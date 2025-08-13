Punjab Police Constable result 2025 OUT: पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट punjabpolice.gov.in पर जारी, ये रहा स्कोरकार्ड लिंक

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल पद के लिए हुई लिखित परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालकर परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 13, 2025, 13:02 IST
Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइटों - punjabpolice.gov.in और cdn.digialm.com - से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा 4 मई से 18 जून, 2025 के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य जिला और सशस्त्र पुलिस संवर्ग में कांस्टेबल पदों के 1,746 रिक्त पदों को भरना है।

स्कोरकार्ड के साथ, पीडीएफ प्रारूप में मेरिट सूची भी जारी की गई है, जिसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर, प्राप्त अंक और योग्यता स्थिति का विवरण दिया गया है। सीबीटी में पास होने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण - शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी), शारीरिक जांच परीक्षण (पीएसटी) और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे।

Punjab Police Constable Score Card 2025 Link

पंजाब पुलिस कांस्टेबल स्कोरकार्ड 2025 लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने अंक देख सकते हैं। स्कोरकार्ड देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें:

Punjab Police Constable Scorecard  Login Link

यहां क्लिक करें

Punjab Police Constable रिजल्ट ऐसे चेक करें

Punjab Police Constable (District और Armed Cadre) के लिए Constable Result 2025 आज यानी 13 अगस्त 2025 को घोषित किया गया है। Candidates अब अपना Scorecard डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें उनका qualifying status, रोल नंबर, marks आदि शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

  • Punjab Police की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: punjabpolice.gov.in

  • होमपेज या Recruitment सेक्शन में जाएँ और "Constable Recruitment 2025" या "Computer-Based Test Result" लिंक पर क्लिक करें।

  • यदि लॉगिन पेज आ जाए, तो Registration No. / Login ID और Password भरें।

  • सफल लॉगिन के बाद अपना Scorecard या Merit List देखने के बाद PDF डाउनलोड करें और सेव कर लें।

स्कोरकार्ड PDF में क्या जानकारी देखनी चाहिए?

Scorecard या Result PDF में निम्न विवरण महत्वपूर्ण होते हैं:

  • आपका नाम और रोल नंबर
  • पास (Selected) या नहीं होने की स्थिति
  • प्राप्त marks (CBT के अंक)
  • आवेदन की श्रेणी (General / SC / OBC आदि)
  • Cadre (District या Armed Police)
  • अगले चरण के निर्देश (PMT, PST, Document Verification आदि)

