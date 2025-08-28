IB JIO Syllabus 2025: Know IB Junior Intelligence Officer Exam Syllabus for Tier 1, 2, and 3

|
Subject
|
Key Topics / Modules
|
Electronics
|
Digital Electronics: Logic Gates (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR), Boolean Algebra, Karnaugh Maps, Number Systems, Adders/Subtractors, Multiplexers/Demultiplexers, Flip-flops, Counters, Registers, ROM, RAM, PLDs
Analog & Electrical: Resistance, Capacitance, Inductance, Voltage, Current, Transformers, Oscillators, Rectifiers, CRO, Signal Generators, Star-Delta Connections, Megger, Power Plants (thermal, hydro, solar basics), Welding (arc, resistance, electric)
|
Computer Science / IT
|
Fundamentals: Generations of Computers, Number Systems, Input/Output, Memory, Storage
Programming: C, C++, Java (basics), Data Structures (arrays, stacks, queues, linked lists, trees, graphs), DBMS (ER model, SQL, Normalization), Software Engineering basics
Networking: OSI & TCP/IP models, Protocols, Topologies, IP Addressing, Subnetting, Firewalls
Other: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Linux/Windows OS basics, Internet fundamentals, Cryptography basics, Web Technologies (HTML, scripting)
|
Physics
|
Mechanics: Laws of Motion, Work, Energy, Power, Momentum, Gravitation, Fluid Mechanics, Oscillations, Waves
Thermal Physics: Heat, Temperature, Laws of Thermodynamics, Heat Transfer (conduction, convection, radiation)
Electricity & Magnetism: Electrostatics, Capacitance, DC/AC Circuits, Kirchhoff’s Laws, Magnetism, Electromagnetic Induction
Optics & Modern Physics: Reflection, Refraction, Interference, Diffraction, Polarization, Atomic Structure, Quantum Theory, Nuclear Physics, Relativity basics
|
Mathematics
|
Algebra & Geometry: Sets, Relations, Functions, Matrices, Determinants, Complex Numbers, Sequences & Series, Coordinate Geometry (2D & 3D), Conic Sections
Calculus: Limits, Continuity, Differentiability, Derivatives (Maxima/Minima), Integration (definite/indefinite), Differential Equations
Probability & Statistics: Probability, Permutations & Combinations, Random Variables, Binomial/Normal Distribution, Statistical Measures
Other: Vector Algebra, Linear Algebra (Eigenvalues, Eigenvectors), Linear Inequalities