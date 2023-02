CTET Result 2023: जारी होने वाला है सीटेट एग्जाम रिजल्ट, चेक करने के स्टेप्स,पासिंग मार्क्स और नवीनतम न्यूज यहाँ देखें

CTET Result 2023: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) किसी भी समय सीटीईटी 2023 का रिजल्ट घोषित कर सकता हैं। जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार सीबीएसई CTET रिजल्ट 2023 फरवरी 2023 के अंत तक जारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर से 7 फरवरी, 2023 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित CTET परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 32.5 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे,वे ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in से CTET परीक्षा का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

Know More About - CTET Result 2023

CTET 2023 का रिजल्ट जल्द ही आने की उम्मीद है क्योंकि प्रश्नों की आपत्ति विशेषज्ञ समीक्षा प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। एक बार प्रश्न आपत्ति की समीक्षा पूरी हो जाने के बाद परीक्षा प्राधिकरण सीबीएसई रिजल्ट को जारी कर देगा।

CTET 2023 Result: ऑनलाइन सीटीईटी रिजल्ट कैसें चेक करें?

CTET रिजल्ट 2023 की घोषणा ऑनलाइन की जानी है और उम्मीदवार इसे लॉगिन पेज के माध्यम से देख सकते हैं। सीटीईटी 2023 रिजल्ट की जांच करने की चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे दी गई है। उम्मीदवार इन चरणों का पालन करके अपना CTET रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 1: सीटीईटी रिजल्ट चेक करने के लिए,सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होम पर उपलब्ध सीटीईटी परिणाम लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: इसके बाद आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: अब आपका CTET परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

स्टेप 6: सीटीईटी रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट ले लें।

CTET Result 2023: क्या है सीटीईटी कट ऑफ स्कोर और पासिंग मार्क्स?

CTET परिणाम केवल उन उम्मीदवारों के लिए घोषित किया जाएगा जो अपनी श्रेणी के अनुसार कटऑफ स्कोर प्राप्त करेंगे। CTET 2023 का कटऑफ स्कोर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 60% है। जबकि OBC/SC/ST/EWS और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए CTET का कटऑफ स्कोर 55% है। परिणाम केवल उन्हीं उम्मीदवारों का जारी किया जाएगा जो अपनी श्रेणी के अनुसार कटऑफ स्कोर के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे।

CTET 2023 Passing Marks: हर वर्ग के उम्मीदवार को पास होने के लिए कितने अंक लाने होंगे?



CTET Result 2023: कैटेगरी वाइज कट ऑफ स्कोर और पासिंग मार्क्स नीचे दी गई अंक तालिका में चेक कर सकते हैं।

कैटेगरी न्यूनतम योग्यता प्रतिशत CTET पासिंग मार्क्स 150 में से. सामान्य 60% 90 ओबीसी/एससी/एसटी 55% 82

CTET का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा सीमित नियमों के आधार पर परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। CTET प्रमाणपत्र के बाद उम्मीदवार सभी केंद्र सरकार की शिक्षण नौकरियों जैसे KVS, NVS आर्मी टीचर, ERDO, आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CTET आयोजित करने का औचित्य शिक्षक बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता का पता लगाना है। उम्मीदवार नीचे देख सकते हैं कि CTET हर साल क्यों आयोजित किया जाता है।