 150 हैं। सफल होने के लिए, Candidates को राज्य-विशेष सामान्य ज्ञान और वेटनरी साइंस के विषयों, दोनों की विस्तृत तैयारी करनी होगी।