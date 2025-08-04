|Examination Centers
|SSC Regions and States
|Address of the Regional Offices/ Website
|Agra, Allahabad, Bareilly, Gorakhpur, Kanpur, Lucknow, Meerut, Varanasi, Bhagalpur, Muzaffarpur, Patna
|Central Region (CR)/ Bihar and Uttar Pradesh
|Regional Director (CR), Staff Selection Commission, 21-23, Lowther Road, Allahabad, Uttar Pradesh-211002. (http://www.ssc-cr.org)
|Gangtok, Ranchi, Barasat, Berhampore (WB), Chinsurah, Jalpaiguri, Kolkata, Malda, Midnapur, Siliguri, Berhampore(Odisha), Bhubaneshwar, Cuttack, Keonjhargarh, Sambalpur, Port Blair
|Eastern Region (ER)/ Andaman & Nicobar Islands, Jharkhand, Odisha, Sikkim and West Bengal
|Regional Director (ER), Staff Selection Commission, 1st MSO Building,(8th Floor), 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata, West Bengal-700020 (www.sscer.org)
Bangalore, Dharwar, Gulbarga, Mangalore, Mysore, Kochi, Kozhikode(Calicut),
Thiruvananthapuram, Thrissur
|Karnataka, Kerala Region (KKR)/ Lakshadweep, Karnataka and Kerala
|Regional Director (KKR), Staff Selection Commission, 1st Floor, “E” Wing, Kendriya Sadan, Koramangala, Bengaluru, Karnataka-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
|Bhopal, Chindwara, Guna, Gwalior, Indore, Jabalpur, Khandwa, Ratlam, Satna, Sagar, Ambikapur, Bilaspur Jagdalpur, Raipur, Durg
|Madhya Pradesh Sub-Region (MPR)/ Chhattisgarh and Madhya Pradesh
|Dy. Director (MPR), Staff Selection Commission, J-5, Anupam Nagar, Raipur, Chhattisgarh-492007 (www.sscmpr.org)
Almora, Dehradun, Haldwani, Srinagar
(Uttarakhand), Haridwar, Delhi, Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sriganganagar, Udaipur
|Northern Region (NR)/ NCT of Delhi, Rajasthan and Uttarakhand
|Regional Director (NR), Staff Selection Commission, Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 (www.sscnr.net.in)
|Anantnag, Baramulla, Jammu, Leh, Rajouri, Srinagar(J&K), Kargil, Dodda, Hamirpur, Shimla, Bhathinda, Jalandhar, Patiala, Amritsar, Chandigarh
|North Western Sub-Region (NWR)/ Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab
|Dy. Director (NWR), Staff Selection Commission, Block No. 3, Ground Floor, Kendriya Sadan, Sector-9, Chandigarh 160009 (www.sscnwr.org)
|Guntur, Kurnool, Rajahmundry, Tirupati, Vishakhapatnam, Vijaywada, Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirapalli, Tirunelveli, Puducherry, Hyderabad, Nizamabad, Warangal
|Southern Region (SR)/ Andhra Pradesh, Puducherry, Tamil Nadu and Telangana.
|Regional Director (SR), Staff Selection Commission, 2nd Floor, EVK Sampath Building, DPI Campus, College Road, Chennai, Tamil Nadu-600006 (www.sscsr.gov.in)
|Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, Surat, Bhavnagar, Kutch, Amravati, Aurangabad, Kolhapur, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Pune, Thane, Bhandara, Chandrapur, Akola, Jalgaon, Ahmednagar, Alibaug, Panaji
|Western Region (WR)/ Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Goa, Gujarat and Maharashtra
|Regional Director (WR), Staff Selection Commission,1st Floor, South Wing, Pratishtha Bhawan, 101, Maharshi Karve Road, Mumbai, Maharashtra-400020 (www.sscwr.net)
|Itanagar, Dibrugarh, Guwahati(Dispur), Jorhat, Silchar, Kohima, Shillong, Imphal, Churachandpur, Ukhrul, Agartala, Aizwal
|North Eastern Region (NER)/ Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.
|Regional Director (NER), Staff Selection Commission, Housefed Complex, Last Gate-Basistha Road, P. O. Assam Sachivalaya, Dispur, Guwahati, Assam781006 (www.sscner.org.in)