SSC का UFM नियम क्या है जिसकी वजह से उम्मीदवारों को शून्य अंक मिले

SSC UFM Issue & Updates: SSC के UFM (Unfair Means) नियम की वजह से बहुत से SSC CHSL 2018 Tier-2 के Descriptive Paper में बहुत से उम्मीदवारों को शून्य अंक मिले। केंद्र के विभिन्न विभागों मे Data Entry Operator (DEO), Lower Division Clerk (LDC) / Junior Secretariat Assistant (JSA) और Postal Assistant (PA)/ Sorting Assistant (SA) जैसी पोस्ट के लिए SSC CHSL परीक्षा आयोजित होती है । 25th February को SSC CHSL 2018 Tier-2 परीक्षा का रिजल्ट आया जिसमे बहुत से उम्मीदवारों को SSC के UFM नियम की वजह से Descriptive Paper की उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय शून्य अंक दिये गए ।

क्या है SSC का UFM नियम?

SSC के नोटिफ़िकेशन के अनुसार

“Candidates are strictly advised not to write any personal identity (real or imaginary) e.g. name, roll number, mobile number, address, etc inside the Answer Book. The candidates who fail to adhere to these instructions will be awarded zero marks even if marks are awarded during the evaluation process”.

इसका मतलब, उम्मीदवार को Descriptive Paper में नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पता इत्यादि (असल और काल्पनिक) दोनों न लिखे जाने की सलाह दी जा रही है अन्यथा उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका नहीं जांची जाएगी और उम्मीदवार को शून्य अंक दिया जायेगा।

उम्मीदवारों को हुआ भारी नुकसान

बहुत से उमीदवारों ने नाम व पते की जगह पर काल्पनिक नाम लिखे जैसे कि x, y, z लेकिन इस बार जो नियम था उसके अनुसार उम्मीदवार काल्पनिक नाम व पता भी नहीं लिख सकते थे। जो पता प्रश्न पत्र में लिखा था सिर्फ वही अपने उत्तर में लिखना था। जितने भी उम्मीदवारों ने असल या फिर काल्पनिक नाम व पता लिखा उन्हें UFM नियम की वजह से शुन्य अंक प्राप्त हुए। बहुत से उम्मीदवारों ने RTI के द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका मंगाई और इसके बाद उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ। Twitter पर कई उम्मीदवारों ने अपनी कॉपी का स्क्रीनशॉट शेयर किया।

बहुत से उम्मीदवार ये शिकायत कर रहे हैं कि काल्पनिक नाम और पता लिखने पर सब कुछ सही होते हुए भी शून्य अंक देना सही नहीं है। पुराने वर्षो में जिन उम्मीदवारों ने ये परीक्षा क्लियर करी उन्हें तो शून्य अंक नहीं दिए गए। हालांकि एसएससी ने इस बार ने नोटिफिकेशन में थोड़े बदलाव किये और इस बार काल्पनिक नाम का इस्तेमाल करना भी मना था।

क्या है ताज़ा अपडेट?

ताज़ा अपडेट के अनुसार SSC Chairman ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की है और मीडिया रेपोर्ट्स के अनुसार COVID 19 की वजह से हुए Lockdown के खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

