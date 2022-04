MP Board Result 2022 Class 10 12: List of Websites to Check MPBSE 10th and 12th Results

MP Board Result 2022 for Class 10th and 12th Shortly

The wait is soon going to get over as MP board will shortly announce the class 10th and 12th result in online mode. MPBSE 10th, 12th students are advised to keep their admit cards handy in order to check their results on time. The MP board result 2022 is expected to be released initially in a conference and then online at mpbse-nic-in, mpresults.nic.in, mp10.jagranjosh.com, mp12.jagranjosh.com. As per last year's results data, all the MP Board Class 10 and 12th students were declared passed and the pass percentage stood at 100 percent.

Updated as on 29/04/2022 @12.37 PM

MP Board Result 2022 Date and Time

Madhya Pradesh Board of Secondary Education, Bhopal (MPBSE) has already announced the date and time for MP Board 10th Result 2022 on Wednesday. MPBSE will declare the MP Board Class 10, 12 results at a press conference today 29th April 2022. Candidates can check the MP 10th board results on mpresults.nic.in from 1 pm.

Updated as on 29/04/2022 @11.31 AM

When To Check MP 10th and 12th Result 2022?

MP Board Result 2022 Class 10 12: The Madhya Pradesh Board of Secondary Education, Bhopal (MPBSE) will be declared today at 1 pm on Friday. These MPBSE results will be announced by the Education Minister himself likely in a press conference. Apart from this, it is being told that this board will also release the topper list of the students. The MP Board 10th 12th result will be available on these websites - mp10.jagranjosh.com, mp12.jagranjosh.com, and mpbse.nic.in.

Updated as on 29/04/2022 @10.59 AM

MP Board Result 2022 Class 10 12: As per the updates, the Madhya Pradesh Board of Secondary Education (MPBSE) will declare the MP Board class 10th and 12th result today in online mode. This year it is expected that around 18 lakh students appeared for the exam MPBSE 10th and 12th exams. They can check their Madhya Board Class 10th and 12th result on these websites - jagranjosh.com/results, mpresults.nic.in and mpbse.nic.in.

To check the MPBSE 10th and 12th result, students will have to enter their roll number and roll code in the login window. Going as per past year's trend, the MP Board results may be announced at a press conference and the links to download mark sheets will be activated soon after that on the board websites.

Where To Check MP Board 10th 12th Result 2022?

This year, around 18 lakh students appeared for the Madhya Pradesh Board class 10 and 12 board exams. The exams were conducted from 18th February to 20th March 2022. After the declaration of MP Board 10th and 12th result, students will be able to check it at the websites provided below. As the students are waiting for their MP board results 2022, they must keep a check on these websites for the results and updates.

mpresults.nic.in

mpbse.nic.in

Results.gov.in

How To Check MP Board 10th 12th Result 2022?

To check the MPBSE result for class 10th and 12th, students will have to go to the any of above-mentioned websites. Further, they need to click on MP board result for class 10th or 12th. A new page will appear on the screen. After that, they will have to enter the required login credentials and the result will be displayed on the screen. Apart from the official website, the MPBSE Class 10, 12 results 2022 can be downloaded from MPBSE MOBILE App or MP Mobile App. These mobile apps are available on Google Play. Students can download these apps to check their respective results.

MP Board Class 10th 12th Result Statistics

Last year a total of 9,14,079 students appeared for MPBSE class 10 exams and the overall pass percentage was 100%. In class 12th a total of 6,60,682 candidates appeared for the exam and the overall pass percentage was 100%. Before that, the general range for MP Board 10th result pass percentage has been in between 60% to 65% while for Class 12 the range has been between 66% and 72%. Last year, the exams were cancelled and the students were evaluated based on internal assessment.

