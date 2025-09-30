UP Board Class 11th Sports and Physical Education Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP Board Class 11th Sports and Physical Education Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड कक्षा 11 खेल एवं शारीरिक शिक्षा (Sports & Physical Education) 2025-26 का सिलेबस विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इस विषय में न केवल खेल और योग जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन, टीम वर्क और नैतिक मूल्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
अंकन योजना दो भागों में विभाजित है – लिखित परीक्षा (50 अंक) और प्रायोगिक परीक्षा (50 अंक)। यह संतुलित मूल्यांकन प्रणाली विद्यार्थियों को शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और सामाजिक उत्तरदायित्व की समझ विकसित करने में मदद करती है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित होते हैं।
Click here: UP Board Class 11 Syllabus 2025-26; Download Subject Wise PDF
UP Board Class 11 Sports and Physical Education Marking Scheme 2025-26
यूपी बोर्ड कक्षा 11 खेल एवं शारीरिक शिक्षा 2025-26 की परीक्षा दो भागों में होगी – लिखित और प्रायोगिक। नीचे दी गई सारणी में अंकों का पूरा विवरण प्रस्तुत है।
|
परीक्षा का प्रकार
|
अंक
|
विवरण
|
लिखित परीक्षा
|
50
|
कुल 3 घंटे की होगी
|
प्रायोगिक परीक्षा
|
50
|
खेल, योग, शारीरिक गतिविधियों पर आधारित
|
कुल अंक
|
100
|
लिखित + प्रायोगिक
UP Board Class 11 Sports and Physical Education Syllabus 2025-26
यूपी बोर्ड कक्षा 11 खेल एवं शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर केंद्रित है। इसमें न केवल खेलों और योग का अभ्यास शामिल है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व, भारतीय संस्कृति, संविधान, पर्यावरण संरक्षण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़े विषय भी पढ़ाए जाते हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation