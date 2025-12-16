CBSE Class 9 Hindi Sample Paper 2025-26 with Solutions: Download Free PDF

Question Number Questions Marks

खंड- क : (अपठित बोध)

1 निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए |

आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से । हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से ॥ आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी । लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी ॥ व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया । हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी ॥ हमने अपना गौरव पाया, अपने स्वाभिमान से । हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से ॥ गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है । जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है । प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर । हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है ॥ लगी गूंजने दसों दिशाएँ वीरों के यशगान से । हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से ॥ (क) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए - कथन (A): अपने देश की आज़ादी के लिए हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है। कारण (R): देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी। (i) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है। (ii) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं। (iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है । (iv) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। (ख) हमें आज़ादी कैसे मिली ? उचित विकल्प का चयन कीजिए- (1) बलिदान और त्याग से (2) वीरों के प्राणों की कीमत चुकाकर (3) वीरों के यशोगान से (4) छल कपट से विकल्प - (i) कथन (1) व (4) सही हैं । (ii) कथन (2) व (3) सही हैं । (iii) कथन (1) व (2) सही हैं । (iv) कथन (3) व (4) सही हैं । (ग) अंग्रेजों ने भारत पर राज्य कैसे किया ? (घ) कवि ने भारत का प्रहरी किसे कहा है और क्यों ? (ड.) भारतवासी संसार को क्या संदेश देते हैं ? (i) जीने दो (ii) खुद जियो (iii) जियो और जीने दो (iv) बाहर जाने दो (प्रश्न i से iii तक 1 x 3=3 तथा iv से v तक 2x2=4) 7 अंक

2 निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सकारात्मक सोच का आधार है, विश्वास । हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि अमुक कार्य हम कर सकते हैं । नकारात्मक व्यक्ति में विश्वास की कमी होती है । सकारात्मक सोच से मन में आशा पैदा होती है । इसके विपरीत नकारात्मक व्यक्ति स्वभाव से निराशावादी होता है । वह सोचता है कुछ भी करो, कार्य सफल नहीं होगा । जबकि आशावादी को जीवन महकता उपवन लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है । उसे गुलाब के काँटे परेशान नहीं करते, उसे केवल गुलाब की सुगंध और सुंदरता नजर आती है; जबकि निराशावादी को कोई उजाला नजर नहीं आता । मन का विश्वास और आशा व्यक्ति को दृढ़ निश्चय करने में भी सहायता करते हैं । जब हमें आशा है कि आज न सही, कल फल अवश्य मिलेगा, तो हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि फल की चिंता किए बिना पूरे मन से काम करेंगे । इसी को कहते हैं, इरादा पक्का करना । जब तक पक्का इरादा नहीं करेंगे काम में हमारा मन नहीं लगेगा । नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति भी इसी इच्छाशक्ति के अभाव के शिकार होते हैं । इस तरह इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उसमें कार्य-शक्ति भी नहीं होती । सकारात्मक व्यक्ति जब मन में ठान लेता है कि उसे अमुक काम करना है, तो वह काम पूरा होने तक चुप नहीं बैठता, काम करते कभी नहीं थकता । नकारात्मक वृत्ति वाला, जब काम छोड़ देता है, तो हमेशा सोया रहता है । हम लोग सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टि लेकर पैदा नहीं होते । यह सोच और व्यवहार हम अर्जित करते हैं । इसलिएकुछ लोग थोड़ी भी असफलता होने पर नकारात्मक होने लगते हैं । अगर हम जान जाएँ कि जिंदगी खुशी-खुशी जीने का नाम है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे मन में नकारात्मक सोच या विचार न आएँ । (क) कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए- कॉलम 1 कॉलम 2 1. मन का विश्वास(1) आशावादी 2. नकारात्मक व्यक्ति(II) निराशावादी 3. सकारात्मक व्यक्ति (III) दृढ़ निश्चय विकल्प - (i) 1-(I), 2-(II), 3-(III) (ii) 1-(III), 2-(II), 3-(I) (iii) 1-(III), 2-(I), 3-(II) (iv) 1-(II), 2-(III), 3-(1) (ख) सकारात्मक सोच का आधार विश्वास क्यों होता है ? उचित विकल्प का चयन कीजिए- (1) क्योंकि इससे व्यक्ति के मन में आशा उत्पन्न होती है । (2) क्योंकि इससे व्यक्ति को उजाला नज़र नहीं आता । (3) क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति में इच्छाशक्ति का अभाव होता है । (4) क्योंकि इससे व्यक्ति अपने कार्य के प्रति अग्रसर हो जाता है । विकल्प - (i) कथन (1), (2) व (3) सही हैं । (ii) कथन (1) व (4) सही हैं । (iii) कथन (2), (3) व (4) सही हैं । (iv) केवल कथन (4) सही है । (ग) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए - कथन (A): जब तक मनुष्य दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य नहीं करेगा, तो वह सफलता को प्राप्त नहीं करेगा । कारण (R): नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को गुलाब की सुंदरता नहीं दिखती, बल्कि वह उसके काँटों से दुखी होता है । (i) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही हैं । (ii) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं। (iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है । (iv) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है । (घ) जिंदगी खुशी से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए ? (ङ) सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति क्या करता है ? (प्रश्न i से iii तक 1 x 3=3 तथा iv से v तक 2x2=4) 7 अंक

खंड – ख (व्यावहारिक व्याकरण)

3 'अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए । (1x4=4)

4 निर्देशानुसार 'अलंकार' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों की रेखांकित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए । (क) तू मोहन की उरबसी ह्वे उरबसी समान । (ख) मंगन को देख पट देत बार-बार है । (ग) मेरे मानस के मोती। (घ) काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। (ङ) सुबरन को ढूढ़त फिरत कवि व्यभिचारी चोर ॥ (1x4= 4)

5 निर्देशानुसार 'उपसर्ग और प्रत्यय' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (क) 'अध्यादेश' में उपसर्ग और मूल शब्द अलग-अलग लिखिए । (ख) 'अभिशाप' - शब्द में से उपसर्ग अलग कीजिए । (ग) 'ईला' प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए । (घ) 'रोजाना'- शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए । (ङ) भावुक'- शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए । (1x4= 4)

6 निर्देशानुसार 'समास' पर आधारित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए । (क) ‘गृहस्वामी’ शब्द का उचित समास विग्रह और समास का नाम बताइए । (ख) द्विगु समास का कोई एक उचित उदाहरण बताइए । (ग) ‘बीचोंबीच’ शब्द का उचित समास विग्रह और समास का नाम क्या है? (घ) ‘चक्र हाथ में है जिसके’ अर्थात् श्रीविष्णु- का उचित समस्त पद क्या होगा ? (ङ) कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए- कॉलम-1कॉलम-2 1.अधखुला(I) कमल के समान नयन, कर्मधारय 2.कमलनयन(II) आठ अध्यायों का समूह, द्विगु समास 3.अष्टाध्यायी(III) आधा खुला हुआ, अव्ययीभाव समास (1x4= 4)

खंड – ग (पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पुस्तक)

7 निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए – मोरपखा सिर ऊपर राखिहौं, गुंज की माल गरे पहिरौंगी । ओढ़ि पितंबर लै लकुटी बन गोधन ग्वारनि संग फिरौंगी ।। भावतो वोहि मेरो रसखानि सो तेरे कहे सब स्वाँग करौंगी । या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरौंगी ।। (क) इस सवैये में कौन किससे बात कर रही है ? (i) गोपी अपनी सखी से (ii) गोपी कृष्ण से (iii) कवि पाठकों से (iv) कवि गोपी से (ख) गोपी किस वेश में किसके साथ घूमना चाहती है ? उचित विकल्प का चयन कीजिए- (1) ग्वालिन वेश में ग्वाले के साथ (2) ग्वालिन वेश में कृष्ण के साथ (3) कृष्ण के वेश में ग्वालिन के साथ (4) ग्वालिन वेश में सखी के साथ विकल्प- (i) कथन (1) व (4) सही हैं। (ii) कथन (2) व (3) सही हैं। (iii) केवल कथन (1) सही है। (iv) केवल कथन (3) सही है। (ग) गोपिका क्या-क्या धारण करना चाहती है ? उचित विकल्प का चयन कीजिए- (1) पीताम्बर व फूलों की माला (2) मोरपंख व लाठी (3) मुरली व मोरपंख (4) मुरली व फूलों की माला विकल्प - (i) कथन (1) व (4) सही हैं। (ii) कथन (2) व (3) सही हैं। (iii) कथन (1) व (2) सही हैं। (iv) कथन (3) व (4) सही हैं। (घ) सखी किसका स्वाँग करने को कह रही है ? (i) कृष्ण का (ii) ग्वाले का (iii) मुरली का (iv) सखी का (ङ) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए- कथन (A): गोपी मुरली को अपने होंठों से लगाना नहीं चाहती है । कारण (R): गोपी कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती है क्योंकि वह हमेशा कृष्ण के साथ रहती है । (i) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है। (ii) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं। (iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है। (iv) कथन (A) सही है, किन्तु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। (1x5 = 5)

8 निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए। (क) कोयल की चीख कवि को कहाँ और किस समय सुनाई पड़ी ? (ख) गाँव को ‘मरकत डिब्बे सा खुला' क्यों कहा गया है ? (ग) 'मेघ आए' कविता में वर्णित एक बरस बाद अपने पति को देखकर नायिका की क्या दशा हुई है, बताइए । (घ) कवि ने बच्चों की मनपसंद चीजों के लुप्त होने की बातें क्यों कही हैं? 'बच्चे काम पर जा रहे हैं' कविता के आधार पर लिखिए । (2 x 3 = 6)

9 निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए - झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, तो जल उठी । बोली-कैसे नमकहराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया; भाग खड़े हुए । झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका- नमकहराम क्यों हैं ? चारा-दाना न दिया होगा, तो क्या करते ? स्त्री ने रोब के साथ कहा-बस, तुम्हीं तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला-पिलाकर रखते हैं । झूरी ने चिढ़ाया - चारा मिलता तो क्यों भागते ? स्त्री चिढ़ी - भागे इसलिए कि वे लोग तुम-जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं । खिलाते हैं, तो रगड़कर जोतते भी हैं । ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले । अब देखूँ, कहाँ से खली और चोकर मिलता है ! सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूँगी, खाएँ चाहें मरें । वही हुआ । मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए । बैलों ने नाँद में मुँह डाला, तो फीका-फीका । न कोई चिकनाहट, न कोई रस ! क्या खाएँ ? आशा-भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे । (क) कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए- कथन (A): दोनों बैलों को देखकर झुरी की पत्नी जल उठी । कारण (R): दोनों को नया घर, नए लोग बेगाने से लगे । अपना घर छूटने का उन्हें दुःख था इसलिए वे वहाँ से भाग निकले । (i) कथन (A) गलत है, किन्तु कारण (R) सही है । (ii) कथन (A) और कारण (R) दोनों ही गलत हैं । (iii) कथन (A) सही है और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है । (iv) कथन (A) सही है किन्तु कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। (ख) झूरी और उसकी पत्नी में बैलों को देखकर झड़प क्यों हो गई ? उचित विकल्प का चयन कीजिए- (1) हीरा-मोती गया के घर से भाग कर आ गए थे । (2) झूरी की पत्नी ने बैलों को सूखी घास खाने के लिए दी । (3) गाँव वाले बैलों के आने से प्रसन्न हुए । (4) बच्चों ने उन बैलों का स्वागत किया । विकल्प - (i) कथन (2) व (3) सही हैं। (ii) कथन (1) व (2) सही हैं। (iii) केवल कथन (1) सही है। (iv) केवल कथन (2) सही है। (ग) झूरी की पत्नी झूरी को 'बुद्धू' कहती थी । कथन की सत्यता के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए- (1) बैलों से अत्यधिक प्रेम करने के कारण (2) बैलों से चिढ़ने के कारण (3) बैलों को झूरी द्वारा सहलाने के कारण (4) झूरी के पत्नी के क्रोधित होने के कारण विकल्प - (i) कथन (1) व (3) सही हैं। (ii) कथन (2) व (4) सही हैं। (iii) केवल कथन (1) सही है। (iv) केवल कथन (3) सही है। (घ) झूरी की पत्नी ने क्या निर्णय लिया ? (i) झूरी को खाना न देने का (ii) बैलों को केवल सूखा-भूसा देने का (iii) बच्चों को दंड देने का (iv) स्वयं भूखा रहने का (ङ) आशा-भरी आँखों से द्वार की ओर कौन ताकने लगा ? (i) हीरा-मोती दोनों बैल (ii) गाँव वाले (iii) बालक (iv) झूरी और गया (1x5 = 5)

10 पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका के पाठों पर आधारित निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। (क) बाढ़ की खबर सुनकर हमें आपदा के समय क्या करना चाहिए ? (ख) लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही ? (ग) शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़‌की-समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है ? तर्क सहित उत्तर दीजिए । (4x2= 8)

11 गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित चार प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए । (क) हीरा मोती ने काँजीहौस में बंद जानवरों का जीवन किस प्रकार बचाया ? (ख) आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है ? (ग) लेखक और प्रेमचंद के जूतों में क्या अंतर था ? स्पष्ट कीजिए । (घ) महोदवी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था ? (2x3=6)

खंड – घ (रचनात्मक लेखन)

12 किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए । आपकी छोटी बहन, ममता अपने विद्यालय की टीम के साथ शैक्षिक भ्रमण पर जा रही है । उसे पत्र लिखकर समझाइए कि इस प्रकार के पर्यटन से वह किस प्रकार अधिक-से-अधिक लाभ उठा सकती है ? अथवा राजीव के पिता जी हाथरस से स्थानांतरित होकर दिल्ली आ गए हैं । उनकी ओर से केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखिए जिसमें दसवीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए अनुरोध किया गया हो । (5)

13 बढ़ते प्रदूषण से होने वाली परेशानियों के संबंध में दो मित्रों के बीच हुई बातचीत को लगभग 80 शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए । अथवा आप अपने विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप (CCA) के कप्तान हैं । आपके विद्यालय में सीसीए कालांश में कविता पाठ होना है । इसके लिए लगभग 80-100 शब्दों में सूचना लिखिए । समय और स्थान का भी उल्लेख कीजिए । (4)

14 निम्नलिखित तीन विषयों में से किसी एक विषय पर 100-150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए - (क) वनों का संरक्षण संकेत बिंदु- प्रस्तावना

वृक्षों के लाभ

प्राकृतिक आपदा

संरक्षण के उपाय (ख) समय अमूल्य धन है संकेत बिंदु- सदुपयोग

जीवन का निर्माण

महत्व (ग) हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव संकेत बिंदु- विद्यालय का महत्व

वार्षिकोत्सव की तैयारी और अध्यापकों का योगदान

वार्षिकोत्सव का वर्णन (6)