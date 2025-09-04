NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Focus
Quick Links

BPSC AEDO Syllabus 2025: बीपीएससी एईडीओ सिलेबस PDF, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Sep 4, 2025, 19:09 IST

PSC AEDO सिलेबस 2025: BPSC AEDO सिलेबस, इस परीक्षा की जरूरतों को समझने में मदद करता है। सिलेबस की जानकारी होने से छात्रों को अपनी परीक्षा की रणनीति अच्छी तरह बनाने में मदद मिलेगी। BPSC AEDO सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए यह लेख पढ़ें।

BPSC AEDO Syllabus 2025
BPSC AEDO Syllabus 2025

BPSC AEDO सिलेबस 2025: BPSC AEDO सिलेबस 2025, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) पद के लिए है। यह सिलेबस बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के लिए है। सिलेबस तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तैयारी शुरू करने से पहले, Candidates को परीक्षा के स्वरूप को समझने के लिए BPSC AEDO सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए।

BPSC AEDO चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा होती है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लिखित परीक्षा में तीन ऑब्जेक्टिव-टाइप पेपर होते हैं: सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता। हर पेपर 100 अंकों का होता है। इस लेख में सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और विषय-अनुसार टॉपिक के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही, आधिकारिक सिलेबस PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिए गए हैं।

BPSC AEDO Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) के 935 खाली पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस आधिकारिक सूचना में BPSC AEDO सिलेबस और परीक्षा पैटर्न भी दिया गया है। सही तरीके से और केंद्रित होकर तैयारी करने के लिए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है।

परीक्षा संचालन निकाय

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

पोस्ट नाम

सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO)

रिक्तियां

935

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन

परीक्षा पैटर्न

वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर

विषयों

सामान्य भाषा, सामान्य अध्ययन, सामान्य योग्यता

प्रति पेपर अंक

100

कुल मार्क

300

प्रति पेपर अवधि

2 घंटे (कुल 6 घंटे)

नकारात्मक अंकन

प्रत्येक गलत उत्तर पर ⅓ अंक काटे जाएंगे

BPSC AEDO Syllabus 2025 PDF डाउनलोड करें

Candidates BPSC की वेबसाइट से आधिकारिक BPSC AEDO सिलेबस PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें विषय-अनुसार विस्तृत सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की जानकारी मिलेगी। PDF यहां से डाउनलोड करें:

बीपीएससी एईडीओ पाठ्यक्रम 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

BPSC AEDO Syllabus 2025 को कैसे कवर करें?

Candidates को सिलेबस को अच्छी तरह से पूरा करना होगा। उन्हें इसी के अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए।

सिलेबस PDF डाउनलोड करें और उसकी समीक्षा करें: इसका उपयोग एक केंद्रित स्टडी प्लान बनाने के लिए करें।

एक संतुलित स्टडी रूटीन तैयार करें: अंकों के आधार पर तीनों पेपर के लिए समय बांटें।

पिछले वर्षों के पेपर और मॉक टेस्ट से अभ्यास करें:इससे गति, सटीकता और समय प्रबंधन बेहतर होगा।

रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं: इसमें फॉर्मूले, मुख्य तथ्य, करेंट अफेयर्स और भाषा के नियमों को संक्षेप में लिखें।

कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान दें: नियमित रूप से अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन करें और उन्हें मजबूत बनाएं।

यह भी देखें:Rajasthan RSSB Jail Prahari Score Card 2025: राजस्थान जेल प्रहरी स्कोर कार्ड जारी, यहां recruitment.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News