Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
Focus
Quick Links

IBPS Hindi Officer Admit Card 2025: आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर एडमिट कार्ड, यहां ibps.in ऑफिशियल वेबसाइट से हॉल टिकट करें डाउनलोड

IBPS Hindi Officer Admit Card 2025: आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार 17 अगस्त 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपने एडमिट कार्ड नीचे बताए गए स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।

ByPriyanka Pal
Aug 14, 2025, 13:11 IST
IBPS Hindi Officer Admit Card 2025
IBPS Hindi Officer Admit Card 2025

IBPS Hindi Officer Admit Card 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) हिंदी ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी करेगा। जो उम्मीदवार 17 अगस्त, 2025 की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट ibps.inपर जाकर चेक कर सकते हैं। 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सहित जरूरी क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ेगी। लिंक एक्टिव होते ही उम्मीदवार 17 अगस्त, 2025 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 

 इस भर्ती परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट एवं कौशल परीक्षण एवं आइटम लेखन अभ्यास, समूह अभ्यास और साक्षात्कार में शामिल होना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। 

IBPS Hindi Officer Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक 

नीचे टेबल में हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक दिया गया है। उम्मीदवार लिंक पर क्लिक कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड उम्मीदवार जल्द डाउनलोड कर पाएंगे:

IBPS Hindi Officer Admit Card 2025:

यहां क्लिक करें

IBPS Hindi Officer Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) 

पद का नाम 

हिंदी ऑफिसर

एडमिट कार्ड 

जल्द

एग्जाम डेट 

17 अगस्त 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://www.ibps.in/

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ ने हैड कांस्टेबल सहित कई पदों पर निकाली भर्ती

आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 17 अगस्त को किया जाएगा। परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है। जिसे उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 IBPS Hindi Officer Admit Card/ Hall Ticket 2025 पर क्लिक करें।

स्टेप 3 जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज करें। 

स्टेप 4 अब एडमिट कार्ड 2025 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5 परीक्षा में ले जाने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News