BSSC LDC Result 2025 Out: लिखित परीक्षा परिणाम bssc.bihar.gov.in जारी, ये उम्मीदवार होंगे टाइपिंग टेस्ट में शामिल

BSSC LDC Result 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से कल्याण आयोजक (WO) और लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) की लिखित परीक्षा का परिणाम 2025 घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 29 जुलाई की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अपने परिणामों की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस लिखित परीक्षा में चयनित होने के बाद उन्हें टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना होगा। टाइपिंग कौशल परीक्षा की तिथि, स्थान और समय की घोषणा शीघ्र ही एक अलग अधिसूचना में की जाएगी। उम्मीदवार लिखित परीक्षा परिणाम की लिस्ट लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
BSSC LDC Result 2025 Out: परिणाम घोषित
बीएसएससी लोअर डिवीजन परिणाम 2025 में उन चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जो चयन के अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर इन चरणों में दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चिकित्सा परीक्षा शामिल हो सकती है।
BSSC LDC Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में उम्मीदवार बीएसएससी लोअर डिवीजन परिणाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC)
|
पद का नाम
|
|
पदों की संख्या
|
56
|
परीक्षा का आयोजन
|
29 जून, 2025
|
परीक्षा परिणाम
|
10 दिसंबर, 2025 (घोषित)
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
bssc.bihar.gov.in
Check: Bihar BTSC GMO Result 2025
BSSC LDC Result 2025: पीडीएफ डाउनलोड करें
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से कल्याण आयोजक (WO) और लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) की लिखित परीक्षा का परिणाम 10 दिसंबर, 2025 को घोषित कर दिया गया है। इसमें चयनित हुए उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक के माध्यम से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं:
|
बीएसएससी कल्याण आयोजक और लोअर डिवीजन क्लर्क परिणाम 2025
BSSC LDC Result 2025: ऑनलाइन परिणामों की जांच कैसे करें?
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से कल्याण आयोजक (WO) और लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) परिणाम 2025 नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 बीएसएससी एलडीसी और वेलफेयर ऑर्गनाइजर रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अपना रोल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4 परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करना ना भूलें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation