वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे तेज अर्धशतकों की सूची

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक सेंचुरी तब मानी जाती है जब कोई खिलाड़ी एक पारी में 100 रन बनाता है. उसी तरह अगर कोई खिलाड़ी एक पारी में 50 रन बनाता है तो उसे अर्धशतक कहा जाता है.

भारतीय मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के एकदिवसीय और टेस्ट दोनों प्रारूपों में सर्वाधिक शतकों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है.

सचिन ने टेस्ट मैचों में 51 शतक और वनडे में 49 शतक बनाए हैं. अतः वह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 100 शतक बनाए हैं.

एक भारतीय खिलाड़ी के रूप में अजीत अगरकर के नाम वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 21 गेंदों में 50 रन बनाए थे.

कपिल देव, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह भारत के अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने केवल 22 गेंदों में एकदिवसीय मैचों में अर्धशतक बनाया है. आइए अब जानते हैं उन खिलाड़ियों का नाम जिन्होंने 20 गेंदों या उससे से भी कम गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है.

वनडे में सबसे तेज फिफ्टी की सूची (List of Fastest Fifty in the ODIs):-

खिलाड़ी तारीख बॉल्स 1. एबी डीविलियर्स (SA) जनवरी 18, 2015 16 2. कुसल पेरेरा (SL) जुलाई 15, 2015 17 3.सनथ जयसूर्या (SL) अप्रैल 07, 1996 17 4. ब्रैंडन मैक्कुलम(NZ) फ़रवरी 20, 2015 18 5. सायमनओ'डोनेल (ऑस्ट्रेलिया) मई 02, 1990 18 6. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) अक्टूबर 04, 1996 18 7. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) सितम्बर 21, 2002 18 8. मार्क बाउचर (दक्षिण अफ्रीका) अक्टूबर 22, 2001 19 9. जस्टिन केम्प (दक्षिण अफ्रीका) फ़रवरी 27, 2005 19 10. ब्रैंडन मैक्कुलम (NZ) दिसम्बर 2007 19 11. रॉस टेलर (NZ) जुलाई 01, 2008 19 12. डेविड हसी (ऑस्ट्रेलिया) जुलाई 06, 2008 19 13.शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) अप्रैल 15, 2005 20

सबसे तेज शतक और अर्धशतक के रिकॉर्ड: -

1. टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक मिस्बाह-उल-हक (पाकिस्तान) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014-15 में सिर्फ 21 गेंदों में बनाया था.

2. टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक ब्रेंडन मैकुलम ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 54 गेंदों में बनाया था.

3. क्रिस गेल (WI) ने 2013 में केवल 30 गेंदों में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ट्वेंटी 20 में सबसे तेज शतक बनाया था.

4. अक्टूबर 2017 को बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर ने सिर्फ 35 गेंदों में ट्वेंटी 20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक बनाया था.यही रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम भी है.

5. वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज शतक एबी डीविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 31 गेंदों में बनाया था.

यह बहुत आश्चर्यजनक है कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी अब तक 20 से कम गेंदों में वनडे में अर्धशतक नहीं बना सका है.

यह थी वनडे मैचों में सबसे तेज अर्धशतक की सूची. यदि आप उन खिलाडियों के नाम जानना चाहते हैं जिन्होंने एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज शतक बनाये हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें;

