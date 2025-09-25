CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं, 12वीं की बोर्ड टेंटेटिव डेटशीट, सब्जेक्ट वाइज चेक करें एग्जाम डेट

दिन और तारीख विषय कोड विषय का नाम

मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 045 066 825 826 बायोटेक्नोलॉजी उद्यमिता (Entrepreneurship) शॉर्टहैंड (अंग्रेज़ी) शॉर्टहैंड (हिंदी)

बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 048 शारीरिक शिक्षा

गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 046 057 058 059 060 061 816 823 इंजीनियरिंग ग्राफ़िक्स (10:30-01:30) भरतनाट्यम (नृत्य) (10:30-12:30) कुचिपुड़ी (नृत्य) (10:30-12:30) ओडिसी (नृत्य) (10:30-12:30) मणिपुरी (नृत्य) (10:30-12:30) कथकली (नृत्य) (10:30-12:30) बागवानी (Horticulture) (10:30-12:30) लागत लेखांकन (Cost Accounting) (10:30-01:30)

शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 042 भौतिकी

शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 054 833 व्यवसाय अध्ययन व्यवसाय प्रशासन

सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 037 मनोविज्ञान

मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 837 फ़ैशन अध्ययन

बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 804 817 ऑटोमोटिव टाइपोग्राफी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग

गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 029 भूगोल

शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 049 050 051 052 पेंटिंग ग्राफिक्स मूर्तिकला (Sculpture) अनुप्रयुक्त कला (वाणिज्यिक कला)

शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 043 रसायन विज्ञान

सोमवार, 2 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 003 022 031 032 033 056 303 810 811 818 819 उर्दू (ऐच्छिक) संस्कृत (ऐच्छिक) कर्नाटक संगीत (गायन) कर्नाटक संगीत (वाद्य) कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य) कथक (नृत्य) उर्दू (कोर) फ्रंट ऑफिस संचालन बीमा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी विद्युत प्रौद्योगिकी

मंगलवार, 3 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 074 विधि अध्ययन (Legal Studies)

गुरुवार, 5 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 835 848 जनसंचार अध्ययन डिज़ाइन थिंकिंग एवं नवाचार

शुक्रवार, 6 मार्च 2026 035 036 813 830 847 हिंदुस्तानी संगीत (वाद्य) (10:30-12:30) हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य) (10:30-12:30) स्वास्थ्य देखभाल (10:30-01:30) डिज़ाइन (10:30-12:30) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर (10:30-01:30)

शनिवार, 7 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 12:30 दोपहर) 841 योग

सोमवार, 9 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 041 241 गणित अनुप्रयुक्त गणित

मंगलवार, 10 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 809 824 836 842 खाद्य उत्पादन कार्यालय प्रक्रियाएँ एवं अभ्यास पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा

बुधवार, 11 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 12:30 दोपहर) 034 हिंदुस्तानी संगीत (गायन)

गुरुवार, 12 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 001 301 अंग्रेज़ी (ऐच्छिक) अंग्रेज़ी (कोर)

शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 806 827 पर्यटन वातानुकूलन एवं प्रशीतन

शनिवार, 14 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 064 गृह विज्ञान

सोमवार, 16 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 002 302 हिंदी (ऐच्छिक) हिंदी (कोर)

मंगलवार, 17 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 104-198 सभी भाषाएं (पंजाबी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, उड़िया, असमिया, कन्नड़, अरबी, तिब्बती, जर्मन, रूसी, फ़ारसी, नेपाली, लिम्बू, लेप्चा, तेलुगु (तेलंगाना), बोडो, तांगखुल, जापानी, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिज़ो)

बुधवार, 18 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 030 अर्थशास्त्र

गुरुवार, 19 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 12:30 दोपहर) 845 शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक

शुक्रवार, 20 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 812 विपणन (Marketing)

सोमवार, 23 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 028 राजनीति विज्ञान

मंगलवार, 24 मार्च 2026 807 843 सौंदर्य एवं वेलनेस (10:30-01:30) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) (10:30-12:30)

बुधवार, 25 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 065 083 802 इन्फ़ॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी

गुरुवार, 26 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 044 जीवविज्ञान

शनिवार, 28 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 055 लेखा (Accountancy)

सोमवार, 30 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 027 इतिहास

बुधवार, 1 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 805 808 828 831 वित्तीय बाज़ार प्रबंधन कृषि चिकित्सीय निदान बिक्री विज्ञान

गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 076 834 राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) खाद्य पोषण एवं आहार विज्ञान

शनिवार, 4 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 039 समाजशास्त्र

सोमवार, 6 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 073 188 191 814 820 भारतीय ज्ञान परंपरा भोटी ककबरोक बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी

मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 803 वेब अनुप्रयोग (Web Application)

बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर) 118 801 822 829 फ़्रेंच रिटेल कराधान (Taxation) वस्त्र डिज़ाइन