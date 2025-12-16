CLAT 2026 Result
CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2025-26 with Solutions: Download Free PDF

By Aayesha Sharma
Dec 16, 2025

CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2025-26 with Solutions is designed as per the latest CBSE syllabus and exam pattern. It helps students understand question types, marks distribution, and improve writing skills, time management, and confidence through regular practice before the February–March 2026 exam. Check this article to download the CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2026 PDF.

CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2025-26 with Solutions is a very important study resource for students preparing for the annual examination, which is expected to be conducted in February–March 2026. As the exam time is approaching, students should now focus on smart preparation instead of last-minute study. 

This sample paper is prepared according to the latest CBSE syllabus and exam pattern, helping students understand the types of questions, marks distribution, and the difficulty level of the paper. By regularly solving the Class 9 Hindi sample paper 2025-26, students can improve their answer writing skills, time management, and overall confidence. Practising with solutions also helps in identifying mistakes and strengthening weak areas before the final exam. Check this article to download the CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2026 with Solutions PDF.

CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2025-26: Key Highlights

Students can check the following table for CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2026:

Particulars

Details

Exam Name

CBSE Class 9 Annual Examination 2026

Subject

Hindi

Class

Class 9

Board

Central Board of Secondary Education (CBSE)

Exam Mode

Pen and Paper (Offline)

Exam Date

February – March 2026 (Expected)

Question Paper Type

Sample Paper with Solutions

Sections Covered

अपठित बोध, व्याकरण, पाठ्यपुस्तक, रचनात्मक लेखन

Offiical website

cbse.gov.in

Question Number

Questions

Marks

खंड- क : (अपठित बोध)

1

निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए | 


आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से । 

हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से ॥ 

आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी ।

लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी ॥

व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया ।

हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी ॥

हमने अपना गौरव पाया, अपने स्वाभिमान से । 

हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से ॥

गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है । 

जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है ।

प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर । 

हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है ॥ 

लगी गूंजने दसों दिशाएँ वीरों के यशगान से ।

हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से ॥

(क) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए -

कथन (A): अपने देश की आज़ादी के लिए हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है।

कारण (R): देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी।

(i) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

(ii) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं।

(iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है ।

(iv) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। 

(ख) हमें आज़ादी कैसे मिली ? उचित विकल्प का चयन कीजिए-

(1) बलिदान और त्याग से

(2) वीरों के प्राणों की कीमत चुकाकर

(3) वीरों के यशोगान से

(4) छल कपट से

विकल्प -

(i) कथन (1) व (4) सही हैं ।

(ii) कथन (2) व (3) सही हैं ।

(iii) कथन (1) व (2) सही हैं ।

(iv) कथन (3) व (4) सही हैं ।

(ग) अंग्रेजों ने भारत पर राज्य कैसे किया ?    

(घ) कवि ने भारत का प्रहरी किसे कहा है और क्यों ?   

(ड.) भारतवासी संसार को क्या संदेश देते हैं ?

(i)  जीने दो

(ii) खुद जियो

(iii) जियो और जीने दो

(iv) बाहर जाने दो                     

  (प्रश्न i से iii तक 1 x 3=3 तथा  iv से v तक 2x2=4) 7 अंक

2

निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए।

सकारात्मक सोच का आधार है, विश्वास । हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि अमुक कार्य हम कर सकते हैं । नकारात्मक व्यक्ति में विश्वास की कमी होती है । सकारात्मक सोच से मन में आशा पैदा होती है । इसके विपरीत नकारात्मक व्यक्ति स्वभाव से निराशावादी होता है । वह सोचता है कुछ भी करो, कार्य सफल नहीं होगा । जबकि आशावादी को जीवन महकता उपवन लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है । उसे गुलाब के काँटे परेशान नहीं करते, उसे केवल गुलाब की सुगंध और सुंदरता नजर आती है; जबकि निराशावादी को कोई उजाला नजर नहीं आता । मन का विश्वास और आशा व्यक्ति को दृढ़ निश्चय करने में भी सहायता करते हैं । जब हमें आशा है कि आज न सही, कल फल अवश्य मिलेगा, तो हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि फल की चिंता किए बिना पूरे मन से काम करेंगे । इसी को कहते हैं, इरादा पक्का करना । जब तक पक्का इरादा नहीं करेंगे काम में हमारा मन नहीं लगेगा । नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति भी इसी इच्छाशक्ति के अभाव के शिकार होते हैं । इस तरह इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उसमें कार्य-शक्ति भी नहीं होती ।

सकारात्मक व्यक्ति जब मन में ठान लेता है कि उसे अमुक काम करना है, तो वह काम पूरा होने तक चुप नहीं बैठता, काम करते कभी नहीं थकता । नकारात्मक वृत्ति वाला, जब काम छोड़ देता है, तो हमेशा सोया रहता है । हम लोग सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टि लेकर पैदा नहीं होते । यह सोच और व्यवहार हम अर्जित करते हैं । इसलिएकुछ लोग थोड़ी भी असफलता होने पर नकारात्मक होने लगते हैं । अगर हम जान जाएँ कि जिंदगी खुशी-खुशी जीने का नाम है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे मन में नकारात्मक सोच या विचार न आएँ ।

(क) कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए-

कॉलम 1                                           कॉलम 2

1. मन का विश्वास(1) आशावादी

2. नकारात्मक व्यक्ति(II) निराशावादी

3. सकारात्मक व्यक्ति  (III) दृढ़ निश्चय

विकल्प -

(i) 1-(I), 2-(II), 3-(III)

(ii) 1-(III), 2-(II), 3-(I)

(iii) 1-(III), 2-(I), 3-(II)

(iv) 1-(II), 2-(III), 3-(1)

(ख)  सकारात्मक सोच का आधार विश्वास क्यों होता है ?

उचित विकल्प का चयन कीजिए-                       

(1) क्योंकि इससे व्यक्ति के मन में आशा उत्पन्न होती है ।                    

(2) क्योंकि इससे व्यक्ति को उजाला नज़र नहीं आता ।                     

(3) क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति में इच्छाशक्ति का अभाव होता है ।

(4) क्योंकि इससे व्यक्ति अपने कार्य के प्रति अग्रसर हो जाता है ।

विकल्प -

(i) कथन (1), (2) व (3) सही हैं ।

(ii) कथन (1) व (4) सही हैं ।

(iii) कथन (2), (3) व (4) सही हैं ।

(iv) केवल कथन (4) सही है ।

(ग) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त  विकल्प चुनिए -      

कथन (A): जब तक मनुष्य दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य नहीं करेगा, तो वह सफलता को प्राप्त नहीं करेगा ।

कारण (R): नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को गुलाब की सुंदरता नहीं दिखती, बल्कि वह उसके काँटों से दुखी होता है ।

(i) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही हैं ।

(ii) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं।

(iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है ।

(iv) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है ।

(घ) जिंदगी खुशी से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए ?

(ङ) सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति क्या करता है ?

  (प्रश्न i से iii तक 1 x 3=3 तथा  iv से v तक 2x2=4) 7 अंक

खंड – ख (व्यावहारिक व्याकरण)

3

'अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए ।

(1x4=4)

4

निर्देशानुसार 'अलंकार' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों की रेखांकित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए ।

(क) तू मोहन की उरबसी ह्वे उरबसी समान ।

(ख) मंगन को देख पट देत बार-बार है ।

(ग) मेरे मानस के मोती।

(घ) काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले।

(ङ) सुबरन को ढूढ़त फिरत कवि व्यभिचारी चोर ॥

(1x4= 4)

5

निर्देशानुसार 'उपसर्ग और प्रत्यय' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।   

(क) 'अध्यादेश' में उपसर्ग और मूल शब्द अलग-अलग  लिखिए ।

(ख) 'अभिशाप' - शब्द में से उपसर्ग अलग कीजिए ।

(ग) 'ईला' प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए ।

(घ) 'रोजाना'- शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए ।

(ङ) भावुक'- शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए ।

(1x4= 4)      

6

निर्देशानुसार 'समास' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

(क) ‘गृहस्वामी’ शब्द का उचित समास विग्रह और समास का नाम बताइए ।

(ख) द्विगु समास का कोई एक उचित उदाहरण बताइए ।

(ग) ‘बीचोंबीच’ शब्द का उचित समास विग्रह और समास का नाम क्या है?

(घ) ‘चक्र हाथ में है जिसके’ अर्थात् श्रीविष्णु- का उचित समस्त पद क्या होगा ?

(ङ) कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए-

     कॉलम-1कॉलम-2

1.अधखुला(I) कमल के समान नयन, कर्मधारय

2.कमलनयन(II) आठ अध्यायों का समूह, द्विगु समास

3.अष्टाध्यायी(III) आधा खुला हुआ, अव्ययीभाव समास

(1x4= 4)

खंड – ग (पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पुस्तक)

7

निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए – 

मोरपखा सिर ऊपर राखिहौं, गुंज की माल गरे पहिरौंगी  । 

ओढ़ि पितंबर लै लकुटी बन गोधन ग्वारनि संग फिरौंगी ।। 

भावतो वोहि मेरो रसखानि सो  तेरे कहे सब स्वाँग करौंगी । 

या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरौंगी  ।।

(क) इस सवैये में कौन किससे बात कर रही है ?

(i) गोपी अपनी सखी से

(ii) गोपी कृष्ण से

(iii) कवि पाठकों से

(iv) कवि गोपी से

(ख) गोपी किस वेश में किसके साथ घूमना चाहती है ?

उचित विकल्प का चयन कीजिए-

(1) ग्वालिन वेश में ग्वाले के साथ

(2) ग्वालिन वेश में कृष्ण के साथ

(3) कृष्ण के वेश में ग्वालिन के साथ

(4) ग्वालिन वेश में सखी के साथ

विकल्प-

(i) कथन (1) व (4) सही हैं।

(ii) कथन (2) व (3) सही हैं।

(iii) केवल कथन (1) सही है।

(iv) केवल कथन (3) सही है।

(ग) गोपिका क्या-क्या धारण करना चाहती है ? उचित विकल्प का चयन कीजिए-

(1) पीताम्बर व फूलों की माला

(2) मोरपंख व लाठी

(3) मुरली व मोरपंख

(4) मुरली व फूलों की माला

विकल्प -

(i) कथन (1) व (4) सही हैं।

(ii) कथन (2) व (3) सही हैं।

(iii) कथन (1) व (2) सही हैं।

(iv) कथन (3) व (4) सही हैं।

(घ) सखी किसका स्वाँग करने को कह रही है ?

(i) कृष्ण का

(ii) ग्वाले का

(iii) मुरली का

(iv) सखी का

(ङ) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए-

कथन (A): गोपी मुरली को अपने होंठों से लगाना नहीं चाहती है ।

कारण (R): गोपी कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती है क्योंकि वह हमेशा कृष्ण के साथ रहती है ।

 (i) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है।

(ii) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं।

(iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।

(iv) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(1x5 = 5)

8

निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए।       

(क) कोयल की चीख कवि को कहाँ और किस समय सुनाई पड़ी ?

(ख) गाँव को ‘मरकत डिब्बे सा खुला' क्यों कहा गया है ?

(ग) 'मेघ आए' कविता में वर्णित एक बरस बाद अपने पति को देखकर नायिका की क्या दशा हुई है, बताइए ।

(घ) कवि ने बच्चों की मनपसंद चीजों के लुप्त होने की बातें क्यों कही हैं? 'बच्चे काम पर जा रहे हैं' कविता के आधार पर लिखिए ।

(2 x 3 = 6)

9

निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए - 

झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, तो जल उठी । बोली-कैसे नमकहराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया; भाग खड़े हुए । झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका- नमकहराम क्यों हैं ? चारा-दाना न दिया होगा, तो क्या करते ? स्त्री ने रोब के साथ कहा-बस, तुम्हीं तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला-पिलाकर रखते हैं । झूरी ने चिढ़ाया - चारा मिलता तो क्यों भागते ? स्त्री चिढ़ी - भागे इसलिए कि वे लोग तुम-जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं । खिलाते हैं, तो रगड़कर जोतते भी हैं । ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले । अब देखूँ, कहाँ से खली और चोकर मिलता है ! सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूँगी, खाएँ चाहें मरें । वही हुआ । मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए । बैलों ने नाँद में मुँह डाला, तो फीका-फीका । न कोई चिकनाहट, न कोई रस ! क्या खाएँ ? आशा-भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे ।

(क) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए-

कथन (A): दोनों बैलों को देखकर झुरी की पत्नी जल उठी । 

कारण (R): दोनों को नया घर, नए लोग बेगाने से लगे । अपना घर छूटने का उन्हें दुःख था इसलिए वे वहाँ से भाग निकले ।

(i) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है ।

(ii) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं ।

(iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है ।

(iv) कथन (A) सही है किन्तु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(ख) झूरी और उसकी पत्नी में बैलों को देखकर झड़प क्यों हो गई ? उचित विकल्प का चयन कीजिए-

(1) हीरा-मोती गया के घर से भाग कर आ गए थे ।

(2) झूरी की पत्नी ने बैलों को सूखी घास खाने के लिए दी ।

(3) गाँव वाले बैलों के आने से प्रसन्न हुए ।

(4) बच्चों ने उन बैलों का स्वागत किया ।

विकल्प -

(i) कथन (2) व (3) सही हैं।

(ii) कथन (1) व (2) सही हैं।

(iii) केवल कथन (1) सही है।

(iv) केवल कथन (2) सही है।

(ग) झूरी की पत्नी झूरी को 'बुद्धू' कहती थी । कथन की सत्यता के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए-

(1) बैलों से अत्यधिक प्रेम करने के कारण

(2) बैलों से चिढ़ने के कारण

(3) बैलों को झूरी द्वारा सहलाने के कारण

(4) झूरी के पत्नी के क्रोधित होने के कारण

विकल्प -

(i) कथन (1) व (3) सही हैं।

(ii) कथन (2) व (4) सही हैं।

(iii) केवल कथन (1) सही है।

(iv) केवल कथन (3) सही है।

(घ) झूरी की पत्नी ने क्या निर्णय लिया ?

(i) झूरी को खाना न देने का

(ii) बैलों को केवल सूखा-भूसा देने का

(iii) बच्चों को दंड देने का

(iv) स्वयं भूखा रहने का

(ङ) आशा-भरी आँखों से द्वार की ओर कौन ताकने लगा ?

(i) हीरा-मोती दोनों बैल

(ii) गाँव वाले

(iii) बालक

(iv) झूरी और गया

(1x5 = 5)

10

पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका  के पाठों पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए।     

(क) बाढ़ की खबर सुनकर हमें आपदा के समय क्या करना चाहिए ?

 (ख) लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही ?

 (ग) शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़‌की-समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है ? तर्क सहित उत्तर दीजिए । 

(4x2= 8)

11

गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए ।   

(क) हीरा मोती ने काँजीहौस में बंद जानवरों का जीवन किस प्रकार बचाया ?

(ख) आज  की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है ?

(ग) लेखक और प्रेमचंद के जूतों में क्या अंतर था ? स्पष्ट कीजिए ।

(घ) महोदवी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था ? 

(2x3=6)

खंड – घ (रचनात्मक लेखन)

12

किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए ।    

आपकी छोटी बहन, ममता अपने विद्यालय की टीम के साथ शैक्षिक भ्रमण पर जा रही है । उसे पत्र लिखकर समझाइए कि इस प्रकार के पर्यटन से वह किस प्रकार अधिक-से-अधिक लाभ उठा सकती है ?

अथवा

राजीव के पिता जी हाथरस से स्थानांतरित होकर दिल्ली आ गए हैं । उनकी ओर से केंद्रीय विद्यालय  के प्राचार्य  को पत्र लिखिए जिसमें दसवीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए अनुरोध किया गया हो ।

(5)

13

बढ़ते प्रदूषण से होने वाली परेशानियों के संबंध में दो मित्रों के बीच हुई बातचीत को लगभग 80 शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए ।      

अथवा

आप अपने विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप (CCA) के कप्तान हैं । आपके विद्यालय में सीसीए कालांश में कविता पाठ होना है ।  इसके लिए लगभग 80-100 शब्दों में सूचना लिखिए । समय और स्थान का भी उल्लेख कीजिए । 

(4)

14

निम्नलिखित तीन विषयों में से किसी एक विषय पर 100-150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए -

(क) वनों का संरक्षण

संकेत बिंदु-

  • प्रस्तावना

  • वृक्षों के लाभ

  • प्राकृतिक आपदा

  • संरक्षण के उपाय

(ख) समय अमूल्य धन है

संकेत बिंदु-

  • सदुपयोग

  • जीवन का निर्माण

  • महत्व

 (ग) हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव 

संकेत बिंदु-

  • विद्यालय का महत्व 

  • वार्षिकोत्सव की तैयारी और अध्यापकों का योगदान 

  • वार्षिकोत्सव का वर्णन

(6)

15

'बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय' शीर्षक को आधार बनाकर 100 शब्दों में लघु कथा लिखिए और उससे मिलने वाली शिक्षा भी लिखिए ।     अथवा

अपने विद्यालय में मनाए गए वृक्षारोपण समारोह की जानकारी देते हुए दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक को एक ई-मेल लिखिए । 

(5)

CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2025-26 Solutions

1

(क) (iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।

(ख) (iii) कथन (1) व (2) सही हैं।

(ग) (iii) जियो और जीने दो

(घ) अंग्रेज व्यापारी के रूप में हमारे पास आये और भारत पर शासन प्राप्त करने के लिए छल का प्रयोग किया । उन्होंने फूट डालो और राज करो के सिद्धांत का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और धीरे-धीरे निश्चित रूप से भारत के हर राज्य पर कब्जा कर लिया ।

(ङ) कवि ने भारत का प्रहरी हिमालय पर्वत को कहा है क्योंकि वह शत्रुओं और विपरीत मौसम से हमारी रक्षा करता है ।

2

(क) (ii) 1-(III), 2-(II), 3-(I)

(ख) (ii) कथन (1) व (4) सही हैं ।

व्याख्यात्मक हल : व्यक्ति के मन में विश्वास आने पर वह दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य के प्रति अग्रसर हो जाता है। 

(ग) (iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है ।

(घ) जिंदगी को खुशी से जीने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे मन में नकारात्मक सोच न आए क्योंकि कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा । अर्थात् यदि हमारे मन में आशा है, तो हम सभी काम प्रसन्नता से पूर्ण करेंगे ।

(ङ) सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जब अपने मन में ठान लेता है कि उसे अमुक कार्य करना ही है, तो वह तब तक चुप नहीं बैठता जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता।

खंड – ख (व्यावहारिक व्याकरण)

3

निर्देशानुसार 'अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए । 

उत्तर - 

(क) विधानवाचक वाक्य (ख) क्या मैं उनके परिवार से डरता हूँ ? (ग) इच्छावाचक वाक्य(घ) संदेहवाचक वाक्य 

(ङ) कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए-

           कॉलम 1                  कॉलम 2

1. क्या वह कल दिल्ली गया था ?(II) प्रश्नवाचक वाक्य 

2. कैसा ! सुंदर दृश्य है ।(1) विस्मयादिबोधक वाक्य

3.भगवान करे आपका सब कार्य हो जाए ।    (III) इच्छावाचक वाक्य

4

निर्देशानुसार 'अलंकार' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों की रेखांकित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। 

उत्तर 

(क) यमक अलंकार

(ख) श्लेष अलंकार

(ग) अनुप्रास अलंकार

(घ) यमक अलंकार

(ङ) श्लेष अलंकार

5

निर्देशानुसार 'उपसर्ग और प्रत्यय' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।   (1 x 4 = 4)

उत्तर

(क) उपसर्ग- अधि, मूल शब्द -आदेश

(ख) 'अभिशाप' में उपसर्ग – अभि

(ग) चमकीला, रंगीला आदि

(घ) 'रोजाना'- शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है – आना

(ङ) भावुक'- शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है – उक 

6

निर्देशानुसार 'समास' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।उत्त्तर

(क) गृह का स्वामी – तत्पुरुष समास

(ख) व्याख्यात्मक हल : पूर्व पद संख्यावाची होने के कारण यहाँ द्विगु समास है । (अन्य सही उत्तर पर भी अंक दिए जाए |)

(ग) बीच ही बीच में - अव्ययीभाव समास

(घ) चक्रपाणि - बहुव्रीहि समास (व्याख्यात्मक हल - यहाँ अन्य अर्थ निकलने के कारण बहुव्रीहि समास है ।)

(ङ) 1.अधखुला - आधा खुला हुआ, अव्ययीभाव समास चौराहा, चौमासा आदि 

      2. कमलनयन - कमल के समान नयन, कर्मधारय समास

      3. अष्टाध्यायी - आठ अध्यायों का समूह, द्विगु समास

खंड – ग (पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पुस्तक)

7

निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए -

उत्तर – 

(क) (i) गोपी अपनी सखी से

(ख) (iv) केवल कथन (3) सही है।

(ग) (iii) कथन (1) व (2) सही हैं।

(घ) (i) कृष्ण का 

(ङ) (iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।

8

पूरक पाठ्यपुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए ।  

उत्तर -

(क) आपदाओं से निपटने के लिए मैं अपनी तरफ़ से कुछ सुझाव देना चाहूँगा, जो निम्नलिखित हैं-

(i) बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए कुछ आवश्यक वस्तुओं, जैसे-मोमवती, माचिस, ईंचन, सब्जियों, राशन, कुछ आवश्यक दवाइयों आदि का प्रबंध कर लेना चाहिए।

(ii) प्राथमिक उपचार में काम आने वाली दवाएँ ज़रूर रख लेनी चाहिए। बाढ़ की स्थिति में उल्टी-दस्त, पेंचिस, हैजा, मलेरिया आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी-कभी ये महामारी का रूप ले लेती हैं। इन्हें फैलने से बचाने का उपाय अवश्य करना चाहिए।

(iii) बाढ़ के साथ कुछ जहरीले कीड़े-मकोड़े घर में आ जाते हैं। इनसे भी बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 

(iv) बाढ़ आने की संभावना में कीमती वस्तुओं को ऊँचाई वाली जगह पर रख देना चाहिए।

(v) दूषित पानी के प्रयोग से बचना चाहिए।

(vi) हम लोगों को जागरूक करें कि प्लास्टिक की थैलियों को इधर-उधर न फेंके, क्योंकि ये नालों में इधर-उधर फैसकर अवरोध उत्पन्न करती हैं। 

(vii) वर्षा के जल का संचयन एवं उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि वर्षा का अतिरिक्त जल बाढ़ का कारण न बन सके।

(viii) नदी, नालों पर बाँध बनाकर पानी को रोकना चाहिए ।

(ख) यूँ तो लेखिका की नानी का आज़ादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष योगदान न था क्योंकि वे अनपढ़, परंपरागत,परदानशीं, दूसरों की जिंदगी में दखल न देने वाली महिला थीं, पर कम उम्र में ही अपनी मृत्यु को निकट जान वे अपनी पंद्रह वर्षीय बेटी (लेखिका की माँ) के लिए चिंतित हो उठीं। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे परदे का लिहाज छोड़कर उनके स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं तथा उनसे मिलकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता वे स्वयं तय करें। जिस वर से उनकी बेटी की शादी हो वह भी उन्हीं (शर्मा जी) जैसा ही आज़ादी का सिपाही हो । इस तरह उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही । 

(ग) समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है । उमा चरित्रवान है । वह शिक्षित लड़की है । उसके पिता रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपा जाते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़तापूर्वक बता देती है । इसके विपरीत शंकर स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो । अतः समाज को शंकर जैसे व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है । शंकर जैसे व्यक्तित्व से हमें न अच्छे समाजोपयोगी स्वस्थ विचारधारा वाले नागरिक मिलेंगे और न ही इनसे समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान की अपेक्षा की जा सकती है । वास्तव में समाज को उमा जैसे साहसी, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है ।

9

निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए - 

उत्तर – 

(क) (iv) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है ।

(ख) (ii) कथन (1) व (2) सही हैं।

(ग) (i) कथन (1) व (3) सही हैं।

(घ) (ii) बैलों को केवल सूखा-भूसा देने का 

(ङ) (i) हीरा-मोती दोनों बैल

10

गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए ।  

 (क) हीरा-मोती ने काँजीहौस में ऐसे अनेक जानवरों को बंद देखा जो भोजन-पानी के अभाव में अधमरे-से हो रहे थे। दिनभर चारा न मिलने से क्रोधित हीरा ने दीवार गिरानी शुरू की। मोती और हीरा के परिश्रम से आधी दीवार गिर गई। यह देख घोड़ियाँ, भैंसे, बकरियाँ भागीं। मोती ने सींग मारकर गधों को भी काँजीहौस से भगा दिया, इस प्रकार उन्होंने जानवरों का जीवन बचाया।

(ख) उपभोक्तावादी संस्कृति  के कारण हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है । अब व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है | इससे हमारी सांस्कृतिक पहचान, आस्थाएँ, परम्पराएँ घटती जा रही हैं । इसलिए लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं । लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करतेहैं । इस उपभोक्तावादी संस्कृति से लोग अपनी प्रतिष्ठा को जोड़कर भी देखने लगे हैं । उपभोक्तावादी संस्कृति से मानवीय संबंध भी कमजोर हो रहे हैं  । अमीर-गरीब के मध्य दूरी बढ़ने से समाज के लोगों के मन में एक-दूसरे के प्रति अशांति और आक्रोश की बढ़ोतरी हो रही है ।

(ग) प्रेमचंद के दाहिने पैर का जूता ठीक है पर बाएँ पैर के जूते में ऊपर छेद हो गया है, जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। उनके फीते बेतरतीब बँधे हैं। उनकी पतरी निकल चुकी है। इसके विपरीत लेखक का जूता ऊपर से तो ठीक है पर अँगूठे के नीचे का तला घिस गया है जिससे उनका अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो जाता है। इस तरह पूरा तला घिस जाएगा और उनका पूरा पंजा छिल जाएगा तथा वह चलने में असमर्थ हो जाएगा। इसके अलावा प्रेमचंद का पंजा सुरक्षित है पर लेखक का नहीं।

(घ) स्वतंत्रता आंदोलन के समय वे बच्ची थी पर जेब-खर्च बचाकर वे गाँधी जी को दिया करती थी । उन्हें पुरस्कार में एक चाँदी का कटोरा मिला था। उन्होंने जब गाँधीजी को दिखाया तो गांधी जी ने उसे रख लिया लेखिका को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ अपितु खुशी हुई कि उन्होंने भी देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ किया।

11

निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए ।

उत्तर - क) कोयल की चीख (हूक) कवि को जेल में सुनाई देती है । वह स्वतंत्रता सेनानी होने का दंड भोगने के लिए अंग्रेजों की जेल में बंद है । आधी रात के समय उस समय कवि को कोयल की चीख सुनाई पड़ी । चारों ओर अंधकार और सन्नाटा है।

(ख) प्रस्तुत पंक्तियों में गांव को मरकत के डिब्बे सा खुला इसलिए कहा है क्योंकि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है नई फसलें आपस में टकरा कर लहरा रही है और फूल पेड़ों पर रंग बिरंगी तितलियां और भवरे मंडरा रहे हैं इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सभी पेड़ पौधे एवं फूल अपनी सुगंध अपनी चारों तरफ बिखेर रहे हो । सूर्य की किरणों इस हरियाली में चमक एवं सौंदर्य उत्पन्न कर रही है । इसी हरियाली के दर्शन को गाँव को ‘मरकत डिब्बे सा खुला' कहा गया है।

(ग) 'मेघ आए' कविता में एक बरस बाद अपने पति को देखकर नायिका खुश हो गई । उसने पहले तो सालभर बाद आने की शिकायत की, फिर उसने अपने मन में पले भ्रम के लिए क्षमा भी माँग ली । इस तरह मेघ के आने से उसकी व्याकुलता कम हो गई ।

(घ) कवि ने बच्चों की मनपसंद चीजों के लुप्त होने की बात इसलिए कही है क्योंकि इनके अभाव के कारण ही बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है । यदि ये चीजें होतीं तो बच्चे काम पर न जाते। वास्तव में कवि समाज में फैली शोषण व्यवस्था और बच्चों के प्रति कुछ लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत करना चाहता है ।

खंड – घ (रचनात्मक लेखन)

12

लघुकथा-लेखन विषयवस्तु = 3 अंकभाषा-शुद्धता =  1 अंकप्रस्तुतिकरण = 1 अंक

उपयुक्त विषयवस्तु पर स्वविवेक के आधार पर मूल्यांकन करें 

औपचारिक ई-मेलप्रारूप = 1 अंकविषयवस्तु = 3 अंकभाषा-शुद्धता = 1 अंक

विशेष निर्देश :-

  • उपयुक्त प्रारूप होने पर ही ईमेल माना जाए और अंक दिए  जाएँ ।

  • प्रस्तुतोकरण प्रभावी और उपयुक्त होने पर शब्द-सीमा के उल्लंघन पर अंक न काटे जाएँ ।

13

अनुच्छेद-लेखन

भूमिका = 1 अंकविषयवस्तु = 3 अंकनिष्कर्ष=  1 अंकभाषा-शुद्धता = 1 अंक

विशेष निर्देश :-

  • दिए गए संकेत बिंदुओं को शामिल करते हुए यथोचित विषय-वस्तु लेखन, स्तरीय और रचनात्मक भाषा प्रयोग पर पूरे अंक दिए जाएँ ।

  • भाषा में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होने पर ही अधिकतम एक अंक काटा जा सकता है ।

  • सामान्य अशुद्धियों पर अंक न काटे जाएँ ।

  • प्रस्तुतीकरण प्रभावी और उपयुक्त होने पर शब्द-सीमा के उल्लंघन पर अंक न काटे जाएँ ।

14

संवाद लेखन प्रारूप = 1 अंकविषयवस्तु = 2 अंकभाषा-शुद्धता = 1 अंक

  • उपयुक्त प्रारूप होने पर ही संवाद माना जाए और अंक दिए  जाएँ ।

  • उपयुक्त विषयवस्तु पर स्वविवेक के आधार पर मूल्यांकन करें 

सूचना लेखन प्रारूप = 1 अंकविषयवस्तु = 2 अंकभाषा-शुद्धता = 1 अंक

  • उपयुक्त प्रारूप होने पर ही संवाद माना जाए और अंक दिए  जाएँ । 

15

पत्र-लेखन

प्रारूप (आरंभ और अंत की औपचारिकताएँ) = 1 अंकविषयवस्तु = 3 अंकभाषा-शुद्धता = 1 अंक

विशेष निर्देश :- उपयुक्त प्रारूप होने पर ही पत्र माना जाए और अंक दिए जाएँ ।

  • प्रारूप और आरंभ-अंत की औपचारिकताओं में किसी तरह का रूढ़ बंधन तय नहीं किया जाए । (दाएँ-बाएँ, सेवा में आदि पर अतिरिक्त ध्यान न दिया जाए)

  • प्रस्तुतीकरण प्रभावी और उपयुक्त होने पर शब्द-सीमा के उल्लंघन पर अंक न काटे जाएँ ।

  • भाषा में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होने पर ही अधिकतम एक अंक काटा जा सकता है ।

  • सामान्य अशुद्धियों पर अंक न काटे जाएँ ।

Click on the given below link to download the CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 205-26:

CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2025-26 with Solutions PDF

Practising the CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2025-26 with solutions helps students understand the exam pattern and improve answer writing skills. Regular practice boosts confidence and ensures better performance in the final examination.

