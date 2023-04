CBSE Class 12 German sample question paper & Marking Scheme 2024: Download pdf

CBSE German Class 12 Sample Paper Questions (2023-24): Download the sample papers, marking scheme, and other important resources for Class 12 CBSE German.

Class 12 CBSE German Exam 2024: Many students after passing their senior secondary examinations opt for higher studies in other countries for example Germany. It is one of the famous study destinations all over the world. People of Germany speak German, if you know the language it becomes easy to communicate with the natives. This could be one of the reasons CBSE has added foreign languages to their curriculum to support globalization and lingual skill enhancement. New learning requires practice. To help with that, CBSE releases sample papers every year for almost all the subjects offered by it. Check the provided CBSE Class 12 German sample paper 2023-24 along with its marking scheme cum solutions.

CBSE Class 12 German General Instructions

The paper is divided into 4 sections.

Read the instructions carefully and attempt only the required number of questions

where internal choices are given.

Time: 3 hours

Maximum marks: 80

CBSE Class 12 German Sample Paper 2023-24

Section A (Lesen)

1. Lies die zwei Texte und wähle einen Text aus. Löse die Aufgaben zu den Text (Attempt the questions for any ONE text) [10]

Arbeiten als Weihnachtsmann Jedes Jahr arbeiten tausende deutsche Studenten als Weihnachtsmänner: Sie besuchen am eiligen Abend, dem 24. Dezember, Familien und bringen den Kindern Geschenke. Natürlich haben die Eltern den Weihnachtsmann bestellt und auch die Geschenke gekauft. Einer dieser Weihnachtsmänner ist der Berliner, Herr Bernd Skischally.

Routiniert zieht Bernd Skischally die rote Kapuze über den Kopf. Er atmet tief ein und klopft an die Tür.” Einmal im Jahr verändere ich mich komplett, beschreibt der 28 jährige seinen Job als Weihnachtsmann. “ Ich schlüpfe in eine andere Rolle und habe damit auch eine gewisse Verantwortung.”

Ungeduldig reiβen die Kinder die Tür auf. Herein tritt der Weihnachtsmann im roten Mantel. Über der Schulter trägt er einen Sack voller Geschenke. Er singt das Lied ”O Tannenbaum” und die Kinderaugen strahlen. Die Zeit bei den Familien ist mit 20 Minuten knapp. Skischally beginnt schnell mit seinem Programm. Nachdem er ein paar Wörter zu den Kindern gesagt hat, will er ein kleines Gedicht oder ein Weihnachtslied von den Kindern hören. Dann holt der Weihnachtsmann die Gescheke aus seinen groβen braunen Sack und muss schon wieder weiter.

In Berlin arbeiten etwa 400 Studenten in der Vorweihnachtszeit und am Heiligen Abend als Weihnachtsmänner. Sie sorgen dafür, dass über 3000 Berliner Familien und Firmen eine schöne Bescherung haben. Vor drei Jahren kam Bernd Skischally über die Arbeitsvermittlung “Heinzelmännchen” des Berliner Studentenwerks zu diesem Job. Damals studierte er Museumskunde an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Inzwischen arbeitet er freiberuflich als Journalist. Den Nebenjob als Weihnachtsmann will er trotzdem behalten.

Als Weihnachtsmann kann man am Heiligen Abend ungefähr 300 Euro verdienen. Das ist kein schlechtes Weihnachtsgeld. Ein bisschen Arbeit sei es aber schon, sagt Skischjally. Bei einer Tour besucht er bis zu zwölf Familien. Vorher muss er mit den Eltern telefonieren, die Geschenke abholen und sich merken, was er den einzelnen Kindern sagen soll. Für neue Weihnachtsmänner findet ein Workshop statt. Dabei lernen die Studenen, welche Verantwortung sie gegenüber den Kindern haben und auch, was sie tun sollen, wenn sie im Vorgarten ein Hund attackiert. “ Bis alle Kinder ihre Geschenke bekommen haben, kann es schon mal 22 Uhr werden”, erzählt Weihnachtsmann Skischally. Und danach geht er selbst nach Hause, um Weihnachten zu feiern. Aber ohne den langen weiβen Bart.

Beantworte die Fragen: (5x2=10)

i. Was macht ein Weihnachtsmann?

ii “Ich schlüpfe in eine andere Rolle und habe damit auch eine gewisse Verantwortung.” Was meint Bernd Skischally mit dieser Aussage?

iii Was erwartet Bernd als Weihnachtsmann von den Kindern?

iv Wie kam Bernd zu diesem Job? Was hat er damals gemacht?

v Wie werden die neuen “Weihnachtsmänner” trainiert?

Oder

TEXT B

Der neue Trend : Jugendliche wohnen länger bei den Eltern

Immer mehr junge Leute bleiben im Elternhaus , obwohl sie schon lange arbeiten und Geld verdienen . Zum Beispiel die 23-Jährigen : Heute (2004) leben 64% noch bei ihren Eltern, 1975 waren es nur 15% . Sind Teens von heute zu bequem und zu anspruchsvoll ? Haben sie Angst vor der Unabhängigkeit oder kein Geld für eine eigene Wohnung.

In den 70er-Jahren war die Wohngemeinschaft (kurz : WG) bei jungen Erwachsenen sehr beliebt . Man wollte weg von zu Hause , mit anderen jungen Leuten zusammen –Wohnen , anders leben als die Eltern . Große Wohnungen waren zwar teuer , aber zu viert oder zu fünft konnte man die Miete gut bezahlen. Heute ist die WG für die meisten keine Alternative mehr, weil WG für viele nur Chaos und Streit um die Hausarbeiten bedeutet. Und eine eigene Wohnung mieten , alleine wohnen ? Die meisten sind unsicher , obwohl sie gerne unabhängig sein wollen.

Vor allem in den Großstädten sind Wohnungen sehr teuer –für Lehrlinge und Studenten oft zu teuer . Also bleiben die meisten jungen Leute zu Hause , bis sie ihre Lehre oder ihr Studium beendet haben.Und auch danach führt der Weg nicht automatisch in die eigene Wohnung , weil viele nach der Ausbildung keine Arbeit finden. Einige junge Erwachsene ziehen aus , kommen aber bald zu ihren Eltern zurück , weil sie arbeitslos werden , weil sie ihre Wohnung nicht bezahlen können oder weil sie Probleme mit dem Alleinsein haben. Natürlich gibt es auch junge Leute , die gar nicht ausziehen wollen. Sie bleiben im Elternhaus , obwohl sie genug Geld für eine eigene Wohnung haben.

Das meistens kostenlose Wohnen bei den Eltern ist attraktiv , weil sie so z .B. ein eigenes Auto haben können. Sie genießen den „Rund-um-die-Uhr-Service“ und müssen keine Hausarbeiten machen. Und dann ist da immer jemand , der zuhört und hilft , wenn man Probleme hat.

Beantworte die Fragen: (5x2=10)

i Was ist der neue Trend?

ii Was war in den 70er-Jahren bei jungen Erwachsenen sehr beliebt?

iii Was ist in Großstädten sehr teuer?

iv Warum kommen die jungen Erwachsenen zu ihren Eltern zurück?

v Warum finden die Jungen kostenlose wohnen bei den Eltern attraktiv?

2. Lies den Text und beantworte die folgenden Fragen. [5]

Wir sind 16 – Lena

Lena ist jetzt 16. Wie ist das Leben mit 16? Gibt es Veränderungen? Was ist ihr großer Traum?

Lenas schönste Zeit in diesem Jahr war ihr dreiwöchiger Aufenthalt in Florida bei einer amerikanischen Familie. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden“, sagt sie. Der Besuch mehrerer Freizeitparks, Ausflüge in die Natur und die Besichtigung des Kennedy-Spacecenters machten die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Noch heute schreibt Lena regelmäßig E-Mails an mehrere nette Leute, die sie in den USA kennen gelernt hat.

In der Schule lief es nicht so gut: Das Zeugnis am Ende der neunten Klasse war das schlechteste, das Lena bis jetzt hatte. Notendurchschnitt: 1,4. „Manche Lehrer haben es mit den Noten sehr genau genommen“, findet Lena. „Doch das ist mir heute egal. Neues Schuljahr, neues Glück“, sagt sie lachend. Lena hat viele neue Lehrer bekommen, „Ich denke, dass bei denen der Unterricht besser ist.“ Das Abschlusszeugnis nach der 10 soll wieder so gut wie frühere Zeugnisse werden. Bis dahin stehen noch einige Termine auf dem Kalender: Im Herbst nahm Lena an einem Schüleraustausch mit der französischen Partnerstadt Loches teil. Außerdem fuhr die gesamte Jahrgangsstufe im Winter zum Skilaufen nach Obertauern in Österreich.

Zum Judo geht Lena 2- bis 3-mal in der Woche. Außerdem trainiert sie mit ihrer Freundin Katrin zwei Gruppen mit jüngeren Sportlern. Manchmal fährt sie auch zu Wettkämpfen, meistens als Betreuerin. Lena trägt mittlerweile den braunen Gürtel, das steht für den höchsten Schülergrad im Judo. „Eine Sache, auf die man stolz sein kann“, findet sie.

Was für Vorteile hat man mit 16? „Ich darf Alkohol und Zigaretten kaufen, aber das kommt für mich als Sportlerin überhaupt nicht in Frage.“ Viel wichtiger findet sie, dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal an Kommunalwahlen teilnehmen konnte. Im Politikunterricht, in den Zeitungen und im Internet hat sie sich vorher informiert. Außerdem sind die Bürgermeisterkandidaten zu einer Podiumsdiskussion in die Schule gekommen. Einige Ideen der Kandidaten fand sie sehr unrealistisch. „Aber so sind eben Politiker“, meint Lena.

In den Sommerferien hat Lena zwei Wochen in einer Werkzeugfabrik gearbeitet. Das verdiente Geld will sie sparen: Noch einmal nach Amerika reisen, das ist im Moment ihr Traum.

Richtig oder falsch? (5x1=5)

i Lena hat noch Kontakt zu ihren Freunden in den USA.

ii Lena ist nicht glücklich mit ihren Schulnoten.

iii Im Herbst war Lena in Frankreich.

iv Lena ist mit ihrer Klasse nach Österreich gefahren.

v Lena träumt von einem guten Job.

Get the complete CBSE German sample question paper from the link below:

Get the solutions manual cum marking scheme of the above-discussed sample paper from the link below:

