दुनिया में खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है, यहां जानें

By Kishan Kumar
Sep 2, 2025, 13:12 IST

दुनिया में खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश मिस्र है, जो खजूर उत्पादन के एक बड़े हिस्से की सप्लाई करता है। आइए, खजूर पैदा करने वाले टॉप देशों के बारे में जानें और यह भी जानें कि खजूर दुनिया भर की कई संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं का एक अहम हिस्सा कैसे बना। खजूर के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश
खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश

मिस्र दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा खजूर उगाता है। मिस्र की सूखी जलवायु और नील नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन इसे खजूर की खेती के लिए बहुत अच्छी बनाती है। सिवी और जगलूल जैसी लोकप्रिय किस्में अपने अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के लिए जानी जाती हैं। इस प्राचीन फल के बारे में और जानने के लिए नीचे पढ़ें, जो आज भी दुनिया भर में पसंद किया जाता है और कई क्षेत्रों में एक सांस्कृतिक खजाना माना जाता है।

दुनिया में खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है?

मिस्र दुनिया में खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह देश हर साल 1.73 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा खजूर का उत्पादन करता है। खजूर की ज्यादातर खेती नील डेल्टा और ऊपरी मिस्र के क्षेत्रों में होती है, जहां की जलवायु खजूर के पेड़ों को उगाने के लिए बहुत अच्छी है। इन खजूरों की मध्य पूर्व में बहुत खपत होती है और इन्हें एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में निर्यात भी किया जाता है। मिस्र के खजूरों में फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और इन्हें अक्सर रमजान जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान खाया जाता है।

मिस्र कितने खजूर पैदा करता है?

मिस्र हर साल 1.73 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा खजूर उगाता है, जो इसे खजूर उत्पादन में दुनिया का लीडर बनाता है। दुनिया के कुल खजूर उत्पादन में इस देश का हिस्सा लगभग 18% है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में न्यू वैली, असवान और गीजा शामिल हैं। हालांकि, फसल का एक बड़ा हिस्सा देश में ही इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले खजूरों की वैश्विक मांग बढ़ने के कारण मिस्र अपने निर्यात की मात्रा लगातार बढ़ा रहा है।

दुनिया के टॉप 5 खजूर उत्पादक देश

रैंक

देश

सालाना उत्पादन (मीट्रिक टन)

1

मिस्र

1,733,433

2

सऊदी अरब

1,610,731

3

अल्जीरिया

1,247,404

4

ईरान

1,030,460

5

पाकिस्तान

732,936

ध्यान दें: ये आंकड़े 2023-2024 के नवीनतम उपलब्ध डेटा पर आधारित हैं। इन्हें मुख्य रूप से वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू और FAO की रिपोर्टों से लिया गया है।

मिस्र

मिस्र हर साल 1.73 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा खजूर का उत्पादन करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी सबसे प्रसिद्ध खजूर की किस्मों में सिवी, जगलूल और अग्लानी शामिल हैं। देश की गर्म, सूखी जलवायु और नील नदी से सिंचित मिट्टी खजूर के पेड़ों के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि, ज्यादातर उत्पादन घरेलू खपत के लिए होता है, लेकिन निर्यात भी बढ़ रहा है। मिस्र के खजूर रमजान के दौरान खास तौर पर लोकप्रिय होते हैं।

सऊदी अरब

सऊदी अरब खजूर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां हर साल 1.61 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा की कटाई होती है। खजूर सऊदी अरब की संस्कृति और खान-पान का एक अहम हिस्सा है। अजवा, सुक्करी और मेडजूल किस्में खास तौर पर पसंद की जाती हैं। यह देश यूरोप और एशिया में भी बड़ी मात्रा में खजूर निर्यात करता है, खासकर इस्लामी त्योहारों के दौरान ऐसा होता है।

अल्जीरिया

अल्जीरिया तीसरे स्थान पर है, जो सालाना लगभग 1.24 मिलियन मीट्रिक टन खजूर का उत्पादन करता है। यह अपने डेगलेट नूर खजूर के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर "खजूरों की रानी" कहा जाता है। अल्जीरिया कई देशों को खजूर निर्यात करता है। ज्यादातर खजूर के बागान सहारा के सूखे क्षेत्रों में स्थित हैं। अल्जीरियाई खजूर आय का एक मुख्य स्रोत हैं और स्थानीय परंपराओं और आहार में इनकी अहम भूमिका है।

ईरान

ईरान हर साल 1.03 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा खजूर का उत्पादन करता है, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा खजूर उत्पादक बनाता है। यह मजाफती, पिरोम और कबकाब जैसी प्रीमियम किस्मों के लिए जाना जाता है। खजूर एक महत्त्वपूर्ण कृषि उत्पाद है और ईरान में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसका निर्यात भी किया जाता है, खासकर पड़ोसी देशों को इसका निर्यात होता है।

पाकिस्तान

पाकिस्तान पांचवां सबसे बड़ा खजूर उत्पादक देश है, जहां सालाना 732,000 मीट्रिक टन से ज्यादा खजूर उगाया जाता है। सिंध और बलूचिस्तान प्रांत इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पाकिस्तान की लोकप्रिय किस्मों में असील, बेगम जंगी और रब्बी शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों में खजूर अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और वैश्विक बाजारों में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है।

और कौन-से देश बड़े पैमाने पर खजूर का उत्पादन करते हैं?

खजूर पैदा करने वाले अन्य टॉप देशों में इराक, सूडान, ट्यूनीशिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इन देशों में भी खजूर के पेड़ों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और ये वैश्विक बाजार में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें से कई देश बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए निर्यात क्वालिटी वाले खजूर उगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

खजूर के बारे में रोचक तथ्य

-खजूर की खेती 6,000 से भी ज्यादा सालों से की जा रही है, खासकर मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र में यह होती हुई आई है।

-खजूर में प्राकृतिक चीनी भरपूर होती है, जो इसे तुरंत एनर्जी देने का एक स्रोत बनाती है। यह रमजान के दौरान उपवास के लिए एक मुख्य आहार है।

-दुनिया भर में खजूर की हजारों किस्में हैं। हर किस्म का अपना अलग स्वाद, रंग और बनावट होती है।

-खजूर के पेड़ 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये पेड़ लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अपने पूरे जीवनकाल में बहुत फल देते हैं।

-कई संस्कृतियों में दूध या कॉफी के साथ खजूर देना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।

