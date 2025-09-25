CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई 10वीं, 12वीं की बोर्ड टेंटेटिव डेटशीट, सब्जेक्ट वाइज चेक करें एग्जाम डेट

CBSE 10th, 12th Date Sheet OUT!
By Anisha Mishra
Sep 25, 2025, 12:35 IST

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइमटेबल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। छात्र अब सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर विषय-वार पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। यह घोषणा आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई की प्रभावी ढंग से योजना बना सकें।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जिससे छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया है । यह विस्तृत टाइमटेबल, जो परीक्षा शुरू होने से लगभग पाँच महीने पहले जारी किया गया है, सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है । इस जल्दी घोषणा का उद्देश्य छात्रों को अपनी पढ़ाई की रणनीतियों की योजना बनाने और परीक्षा से पहले के तनाव को कम करने में मदद करना है, जिससे वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकें । 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में लगभग

45 लाख छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है । जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 10वीं की सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2026 मंगलवार, 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 18 मार्च 2026 को समाप्त होगी । इसके साथ ही, कक्षा 12वीं की सीबीएसई सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 भी 17 फरवरी 2026 को शुरू होगी और 4 अप्रैल 2026 तक चलेगी । बोर्ड ने यह भी पुष्टि की है कि कक्षा 10 और 12 दोनों की परीक्षाएं प्रत्येक परीक्षा के दिन केवल एक ही शिफ्ट में, सुबह ठीक 10:30 बजे से शुरू होंगी । 

सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026: पूरा शेड्यूल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह विस्तृत टाइमटेबल छात्रों को विषय-वार परीक्षा की तारीखों, समय और विषय कोड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पढ़ाई और रिवीजन की प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए इस शेड्यूल की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें।

दिन और तारीख

समय

विषय कोड

विषय का नाम

मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

041 241

गणित (स्टैण्डर्ड) गणित (बेसिक)

बुधवार, 18 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर

401 403 404 405 406 408 409 410 411 413 414 415 419 420 421 422

रिटेल सुरक्षा ऑटोमोटिव वित्तीय बाज़ार का परिचय पर्यटन का परिचय कृषि खाद्य उत्पादन फ्रंट ऑफिस संचालन बैंकिंग और बीमा स्वास्थ्य सेवा परिधान मल्टीमीडिया डेटा साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विज्ञानों के लिए आधारभूत कौशल डिज़ाइन थिंकिंग एवं नवाचार

शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर

407 412 416 418

सौंदर्य और वेलनेस मार्केटिंग और बिक्री बहु कौशल फाउंडेशन कोर्स शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक

शनिवार, 21 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

101 184

अंग्रेज़ी (कम्युनिकेटिव) अंग्रेज़ी (भाषा और साहित्य)

सोमवार, 23 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

018

फ़्रेंच

मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

003 004 005 006 009 010 011 089

उर्दू कोर्स-ए पंजाबी बांग्ला तमिल मराठी गुजराती मणिपुरी तेलुगु (तेलंगाना)

बुधवार, 25 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

086

विज्ञान

गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

064

गृह विज्ञान

शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर

165 402 417

कंप्यूटर एप्लीकेशन्स सूचना प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

शनिवार, 28 फ़रवरी 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

119 122 131 132 133 134 303

संस्कृत (कम्युनिकेटिव) संस्कृत राई गुरूंग तामांग शेरपा उर्दू कोर्स-बी

सोमवार, 2 मार्च 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

002 085

हिंदी कोर्स-ए हिंदी कोर्स-बी

मंगलवार, 3 मार्च 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

017 020 076 088 092 093 094 095 096 097 098 099 154 254

तिब्बती जर्मन राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) भोटी बोडो तांगखुल जापानी भूटिया स्पेनिश कश्मीरी मिज़ो मेलायू व्यवसाय के तत्व लेखा एवं बहीखाता के तत्व

गुरुवार, 5 मार्च 2026

10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर

049

पेंटिंग

शुक्रवार, 6 मार्च 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

008 012 013 014 015 091

सिंधी मलयालम उड़िया असमिया कन्नड़ ककबरोक

शनिवार, 7 मार्च 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

087

सामाजिक विज्ञान

सोमवार, 9 मार्च 2026

10:30 बजे प्रातः – 01:30 बजे दोपहर

007 016 021 023 024 025 026 136

तेलुगु अरबी रूसी फ़ारसी नेपाली लिम्बू लेप्चा थाई
 

10:30 बजे प्रातः – 12:30 बजे दोपहर

031 032 033 034 035 036

कर्नाटक संगीत (गायन) कर्नाटक संगीत (वाद्य) कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य) हिंदुस्तानी संगीत (गायन) हिंदुस्तानी संगीत (वाद्य) हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य)

सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026: पूरा शेड्यूल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह विस्तृत टाइमटेबल छात्रों को विषय-वार परीक्षा की तारीखों, समय और विषय कोड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पढ़ाई और रिवीजन की प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए इस शेड्यूल की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें।

दिन और तारीख

विषय कोड

विषय का नाम

मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

045 066 825 826

बायोटेक्नोलॉजी उद्यमिता (Entrepreneurship) शॉर्टहैंड (अंग्रेज़ी) शॉर्टहैंड (हिंदी)

बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

048

शारीरिक शिक्षा

गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026

046 057 058 059 060 061 816 823

इंजीनियरिंग ग्राफ़िक्स (10:30-01:30) भरतनाट्यम (नृत्य) (10:30-12:30) कुचिपुड़ी (नृत्य) (10:30-12:30) ओडिसी (नृत्य) (10:30-12:30) मणिपुरी (नृत्य) (10:30-12:30) कथकली (नृत्य) (10:30-12:30) बागवानी (Horticulture) (10:30-12:30) लागत लेखांकन (Cost Accounting) (10:30-01:30)

शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

042

भौतिकी

शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

054 833

व्यवसाय अध्ययन व्यवसाय प्रशासन

सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

037

मनोविज्ञान

मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

837

फ़ैशन अध्ययन

बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

804 817

ऑटोमोटिव टाइपोग्राफी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग

गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

029

भूगोल

शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

049 050 051 052

पेंटिंग ग्राफिक्स मूर्तिकला (Sculpture) अनुप्रयुक्त कला (वाणिज्यिक कला)

शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

043

रसायन विज्ञान

सोमवार, 2 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

003 022 031 032 033 056 303 810 811 818 819

उर्दू (ऐच्छिक) संस्कृत (ऐच्छिक) कर्नाटक संगीत (गायन) कर्नाटक संगीत (वाद्य) कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य) कथक (नृत्य) उर्दू (कोर) फ्रंट ऑफिस संचालन बीमा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी विद्युत प्रौद्योगिकी

मंगलवार, 3 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

074

विधि अध्ययन (Legal Studies)

गुरुवार, 5 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

835 848

जनसंचार अध्ययन डिज़ाइन थिंकिंग एवं नवाचार

शुक्रवार, 6 मार्च 2026

035 036 813 830 847

हिंदुस्तानी संगीत (वाद्य) (10:30-12:30) हिंदुस्तानी संगीत (ताल वाद्य) (10:30-12:30) स्वास्थ्य देखभाल (10:30-01:30) डिज़ाइन (10:30-12:30) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर (10:30-01:30)

शनिवार, 7 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 12:30 दोपहर)

841

योग

सोमवार, 9 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

041 241

गणित अनुप्रयुक्त गणित

मंगलवार, 10 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

809 824 836 842

खाद्य उत्पादन कार्यालय प्रक्रियाएँ एवं अभ्यास पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा

बुधवार, 11 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 12:30 दोपहर)

034

हिंदुस्तानी संगीत (गायन)

गुरुवार, 12 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

001 301

अंग्रेज़ी (ऐच्छिक) अंग्रेज़ी (कोर)

शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

806 827

पर्यटन वातानुकूलन एवं प्रशीतन

शनिवार, 14 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

064

गृह विज्ञान

सोमवार, 16 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

002 302

हिंदी (ऐच्छिक) हिंदी (कोर)

मंगलवार, 17 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

104-198

सभी भाषाएं (पंजाबी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, उड़िया, असमिया, कन्नड़, अरबी, तिब्बती, जर्मन, रूसी, फ़ारसी, नेपाली, लिम्बू, लेप्चा, तेलुगु (तेलंगाना), बोडो, तांगखुल, जापानी, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिज़ो)

बुधवार, 18 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

030

अर्थशास्त्र

गुरुवार, 19 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 12:30 दोपहर)

845

शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक

शुक्रवार, 20 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

812

विपणन (Marketing)

सोमवार, 23 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

028

राजनीति विज्ञान

मंगलवार, 24 मार्च 2026

807 843

सौंदर्य एवं वेलनेस (10:30-01:30) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) (10:30-12:30)

बुधवार, 25 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

065 083 802

इन्फ़ॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी

गुरुवार, 26 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

044

जीवविज्ञान

शनिवार, 28 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

055

लेखा (Accountancy)

सोमवार, 30 मार्च 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

027

इतिहास

बुधवार, 1 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

805 808 828 831

वित्तीय बाज़ार प्रबंधन कृषि चिकित्सीय निदान बिक्री विज्ञान

गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

076 834

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) खाद्य पोषण एवं आहार विज्ञान

शनिवार, 4 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

039

समाजशास्त्र

सोमवार, 6 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

073 188 191 814 820

भारतीय ज्ञान परंपरा भोटी ककबरोक बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी

मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

803

वेब अनुप्रयोग (Web Application)

बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (10:30 सुबह - 01:30 दोपहर)

118 801 822 829

फ़्रेंच रिटेल कराधान (Taxation) वस्त्र डिज़ाइन

गुरुवार, 9 अप्रैल 2026

322 821 844

संस्कृत (कोर) (10:30-01:30) मल्टीमीडिया (10:30-12:30) डेटा साइंस (10:30-01:30)

महत्वपूर्ण सूचना: सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि ये डेट शीट संभावित हैं। अंतिम डेट शीट स्कूलों द्वारा छात्रों की अंतिम सूची जमा करने के बाद ही प्रकाशित की जाएगी।

कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरी सीबीएसई डेट शीट डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी देख सकते हैं।

CBSE Board Exams Date Sheet 2026: Class 10, 12 Exam Schedule Check Here

सीबीएसई बोर्ड डेट शीट 2026 कैसे डाउनलोड करें?

छात्र कुछ आसान चरणों का पालन करके सीबीएसई बोर्ड डेट शीट 2026 को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले cbse.gov.in पर जाएं।

  2. डेट शीट लिंक खोजें: वेबसाइट के होमपेज पर 'Latest @ CBSE' या 'Examinations' सेक्शन देखें। यहाँ पर 'CBSE Class 10 and 12 Date Sheet 2026' लिंक पर क्लिक करें।

  3. डाउनलोड और प्रिंट करें: डेट शीट एक पीडीएफ फाइल के रूप में खुलेगी। इसे डाउनलोड करके अपने डिवाइस में सेव कर लें और अपनी सुविधा के लिए एक प्रिंटआउट भी निकाल लें।

परीक्षा की तारीखें पहले से जारी होने से छात्रों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने के लिए काफी समय मिल जाता है। अब जब विषय-वार तारीखें और समय की पुष्टि हो गई है, तो छात्र अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दे सकते हैं, प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय निर्धारित कर सकते हैं और अपनी रिवीजन योजना को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। इस शुरुआती घोषणा का उद्देश्य परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना और छात्रों को आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने में सक्षम बनाना है। परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में किसी भी संभावित अपडेट या घोषणा के लिए आधिकारिक सीबीएसई वेबसाइट पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है|

यहाँ देखे: 

