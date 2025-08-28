GATE 2026 Registration Start Today
IB JIO Syllabus 2025: Know IB Junior Intelligence Officer Exam Syllabus for Tier 1, 2, and 3

Exam Mode : Online
Shiwani Kumari

IB Junior Intelligence Officer Syllabus 2025 is designed by the exam organising authority which is the Intelligence Bureau (IB) under the Ministry of Home Affairs. Candidates who are willing to take the exam must download the latest syllabus to qualify the exam. Having knowledge about the IB JIO syllabus enables one to prepare for the exam. Read on to know the IB JIO syllabus for the written test, skill test here. 

IB Junior Intelligence Officer Syllabus 2025 

IB Junior Intelligence Officer Syllabus should be known by all the candidates who have applied for the exam. The IB Junior Intelligence Officer Syllabus consists of three tiers mainly. Tier 1 is the written test, tier 2 is skill test and lastly, tier 3 is the interview/personality test. Candidates who qualify each round are eligible to be appointed to the post of IB Junior Intelligence Officer. Read on to know all about the IB JIO syllabus. 

IB Junior Intelligence Officer Syllabus 2025 Overview

The IB Junior Intelligence Officer Syllabus 2025 is of a technical nature. It is based on topics from diploma-level Electronics, Physics, Mathematics, and Computer Science. Along with the syllabus, candidates must be familiar with the exam pattern, number of questions, and time limit.

IB JIO Syllabus 2025 Exam Pattern 

The IB JIO tier 1 is the written test. Candidates will have to appear for two parts, Part 1 and Part 2 for a total of 100 marks. The exam shall be held for a duration of 2 Hours. Part 1 will be of General Mental Ability with a total of 25 questions and part 2 will be subject related in which 75 questions will be asked. Check the table below. 

Part

Subjects

Questions 

Marks

Time Duration

Part 1

General Mental Ability

25

25

2 hours

Part 2

Subject Related

75

75

Total

100

100

IB JIO Syllabus 2025 for General Mental Ability 

The IB JIO syllabus accounts for 25 marks. It consists of sections such as Reasoning, Quantitative Aptitude, General Intelligence, Logical & Analytical Ability. The topics which are covered under the syllabus are as follows: 

Section

Topics Covered

Reasoning Ability

Analogies, Similarities & Differences, Classification (Odd One Out), Coding-Decoding, Blood Relations, Direction Sense, Ranking & Ordering, Syllogism, Statement & Conclusion, Statement & Assumptions, Puzzle Problems

Quantitative Aptitude

Number Series, Simplification, Ratio & Proportion, Percentage, Average, Simple & Compound Interest, Profit & Loss, Time, Speed & Distance, Time & Work, Mensuration (basic), Data Interpretation (Tables, Graphs, Charts)

Logical & Analytical Ability

Non-verbal reasoning (patterns, figures, diagrams), Logical Sequences, Decision Making, Problem Solving, Matrix-based reasoning, Input-Output

General Intelligence

Observation Skills, Visual Memory, Relationship Concepts, Arithmetical Reasoning

IB JIO Technical Syllabus (Subject-wise)

The IB Junior Intelligence Officer syllabus for the subject related subjects are as follows: 

Subject

Key Topics / Modules

Electronics

Digital Electronics: Logic Gates (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR), Boolean Algebra, Karnaugh Maps, Number Systems, Adders/Subtractors, Multiplexers/Demultiplexers, Flip-flops, Counters, Registers, ROM, RAM, PLDs

Analog & Electrical: Resistance, Capacitance, Inductance, Voltage, Current, Transformers, Oscillators, Rectifiers, CRO, Signal Generators, Star-Delta Connections, Megger, Power Plants (thermal, hydro, solar basics), Welding (arc, resistance, electric)

Computer Science / IT

Fundamentals: Generations of Computers, Number Systems, Input/Output, Memory, Storage

Programming: C, C++, Java (basics), Data Structures (arrays, stacks, queues, linked lists, trees, graphs), DBMS (ER model, SQL, Normalization), Software Engineering basics

Networking: OSI & TCP/IP models, Protocols, Topologies, IP Addressing, Subnetting, Firewalls

Other: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Linux/Windows OS basics, Internet fundamentals, Cryptography basics, Web Technologies (HTML, scripting)

Physics

Mechanics: Laws of Motion, Work, Energy, Power, Momentum, Gravitation, Fluid Mechanics, Oscillations, Waves

Thermal Physics: Heat, Temperature, Laws of Thermodynamics, Heat Transfer (conduction, convection, radiation)

Electricity & Magnetism: Electrostatics, Capacitance, DC/AC Circuits, Kirchhoff’s Laws, Magnetism, Electromagnetic Induction

Optics & Modern Physics: Reflection, Refraction, Interference, Diffraction, Polarization, Atomic Structure, Quantum Theory, Nuclear Physics, Relativity basics

Mathematics

Algebra & Geometry: Sets, Relations, Functions, Matrices, Determinants, Complex Numbers, Sequences & Series, Coordinate Geometry (2D & 3D), Conic Sections

Calculus: Limits, Continuity, Differentiability, Derivatives (Maxima/Minima), Integration (definite/indefinite), Differential Equations

Probability & Statistics: Probability, Permutations & Combinations, Random Variables, Binomial/Normal Distribution, Statistical Measures

Other: Vector Algebra, Linear Algebra (Eigenvalues, Eigenvectors), Linear Inequalities

IB Junior Intelligence Officer Exam Pattern 2025

The IB Junior Intelligence exam shall have a written test, skill test and interview. The details for the IB Junior Intelligence Exam Pattern is given below in the table. 

IB Junior Intelligence Officer Exam Pattern 2025

Tier

Description of the Exam

Marks

Time Duration

Tier-I

Online exam of objective-type MCQs (100 questions) based on General Mental Ability (25%) & a Combination of subjects as per essential qualifications (75%)

100

2 Hrs

Tier-II

Skill Test – it would be practical-based and technical in nature, commensurate with the job profile

30

-

Tier-III

Interview/Personality Test

20

-

IB JIO Marking Scheme 

The IB Junior Intelligence Officer marking scheme 2025 has been given in the table below. For each correct answer, candidates will get 1 mark while 0.25 mark will be deducted for each incorrect response. The following table has the IB Junior Intelligence Officer exam marking scheme. 

Response Type

Marks Awarded

Correct Answer

+1 Mark

Wrong Answer

–0.25 Mark (Negative Marking)

Unanswered

0 Mark

