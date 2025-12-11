BSSC LDC Result 2025 Out: लिखित परीक्षा परिणाम bssc.bihar.gov.in जारी, ये उम्मीदवार होंगे टाइपिंग टेस्ट में शामिल

BSSC LDC Result 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से कल्याण आयोजक (WO) और लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) की लिखित परीक्षा का परिणाम 2025 घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 29 जुलाई की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अपने परिणामों की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस लिखित परीक्षा में चयनित होने के बाद उन्हें टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना होगा। टाइपिंग कौशल परीक्षा की तिथि, स्थान और समय की घोषणा शीघ्र ही एक अलग अधिसूचना में की जाएगी। उम्मीदवार लिखित परीक्षा परिणाम की लिस्ट लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

BSSC LDC Result 2025 Out: परिणाम घोषित

बीएसएससी लोअर डिवीजन परिणाम 2025 में उन चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जो चयन के अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर इन चरणों में दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चिकित्सा परीक्षा शामिल हो सकती है।