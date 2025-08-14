IBPS Hindi Officer Admit Card 2025: आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर एडमिट कार्ड, यहां ibps.in ऑफिशियल वेबसाइट से हॉल टिकट करें डाउनलोड

IBPS Hindi Officer Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) हिंदी ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी करेगा। जो उम्मीदवार 17 अगस्त, 2025 की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट ibps.inपर जाकर चेक कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सहित जरूरी क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ेगी। लिंक एक्टिव होते ही उम्मीदवार 17 अगस्त, 2025 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इस भर्ती परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट एवं कौशल परीक्षण एवं आइटम लेखन अभ्यास, समूह अभ्यास और साक्षात्कार में शामिल होना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

IBPS Hindi Officer Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक

नीचे टेबल में हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक दिया गया है। उम्मीदवार लिंक पर क्लिक कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड उम्मीदवार जल्द डाउनलोड कर पाएंगे: