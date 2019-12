जानें ‘What is’ श्रेणी में वर्ष 2019 में गूगल पर की जाने वाली सर्च

मानवशास्त्रीय समुदाय के अनुसार "यदि आप किसी समाज को जानना चाहते हैं, तो उसके उच्चतम ट्रेंडिंग Googled वाक्यांशों को देखें".

"If you want to know a society, look at its highest-trending Googled phrases".

अधिकांश लोग Google पर खोज करते वक्त विभिन्न वाक्यांशों का उपयोग करते हैं उनमें से कुछ केटेगरी हैं, क्या है (what is), how to, where, इत्यादि जैसे कि ब्लैक होल क्या है, अनुच्छेद 370 क्या है, स्मॉग क्या है, इत्यादि.

वर्ष 2019 में गूगल पर ‘What is’ श्रेणी में की गयी 10 खोजों की सूची

1. अनुच्छेद 370 क्या है?

NDA सरकार ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़ कर सभी हटा दिए हैं और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा है: जम्मू कश्मीर और लद्दाख. यहीं आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को 17 नवंबर 1952 में लागू किया गया था. भारतीय संविधान के भाग XXI में इसका उल्लेख है जो जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है. लेकिन अब जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी जैसी विधानसभाएं होंगी.

2. एक्जिट पोल (Exit poll) क्या है?

एग्जिट पोल मतदाताओं का एक सर्वेक्षण है जो मतदाता द्वारा वोट डालने के तुरंत बाद किया जाता है. या हम कह सकते हैं कि जब मतदाता अपना वोट डालकर आया हो और उससे पूछा जाए कि उसने किसे वोट दिया है और इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं उन्हें एक्जिट पोल कहा जाता है. यह विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाता है. एग्जिट पोल इस बात का संकेत देता है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाती है.

3. ब्लैक होल क्या है?

ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसी जगह है जहां से कोई भी चीज़ जाकर गायब हो जाती है और भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है. इसका मतलब है कि इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र काफी शक्तिशाली है. इसके खिचाव से कुछ भी नहीं बच सकता है. यहां तक की अगर प्रकाश भी यहां प्रवेश करता है तो बाहर नहीं आ पाता है. यह सारे प्रकाश को जो इसके उपर पड़ता है उसको अवशोषित कर लेता है. क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल के चारों और एक सीमा होती है जिसे क्षितिज कहा जाता है. इसमें वस्तुएं अगर गिर जाती हैं तो वापिस नहीं आ सकती हैं. ब्लैक होल का आईडिया जॉन माइकल ने नवंबर 1784 में दिया था और 'ब्लैक होल' शब्द को अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर ने 1967 में बनाया था.

4. हाउडी मोदी क्या है?

22 सितंबर 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संबोधित किया था. इस कार्यक्रम में अमेरिका भर से भारतीय मूल के लगभग 50,000 लोग शामिल हुए थे. टेक्सास में ‘हाउडी’ लोगों का अभिवादन करने का तरीका है जिसका अर्थ है 'आप कैसे हैं' और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्वागत किया गया और उनका स्वागत करते हुए कहा गया ‘हाउडी मोदी’ और यह कार्यक्रम हाउडी मोदी के रूप में प्रसिद्ध हुआ.

5. ई-सिगरेट क्या है?

ई-सिगरेट को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के रूप में भी जाना जाता है. यह एक उपकरण है जो एक साधारण सिगरेट की तरह दिखता है और इसे सिगरेट और सिगार के समान डिज़ाइन किया गया है. आपको बता दें कि ई-सिगरेट में एक बैटरी होती है जो निकोटीन के घोल को धुएं में परिवर्तित करती है जिसे फेफड़ों में प्रवेश कराया जा सकता है. इसमें तंबाकू नहीं होता है.

6. डकवर्थ लुईस नियम क्या है?

इस नियम का आविष्कार फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने किया था जिनके नाम पर इसे डकवर्थ लुईस नियम कहा जाता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार डकवर्थ लुईस नियम का इस्तेमाल 1996-97 में जिम्बाब्वे-इंग्लैंड के बीच हुए मैच में किया गया था. मूल रूप से, इस नियम का उपयोग बारिश से बाधित हुए मैच के परिणाम को तय करने के लिए किया जाता है.

7. अयोध्या मामला क्या है?

यह भारत के कानूनी इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई थी जो अब संपन्न हुई है. लगभग 134 साल पहले, अयोध्या विवाद नाम का पहला केस दायर किया गया था. हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है. अयोध्या का मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित भूखंड को लेकर था. हिंदुओं का दावा था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम की जन्मभूमि थी. हिंदु समुदाय का यह भी दावा था कि 16वीं सदी में एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने हिंदू मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद बनाई थी.

8. "आर्टिकल 15" क्या है?

अनुच्छेद 15 को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है. यहीं आपको बता दें कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है. अनुच्छेद 15 कहता है कि; राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा.

9. सर्जिकल स्ट्राइक क्या है?

सर्जिकल स्ट्राइक वैध सैन्य, शिविरों, हथियारों को नष्ट करने और आतंकवादियों को मारने के लिए एक उचित नियोजित सैन्य कार्यवाही है. इसमें सेना निर्दोष लोगों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती है जिसमें वाहन, भवन, बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं शामिल हैं. आपको बता दें कि इस प्रकार के ऑपरेशन को सफलता से पूरा करने के लिए सरकार, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़े समन्वय और सहयोग से किया जाता है.

10. भारत का राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) क्या है?

नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हैं. पहली बार NRC 1951 में तैयार किया गया था. NRC को अपडेट करने की मांग 1975 से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा उठाई गई थी. असम में NRC को अपडेट करने के पीछे मुख्य उद्देश्य विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की पहचान करना है. एनडीए सरकार पूरे देश में एनआरसी को अपडेट करने की योजना बना रही है.

तो अब आप जान गए होंगे भारत में Google पर 2019 में की गई ‘what is’ श्रेणी की शीर्ष 10 ‘खोजों के बारे में.

