IPS Simala Prasad AIR 51: एक्टिंग से UPSC तक का सफर तय करने वाली, IPS सिमाला प्रसाद की सक्सेस स्टोरी

IPS Simala Prasad: IPS ऑफिसर सिमाला प्रसाद किसी पहचान की मोहताज नहीं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 8 अक्टूबर 1980 में हुआ। उन्हें बचपन से ही नृत्य और अभिनय का काफी शौक रहा है। सिमाला एक ऐसे परिवार से आती हैं, जहां शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है।
सिमाला की मां मेहरुन्निसा परवेज एक जानी - मानी साहित्यकार रही हैं। जिन्हें साल 2005 में पद्मज्ञी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके पिता भागीरथ प्रसाद एक ईमानदार IAS अधिकारी थे। ऐसे में कह सकते हैं, सिमाला में साहित्य के गुण और प्रशासनिक सेवा का जुनून परिवार से ही हासिल हुआ।
IPS ऑफिसर सिमाला प्रसाद की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
सिमाला प्रसाद मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। उनकी शुरूआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कोएड स्कूल भोपाल से हुई है। जिसके बाद उन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से बीकॉम और सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अपने कॉलेज के दिनों में सिमारा गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं।
एक्टिंग से यूपीएससी तक का सफर
इतना ही नहीं सिमाला को कॉलेज के दिनों से ही थिएटर में काफी दिलचस्पी रही है। उन्होंने भोपाल के भारत भवन में कई नाटकों में किरदार निभाया है। उन्होंने अपनी बेहतरीन कला के जरिए उन्होंने जैगम इमाम की फिल्म आलिफ में काम किया है। जो कि साल 2017 में जारी की गई थी। इसके अलावा साल 2019 में आई फिल्म नक्काश में भी अभिनय किया है। वह पुलिस पर आधारित फिल्म ‘द नर्मदा स्टोरी’ से काफी चर्चा में रही हैं।
अपने कॉलेज के दिनों से ही सिमाला ने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। जिसमें सबसे पहले उन्होंने MP लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। जिसमें पहला पदभार एक DSP के रूप में संभाला।
साल 2010 में यूपीएससी की परीक्षा दी और सफलता हाथ लगी। जिसके बाद साल 2011 में एक IPS के रूप में बड़ी जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। IPS सिमाला का जुनून यूपीएससी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करता है।
