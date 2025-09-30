UPSC NDA 2 Result 2025 Soon
UP Board Class 11th Business Studies Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP Board Class 11th Business Studies Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन 2025-26 का सिलेबस विद्यार्थियों को व्यवसाय, संगठन, वित्त, व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारी की गहन समझ प्रदान करता है। अंकन योजना 100 अंकों में संतुलित ढंग से विभाजित है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस तय करने में मदद मिलती है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख ज्ञान उपलब्ध कराता है।

UP Board Class 11th Business Studies Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन (Business Studies) 2025-26 का सिलेबस और अंकन योजना विद्यार्थियों के लिए व्यापार जगत को समझने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम में व्यवसाय की प्रकृति, उद्देश्य, संगठन, वित्त, व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। 

साथ ही, इसमें आधुनिक प्रवृत्तियाँ जैसे ई-बिज़नेस, ई-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अंकन योजना के जरिए छात्रों को यह स्पष्ट हो जाता है कि किस इकाई पर कितना ध्यान केंद्रित करना है। यह सिलेबस न केवल परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य के व्यवसायिक और व्यावसायिक जीवन के लिए भी तैयार करता है।

Click here: UP Board Class 11 Syllabus 2025-26; Download Subject Wise PDF

UP Board Class 11 Business Studies Marking Scheme 2025-26

प्रश्नपत्र कुल 100 अंकों का होगा। अंक विभाजन इस तरह किया गया है कि विद्यार्थी सभी इकाइयों पर समान ध्यान दे सकें। नीचे सारणी में अंकों का बंटवारा दिया गया है:

भाग / इकाई

विषय

अंक

भाग – 1 : व्यवसाय का आधार

  

48

इकाई 1

व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य, व्यवसायिक संगठन की प्रकृति

16

इकाई 2

निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, व्यवसायिक सेवाएँ

16

इकाई 3

व्यवसाय की उभरती प्रवृतियाँ, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता

16

भाग – 2 : व्यवसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार

52

इकाई 4

कंपनी निर्माण, व्यवसायिक वित्त के स्रोत

16

इकाई 5

लघु व्यवसाय, आंतरिक व्यापार, लघु-मध्यम एवं बड़ी उद्योग इकाइयाँ

23

इकाई 6

अंतरराष्ट्रीय व्यापार – 1 और 2

13

कुल

100

UP Board Class 11 Business Studies Syllabus 2025-26

यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 के लिए व्यवसाय अध्ययन का पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया है कि विद्यार्थी व्यवसाय की मूलभूत अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ सकें। इसमें व्यवसाय की प्रकृति, संगठन, वित्त, व्यापार, सामाजिक जिम्मेदारी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक सभी पहलू शामिल किए गए हैं। यह सिलेबस छात्रों को व्यापार जगत से जुड़ी व्यवहारिक जानकारी भी प्रदान करता है।

UP Board 11th Business Studies Syllabus 2025-26 Download PDF

यूपी बोर्ड कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन 2025-26 का सिलेबस और अंकन योजना विद्यार्थियों को संगठित, योजनाबद्ध और व्यावहारिक अध्ययन का अवसर देता है। यह पाठ्यक्रम न केवल परीक्षा में सफलता के लिए उपयोगी है, बल्कि छात्रों को वास्तविक व्यवसाय जगत की चुनौतियों को समझने और भविष्य में बेहतर करियर बनाने के लिए भी तैयार करता है।

