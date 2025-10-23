ISRO ICRB Exam Date 2025: इसरो आईसीआरबी एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर और लेटेस्ट अपडेट, यहां देखें

ISRO ICRB Exam Date 2025: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक तौर पर ISRO साइंटिस्ट परीक्षा तिथि 2025 की घोषणा कर दी है। 320 साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 26 अक्टूबर 2025 को होगी। इस लेख में आधिकारिक परीक्षा तिथि की PDF, उसे डाउनलोड करने के तरीके और परीक्षा देने वालों के लिए दूसरी जरूरी जानकारी दी गई है। Candidates को ISRO ICRB परीक्षा तिथि 2025 के बारे में पहले से पता होना चाहिए, ताकि वे अपनी तैयारी की योजना अच्छी तरह बना सकें, हर विषय के लिए पर्याप्त समय दे सकें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकें। ISRO ICRB परीक्षा तिथि 2025 में बदलाव ISRO ICRB परीक्षा तिथि 2025 को UPSC कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (CDS II) 2025 के साथ टकराव के कारण बदल दिया गया है। पहले यह लिखित परीक्षा 14 सितंबर 2025 को होनी थी। हालांकि, राष्ट्रीय महत्व की UPSC परीक्षा से टकराव से बचने के लिए, ICRB की लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।

ISRO ICRB परीक्षा की नई तिथि 26 अक्टूबर 2025 है। Candidates को यह तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लेनी चाहिए, ताकि वे समय पर तैयारी कर सकें और परीक्षा में शामिल हो सकें। ISRO इस शेड्यूल से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक सूचना जारी करेगा, इसलिए Candidates को सलाह दी जाती है कि वे पुष्टि के लिए आधिकारिक वेबसाइट और अपने रजिस्टर्ड ईमेल को नियमित रूप से देखते रहें। ISRO ICRB परीक्षा तिथि 2025 जुड़ी जरूरी डिटेल जो Candidates ISRO साइंटिस्ट/इंजीनियर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे नीचे दी गई टेबल में ISRO ICRB परीक्षा तिथि 2025 के बारे में सभी जरूरी जानकारी देख सकते हैं: संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) पोस्ट नाम वैज्ञानिक/इंजीनियर रिक्तियों की संख्या 320 इसरो आईसीआरबी परीक्षा तिथि 26 अक्टूबर 2025 शैक्षणिक योग्यता बीई/बी.टेक या समकक्ष कुल मार्क 100 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in

ISRO ICRB कॉल लेटर और एडमिट कार्ड 2025 ISRO ICRB परीक्षा 2025 के लिए कॉल लेटर सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में Candidates के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। Candidates को कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा और एक वैध फोटो आईडी के साथ उसे परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। कॉल लेटर की अतिरिक्त कॉपी अपने पास रखना बेहतर होगा और यह भी जांच लें कि उसमें दी गई सभी जानकारी सही है। किसी भी गलती की सूचना तुरंत ISRO को देनी चाहिए। ISRO ICRB Exam Time 2025: एग्जाम का समय देखें इसरो आईसीआरबी परीक्षा तिथि 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग और परीक्षा समय का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। नीचे दी गई तालिका में रिपोर्टिंग समय और शिफ्ट का समय देखें: आयोजन समय रिपोर्टिंग समय 08:00 AM – 09:00 AM परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है। देर से पहुँचने वालों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उम्मीदवारों को आखिरी समय में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए अपनी यात्रा और ठहरने की योजना पहले से बना लेनी चाहिए।