Exam Mode : Online
Exam from
13 Aug 2025To30 Aug 2025
Shiwani Kumari

The Staff Selection Commission (SSC) shall begin the SSC CGL 2025 exam for Tier 1 from 13th to 30th August 2025. Through this recruitment, candidates will be selected for Group "B" and Group "C" posts in various government departments such as Income Tax, Customs, CBI, CBDT & CBEC, etc. The SSC CGL admit card 2025 is going to be released in the 2nd week of August 2025. Once the admit card for tier 1 is released, candidates will be eligible to download the CGL admit card to take the exam. 

SSC CGL tier 1 admit card 2025 at ssc.gov.in

SSC CGL Admit Card 2025 

SSC CGL Admit Card 2025 for tier 1 is going to be released anytime soon in the 2nd week of August, i.e. after 4th August 2025. Candidates who have filled out the SSC CGL application form for tier 1 will be able to download the call letter online on ssc.gov.in. The SSC CGL admit card can be downloaded on the SSC region-wise websites as well. The exam is scheduled for 13th to 30th August 2025. 

SSC CGL Admit Card 2025 Release Date

SSC Combined Graduate Level Examination is conducted annually to recruit eligible candidates for the Group B & C posts. The SSC CGL admit card can be downloaded few days before the exam date. It is expected that SSC might release the CGL admit card online after 4th August. 

SSC CGL Admit Card 2025
Organisation Staff Selection Commission (SSC)
Vacancies 14582
Category Admit Card
SSC CGL Tier 1 Admit Card 2025 After 4th August 2025, Expected 
SSC CGL Exam Date 2025 for tier 1 13th to 30th August 2025 
Official website ssc.gov.in

SSC CGL Tier 1 Admit Card 2025 Download Link 

SSC CGL Tier 1 admit card download link shall be made available here. Candidates can also download the call letter online from the SSC regional website. 

SSC CGL Tier 1 Admit Card Link To be updated 

 

What Details are mentioned on SSC CGL Tier 1 Admit Card 2025? 

The candidates will be able to find the following details mentioned on the SSC CGL tier 1 admit card.

Applicant Details
Name Roll number
Date of birth Category
Gender Photograph
Signature -
Exam Details
Exam date Exam time 
Reporting time at the centre Exam centre name
Exam centre address Exam Day Guidelines

SSC CGL 2025 Exam Timing for Tier 1 Exam

The SSC CGL exam for tier 1 was held in four shifts on each day of the examination for one hour. The first shift began from 9 AM onwards. Candidates can check the table below to know SSC CGL Tier 1 shift timing:

SSC CGL Exam 2025 Shifts SSC CGL Reporting Time SSC CGL Exam Timing 2023

Shift 1

7.45 AM

09.00 AM -10.00 AM

Shift 2

10.30 PM

11.45 AM -12.45 PM

Shift 3

1.15 PM

2.30 PM - 3.30 PM 

Shift 4

4.00 PM

05.30 PM - 06.30 PM

SSC CGL 2025 Exam Centers

SSC is conducting the most sought after graduate level exam which is SSC CGL 2025 exams across the country in different centers from the 9th to the 26th of September 2025. The examination center of a candidate shall be mentioned on the admit card. Candidates must take a print out of the admit card to be able to appear for the examination. 

Examination Centers SSC Regions and States Address of the Regional Offices/ Website
Agra, Allahabad, Bareilly, Gorakhpur, Kanpur, Lucknow, Meerut, Varanasi, Bhagalpur, Muzaffarpur, Patna Central Region (CR)/ Bihar and Uttar Pradesh Regional Director (CR), Staff Selection Commission, 21-23, Lowther Road, Allahabad, Uttar Pradesh-211002. (http://www.ssc-cr.org)
Gangtok, Ranchi, Barasat, Berhampore (WB), Chinsurah, Jalpaiguri, Kolkata, Malda, Midnapur, Siliguri, Berhampore(Odisha), Bhubaneshwar, Cuttack, Keonjhargarh, Sambalpur, Port Blair Eastern Region (ER)/ Andaman & Nicobar Islands, Jharkhand, Odisha, Sikkim and West Bengal Regional Director (ER), Staff Selection Commission, 1st MSO Building,(8th Floor), 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata, West Bengal-700020 (www.sscer.org)

Bangalore, Dharwar, Gulbarga, Mangalore, Mysore, Kochi, Kozhikode(Calicut),

Thiruvananthapuram, Thrissur

 Karnataka, Kerala Region (KKR)/ Lakshadweep, Karnataka and Kerala Regional Director (KKR), Staff Selection Commission, 1st Floor, “E” Wing, Kendriya Sadan, Koramangala, Bengaluru, Karnataka-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
Bhopal, Chindwara, Guna, Gwalior, Indore, Jabalpur, Khandwa, Ratlam, Satna, Sagar, Ambikapur, Bilaspur Jagdalpur, Raipur, Durg Madhya Pradesh Sub-Region (MPR)/ Chhattisgarh and Madhya Pradesh Dy. Director (MPR), Staff Selection Commission, J-5, Anupam Nagar, Raipur, Chhattisgarh-492007 (www.sscmpr.org)

Almora, Dehradun, Haldwani, Srinagar

(Uttarakhand), Haridwar, Delhi, Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sriganganagar, Udaipur

 Northern Region (NR)/ NCT of Delhi, Rajasthan and Uttarakhand Regional Director (NR), Staff Selection Commission, Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 (www.sscnr.net.in)
Anantnag, Baramulla, Jammu, Leh, Rajouri, Srinagar(J&K), Kargil, Dodda, Hamirpur, Shimla, Bhathinda, Jalandhar, Patiala, Amritsar, Chandigarh North Western Sub-Region (NWR)/ Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab Dy. Director (NWR), Staff Selection Commission, Block No. 3, Ground Floor, Kendriya Sadan, Sector-9, Chandigarh 160009 (www.sscnwr.org)
Guntur, Kurnool, Rajahmundry, Tirupati, Vishakhapatnam, Vijaywada, Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirapalli, Tirunelveli, Puducherry, Hyderabad, Nizamabad, Warangal Southern Region (SR)/ Andhra Pradesh, Puducherry, Tamil Nadu and Telangana. Regional Director (SR), Staff Selection Commission, 2nd Floor, EVK Sampath Building, DPI Campus, College Road, Chennai, Tamil Nadu-600006 (www.sscsr.gov.in)
Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, Surat, Bhavnagar, Kutch, Amravati, Aurangabad, Kolhapur, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Pune, Thane, Bhandara, Chandrapur, Akola, Jalgaon, Ahmednagar, Alibaug, Panaji Western Region (WR)/ Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Goa, Gujarat and Maharashtra Regional Director (WR), Staff Selection Commission,1st Floor, South Wing, Pratishtha Bhawan, 101, Maharshi Karve Road, Mumbai, Maharashtra-400020 (www.sscwr.net)
Itanagar, Dibrugarh, Guwahati(Dispur), Jorhat, Silchar, Kohima, Shillong, Imphal, Churachandpur, Ukhrul, Agartala, Aizwal North Eastern Region (NER)/ Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. Regional Director (NER), Staff Selection Commission, Housefed Complex, Last Gate-Basistha Road, P. O. Assam Sachivalaya, Dispur, Guwahati, Assam781006 (www.sscner.org.in)

SSC CGL Tier 1 Exam Pattern 2025

SSC CGL Tier 1 exam is conducted in online mode (Computer Based Examination. Tier 1 exam consists of 4 sections with 25 questions in each section for a total of  200 marks. The time duration for completing the Tier-1 Exam is 60 minutes & there is a negative marking of 0.50 marks for each incorrect answer. Check the table below. 

SSC CGL Tier 1 Exam Pattern 2025
Subjects Number of Questions Marks Duration
General Awareness   25 50 60 Minutes
(1 Hour)
English Comprehension 25 50
Quantitative Aptitude 25 50
 General Intelligence and Reasoning 25 50
Total 100 200

