BPSC AEDO Syllabus 2025: बीपीएससी एईडीओ सिलेबस PDF, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

BPSC AEDO सिलेबस 2025: BPSC AEDO सिलेबस 2025, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) पद के लिए है। यह सिलेबस बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के लिए है। सिलेबस तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तैयारी शुरू करने से पहले, Candidates को परीक्षा के स्वरूप को समझने के लिए BPSC AEDO सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए।

BPSC AEDO चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लिखित परीक्षा में तीन ऑब्जेक्टिव-टाइप पेपर होते हैं: सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता। हर पेपर 100 अंकों का होता है। इस लेख में सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और विषय-अनुसार टॉपिक के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही, आधिकारिक सिलेबस PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिए गए हैं।

BPSC AEDO Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) के 935 खाली पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस आधिकारिक सूचना में BPSC AEDO सिलेबस और परीक्षा पैटर्न भी दिया गया है। सही तरीके से और केंद्रित होकर तैयारी करने के लिए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है।