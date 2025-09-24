SJVN Recruitment 2025: सतलुज जल विद्युत निगम में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, यहां sjvn.nic.in करें आवेदन

SJVN Recruitment 2025: सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) में विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर सहित कुल 87 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार 13 सितंबर से पहले ऑफिशियल वेबसाइट sjvnindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। आगे लेख में जानें आवेदन करने की प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल। SJVN Recruitment 2025 Apply Online: महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में संबंधित भर्ती से जुड़ी डिटेल दी गई है, उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) पदों की संख्या 87 आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 चयन प्रक्रिया सीबीटी

ट्रेड टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट sjvnindia.com

SJVN Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए शैक्षणिक मापदंडों को पूरा करना होगा: पदों का नाम शैक्षणिक योग्यता सहायक (लेखा) बी.कॉम., टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति। वांछनीय: कंप्यूटर संचालन में दक्षता और एमएस ऑफिस से परिचित होना। सहायक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और एमएस ऑफिस के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय कोर्स/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति। ड्राइवर आठवीं कक्षा। हल्के वाहनों के लिए वैध मोटर ड्राइविंग लाइसेंस इलेक्ट्रीशियन आईटीआई (इलेक्ट्रीशियन) फिटर आईटीआई (फिटर) टर्नर आईटीआई (टर्नर) वेल्डर आईटीआई (वेल्डर) दुकानदार आईटीआई (फिटर/ इलेक्ट्रीशियन/ मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस/ मशीनिस्ट/ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक/ लिफ्ट और एस्केलेटर मैकेनिक/ सीएनसी मशीनिंग तकनीशियन/ लघु हाइड्रो पावर प्लांट तकनीशियन/ विंड प्लांट तकनीशियन) वांछनीय: कंप्यूटर संचालन में दक्षता और एमएस ऑफिस से परिचित होना सर्वेक्षक आईटीआई (सर्वेक्षक)