Punjab Police Constable result 2025 OUT: पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट punjabpolice.gov.in पर जारी, ये रहा स्कोरकार्ड लिंक

Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइटों - punjabpolice.gov.in और cdn.digialm.com - से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा 4 मई से 18 जून, 2025 के बीच राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य जिला और सशस्त्र पुलिस संवर्ग में कांस्टेबल पदों के 1,746 रिक्त पदों को भरना है।

स्कोरकार्ड के साथ, पीडीएफ प्रारूप में मेरिट सूची भी जारी की गई है, जिसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर, प्राप्त अंक और योग्यता स्थिति का विवरण दिया गया है। सीबीटी में पास होने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण - शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी), शारीरिक जांच परीक्षण (पीएसटी) और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे।