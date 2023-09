Asian Games: ट्यूशन बोलकर गेमिंग जोन में बिताते थे 6-7 घंटे, एशियन गेम्स में पहुंचे मयंक प्रजापति

Asian Games: चीन में एशियाई खेल हो रहे हैं, जो कि अक्टूबर में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में इसमें ई-स्पोर्ट्स की श्रेणी में अलग-अलग खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें गुड़गांव के रहने वाले मयंक प्रजापति भी शामिल हैं, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर से ई-स्पोर्ट्स एथलिट बने हैं।

