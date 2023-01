UGC NET Exam Centre List 2023 NEW: Registration till 17th Jan, Check NTA NET Exam City with Codes

UGC NET Exam Centre List 2023 NEW: NTA UGC NET 2023 Registrations will end on 17th January. Get the list of Exam Centres along with Codes which the candidates must refer to before applying at ugcnet.nta.nic.in.

UGC NET Exam Centre List 2023 NEW: The National Testing Agency has released the UGC NET Exam Centre List on the official notification PDF itself. Candidates who are going to appear for the upcoming UGC NET exam should check the UGC NET Exam City with Codes before applying for the exam. Candidates can submit the UGC NET application form till 17th January 2023 (upto 05:00 P.M).

Basically, the UGC-NET exam is conducted to ascertain the eligibility of Indian nationals for ‘Assistant Professor’ and ‘Junior Research Fellowship and Assistant Professor’ in Indian universities and colleges. The UGC NET December 2022 will be conducted in Computer Based Test (CBT) mode in multi shifts. Thus, it is crucial for the candidates to choose a nearby UGC NET exam center & city to avoid any last-minute rush on the examination day. In this article, we have shared detailed information on the UGC NET Exam Centre who are going to write the upcoming exam.

UGC NET 2023 Important Dates

Check the important dates pertaining to the UGC NET 2023 shared below:

Events Dates UGC NET Application Dates 29th December 2022 to 17th January 2023 (upto 05:00 P.M) Last Date of Payment of Fees 18th January 2023 (up to 11:50 P.M) Correction in the Application Form online only 19th to 20th January 2023 (up to 11:50 P.M.) Intimation of Cities of UGC NET exam centers First week of February 2023 Admit Card Release Date Second week of February 2023 Dates of Examination 21st February 2023 to 10th March 2023

UGC NET Exam Centre List 2023 with Codes

The City of Examination Centres where the test shall be conducted is specified in the official notification. It is compulsory for candidates to choose four cities of their choice while submitting the Online Application Form for UGC NET December 2022.

State City City Code Andaman & Nicobar Islands(UT) Port Blair AN01 Andhra Pradesh Amaravathi AP24 Andhra Pradesh Anantapur AP01 Andhra Pradesh Bhimavaram AP03 Andhra Pradesh Chirala AP04 Andhra Pradesh Chittoor AP05 Andhra Pradesh Eluru AP06 Andhra Pradesh Gudur AP26 Andhra Pradesh Guntur AP07 Andhra Pradesh Kadapa AP08 Andhra Pradesh Kakinada AP09 Andhra Pradesh Kurnool AP10 Andhra Pradesh Machilipatnam AP27 Andhra Pradesh Mangalagiri AP28 Andhra Pradesh Nandyal AP29 Andhra Pradesh Narasaraopet AP20 Andhra Pradesh Nellore AP11 Andhra Pradesh Ongole AP12 Andhra Pradesh Proddatur AP21 Andhra Pradesh Rajahmundry AP13 Andhra Pradesh Srikakulam AP14 Andhra Pradesh Surampalem AP23 Andhra Pradesh Tadepalligudem AP30 Andhra Pradesh Tanuku AP31 Andhra Pradesh Tirupathi AP16 Andhra Pradesh Vijayawada AP17 Andhra Pradesh Visakhapatnam AP18 Andhra Pradesh Vizianagaram AP19 Arunachal Pradesh Itanagar/Naharlagun AL01 Assam Guwahati AM02 Assam Jorhat AM03 Assam Silchar(Assam) AM04 Assam Tezpur AM05 Bihar Araria BR21 Bihar Arrah BR09 Bihar Arwal BR22 Bihar Aurangabad(Bihar) BR01 Bihar Banka BR23 Bihar Begusarai BR13 Bihar Bettiah BR20 Bihar Bhabua BR24 Bihar Bhagalpur BR02 Bihar Buxar BR25 Bihar Darbhanga BR04 Bihar Gaya BR05 Bihar Gopalganj BR10 Bihar Hajipur BR26 Bihar Jamui BR27 Bihar Katihar BR29 Bihar Khagaria BR30 Bihar Madhepura BR32 Bihar Madhubani BR15 Bihar Motihari BR14 Bihar Munger BR33 Bihar Muzaffarpur BR06 Bihar Nalanda BR11 Bihar Patna BR07 Bihar Purnea BR08 Bihar Samastipur BR12 Bihar Sasaram BR17 Bihar Sitamarhi BR18 Bihar Siwan BR19 Bihar Supaul BR36 Bihar Vaishali BR37 Chandigarh(Ut) Chandigarh/Mohali/Panchkula CH01 Chhattisgarh Ambikapur CG04 Chhattisgarh Balod CG05 Chhattisgarh Bhilai Nagar/Durg CG01 Chhattisgarh Bilaspur (Chhattisgarh) CG02 Chhattisgarh Jagdalpur CG08 Chhattisgarh Korba CG10 Chhattisgarh Raipur CG03 Dadra & Nagar Haveli(Ut) Silvassa DN01 Daman & Diu(Ut) Daman DD01 Daman & Diu(Ut) Diu DD02 Delhi Delhi/New Delhi DL01 Goa Ponda GO02 Gujarat Ahmedabad/Gandhinagar GJ01 Gujarat Amreli GJ18 Gujarat Anand GJ02 Gujarat Banaskantha GJ19 Gujarat Bhavnagar GJ03 Gujarat Gandhidham GJ22 Gujarat Godhra GJ24 Gujarat Himatnagar GJ14 Gujarat Jamnagar GJ06 Gujarat Junagadh GJ07 Gujarat Navsari GJ15 Gujarat Porbandar GJ29 Gujarat Rajkot GJ10 Gujarat Surat GJ11 Gujarat Surendranagar GJ30 Gujarat Vadodara GJ12 Gujarat Valsad/Vapi GJ13 Gujarat Veraval GJ31 Gujarat Vyara GJ32 Haryana Ambala HR01 Haryana Faridabad HR03 Haryana Gurugram HR04 Haryana Kurukshetra HR07 Himachal Pradesh Chamba HP12 Himachal Pradesh Hamirpur HP03 Himachal Pradesh Kullu HP10 Himachal Pradesh Mandi HP08 Himachal Pradesh Shimla HP06 Himachal Pradesh Sirmaur HP11 Himachal Pradesh Solan HP07 Himachal Pradesh Una HP09 Jammu & Kashmir Anantnag JK05 Jammu & Kashmir Baramulla JK01 Jammu & Kashmir Jammu JK02 Jammu & Kashmir Pulwama JK06 Jammu & Kashmir Srinagar(J & K) JK04 Jammu & Kashmir Udhampur JK10 Jharkhand Chaibasa JH08 Jharkhand Deoghar (Jharkhand) JH10 Jharkhand Dhanbad JH02 Jharkhand Dumka JH11 Jharkhand Hazaribagh JH05 Jharkhand Jamshedpur JH03 Jharkhand Koderma JH14 Jharkhand Ranchi JH04 Karnataka Bagalkot KK19 Karnataka Ballari KK03 Karnataka Belagavi(Belgaum) KK02 Karnataka Bengaluru KK04 Karnataka Bengaluru- Urban KK20 Karnataka Bidar KK05 Karnataka Chamarajnagar KK21 Karnataka Chikaballapur KK22 Karnataka Chikmagalur KK23 Karnataka Chitradurga KK24 Karnataka Davangere KK06 Karnataka Dharwad KK10 Karnataka Gadag KK25 Karnataka Gulbarga/Kalaburgi KK08 Karnataka Hassan KK09 Karnataka Haveri KK26 Karnataka Hubli KK27 Karnataka Karwar KK28 Karnataka Kodagu KK29 Karnataka Kolar KK30 Karnataka Koppal KK31 Karnataka Mandya KK18 Karnataka Mangaluru(Mangalore) KK12 Karnataka Mysuru(Mysore) KK14 Karnataka Raichur KK32 Karnataka Ramanagara KK33 Karnataka Shivamoga (Shimoga) KK15 Karnataka Tumakuru KK16 Karnataka Udupi/Manipal KK17 Karnataka Yadgir KK35 Kerala Alappuzha/Chengannur KL01 Kerala Angamaly KL20 Kerala Ernakulam/Moovattupuzha KL04 Kerala Idukki KL05 Kerala Kannur KL07 Kerala Kasaragod KL08 Kerala Kollam KL09 Kerala Kottayam KL11 Kerala Kozhikode/Calicut KL12 Kerala Malappuram KL13 Kerala Palakkad KL15 Kerala Pathanamthitta KL16 Kerala Piyyannur KL21 Kerala Thiruvananthapuram KL17 Kerala Thrissur KL18 Kerala Wayanad KL19 Lakshadweep(Ut) Kavaratti LD01 Leh & Ladakh(Ut) Leh LL01 Madhya Pradesh Ashok Nagar MP21 Madhya Pradesh Balaghat MP01 Madhya Pradesh Betul MP02 Madhya Pradesh Bhind MP23 Madhya Pradesh Bhopal MP03 Madhya Pradesh Chhatarpur MP24 Madhya Pradesh Chhindwara MP05 Madhya Pradesh Damoh MP25 Madhya Pradesh Datia MP26 Madhya Pradesh Dewas MP19 Madhya Pradesh Gwalior MP06 Madhya Pradesh Hoshangabad MP17 Madhya Pradesh Indore MP07 Madhya Pradesh Jabalpur MP08 Madhya Pradesh Khandwa MP29 Madhya Pradesh Khargone (West Nimar) MP18 Madhya Pradesh Morena MP31 Madhya Pradesh Neemuch MP32 Madhya Pradesh Ratlam MP33 Madhya Pradesh Rewa MP11 Madhya Pradesh Sagar MP12 Madhya Pradesh Satna MP13 Madhya Pradesh Ujjain MP15 Madhya Pradesh Vidisha MP20 Maharashtra Ahmednagar MR01 Maharashtra Akola MR02 Maharashtra Amravati MR03 Maharashtra Aurangabad(Maharashtra) MR04 Maharashtra Beed MR30 Maharashtra Bhandara MR31 Maharashtra Buldhana MR32 Maharashtra Chandrapur MR09 Maharashtra Dhule MR10 Maharashtra Gondia MR35 Maharashtra Jalgaon MR13 Maharashtra Kolhapur MR14 Maharashtra Latur MR15 Maharashtra Mumbai/Navi Mumbai MR16 Maharashtra Nagpur MR17 Maharashtra Nanded MR18 Maharashtra Nandurbar MR36 Maharashtra Nashik MR19 Maharashtra Osmanabad MR37 Maharashtra Palghar MR33 Maharashtra Parbhani MR38 Maharashtra Pune MR22 Maharashtra Raigad MR23 Maharashtra Ratnagiri MR24 Maharashtra Sangli MR25 Maharashtra Satara MR26 Maharashtra Sindhudurg MR39 Maharashtra Solapur MR27 Maharashtra Thane MR28 Maharashtra Wardha MR29 Maharashtra Yavatmal MR34 Manipur Imphal MN01 Meghalaya Shillong MG01 Nagaland Dimapur NL01 Nagaland Kohima NL02 Odisha Angul OR10 Odisha Balangir OR20 Odisha Balasore (Baleswar) OR02 Odisha Baragarh OR21 Odisha Baripada/Mayurbanj OR12 Odisha Berhampur / Ganjam OR03 Odisha Bhadrak OR11 Odisha Bhubaneswar OR04 Odisha Cuttack OR05 Odisha Dhenkanal OR06 Odisha Jagatsinghpur OR17 Odisha Jajpur OR13 Odisha Jeypore(Odisha) OR19 Odisha Jharsuguda OR22 Odisha Kendrapara OR14 Odisha Kendujhar (Keonjhar) OR15 Odisha Malkangiri OR23 Odisha Paralakhemundi (Gajapati) OR24 Odisha Phulbani (Kandhamal) OR25 Odisha Puri OR16 Odisha Rayagada OR26 Odisha Rourkela OR08 Odisha Sambalpur OR09 Puducherry Karaikal PO02 Puducherry Puducherry PO01 Punjab Amritsar PB01 Punjab Bhatinda PB02 Punjab Fazilka PB15 Punjab Firozpur PB16 Punjab Hoshiarpur PB13 Punjab Jalandhar PB04 Punjab Ludhiana PB05 Punjab Pathankot PB07 Punjab Patiala/Fatehgarh Sahib PB08 Punjab Rupnagar PB18 Punjab Sahibzada Ajit Singh Nagar PB12 Punjab Sri Muktsar Sahib PB19 Rajasthan Ajmer RJ01 Rajasthan Alwar RJ02 Rajasthan Baran RJ27 Rajasthan Barmer RJ19 Rajasthan Bharatpur RJ16 Rajasthan Bhilwara RJ12 Rajasthan Bikaner RJ05 Rajasthan Chittorgarh RJ20 Rajasthan Dausa RJ17 Rajasthan Hanumangarh RJ23 Rajasthan Jaipur RJ06 Rajasthan Jhunjhunu RJ13 Rajasthan Jodhpur RJ07 Rajasthan Kota RJ08 Rajasthan Sikar RJ09 Rajasthan Sirohi RJ26 Rajasthan Sriganganagar RJ10 Rajasthan Udaipur RJ11 Sikkim Gangtok SM01 Tamil Nadu Ariyalur TN24 Tamil Nadu Chengalpet TN25 Tamil Nadu Chennai TN01 Tamil Nadu Coimbatore TN02 Tamil Nadu Cuddalore TN03 Tamil Nadu Dharmapuri TN26 Tamil Nadu Dindigul TN27 Tamil Nadu Erode TN28 Tamil Nadu Kanchipuram TN05 Tamil Nadu Kanyakumari/Nagercoi L TN06 Tamil Nadu Karur TN29 Tamil Nadu Krishnagiri TN21 Tamil Nadu Madurai TN08 Tamil Nadu Nagapattinam TN30 Tamil Nadu Namakkal TN10 Tamil Nadu Pudukkottai TN31 Tamil Nadu Ramanathapuram TN32 Tamil Nadu Salem TN11 Tamil Nadu Sivaganga TN33 Tamil Nadu Thanjavur TN12 Tamil Nadu Thiruvallur TN34 Tamil Nadu Thoothukudi TN13 Tamil Nadu Tiruchirappalli TN14 Tamil Nadu Tirunelveli TN15 Tamil Nadu Tiruppur TN22 Tamil Nadu Tiruvannamalai TN35 Tamil Nadu Tiruvarur TN16 Tamil Nadu Udhagamandalam TN36 Tamil Nadu Vellore TN18 Tamil Nadu Viluppuram TN23 Tamil Nadu Virudhunagar TN20 Telangana Hayathnagar TL14 Telangana Hyderabad/Secundera Bad TL01 Telangana Jagtial TL15 Telangana Jangaon TL16 Telangana Karimnagar TL02 Telangana Khammam TL03 Telangana Kothagudem TL17 Telangana Mahabubabad TL10 Telangana Mahbubnagar TL04 Telangana Medak TL19 Telangana Medchal TL20 Telangana Nalgonda TL05 Telangana Nizamabad TL08 Telangana Sangareddy TL21 Telangana Siddipet TL11 Telangana Suryapet TL09 Telangana Warangal TL07 Tripura Agartala TA01 Uttar Pradesh Agra UP01 Uttar Pradesh Aligarh UP02 Uttar Pradesh Allahabad/Prayagraj UP03 Uttar Pradesh Ambedkar Nagar UP25 Uttar Pradesh Azamgarh UP19 Uttar Pradesh Bahraich UP47 Uttar Pradesh Ballia UP20 Uttar Pradesh Banda UP26 Uttar Pradesh Barabanki UP27 Uttar Pradesh Bareilly UP04 Uttar Pradesh Bijnor UP21 Uttar Pradesh Bulandshahr UP29 Uttar Pradesh Chandauli UP41 Uttar Pradesh Faizabad UP06 Uttar Pradesh Fatehpur UP49 Uttar Pradesh Firozabad UP22 Uttar Pradesh Ghaziabad UP07 Uttar Pradesh Ghazipur UP23 Uttar Pradesh Gorakhpur UP08 Uttar Pradesh Hapur (Panchsheel Nagar) UP51 Uttar Pradesh Hathras UP53 Uttar Pradesh Jaunpur UP24 Uttar Pradesh Jhansi UP10 Uttar Pradesh Kanpur UP11 Uttar Pradesh Kaushambi UP54 Uttar Pradesh Lucknow UP12 Uttar Pradesh Mathura UP13 Uttar Pradesh Mau UP35 Uttar Pradesh Meerut UP14 Uttar Pradesh Moradabad UP15 Uttar Pradesh Muzaffarnagar UP16 Uttar Pradesh Naugarh UP57 Uttar Pradesh Noida/Greater Noida UP09 Uttar Pradesh Pratapgarh UP43 Uttar Pradesh Raebareli UP37 Uttar Pradesh Rampur UP58 Uttar Pradesh Saharanpur UP38 Uttar Pradesh Sitapur UP17 Uttar Pradesh Sonbhadra UP42 Uttar Pradesh Sultanpur UP40 Uttar Pradesh Unnao UP59 Uttar Pradesh Varanasi UP18 Uttarakhand Almora UK09 Uttarakhand Dehradun UK01 Uttarakhand Haldwani UK02 Uttarakhand Haridwar UK03 Uttarakhand Nainital UK04 Uttarakhand New Tehri UK10 Uttarakhand Pantnagar UK05 Uttarakhand Pauri Garhwal UK08 Uttarakhand Roorkee UK06 Uttarakhand Udham Singh Nagar UK07 West Bengal Asansol WB01 West Bengal Bankura WB16 West Bengal Burdwan(Bardhaman) WB02 West Bengal Darjeeling WB18 West Bengal Durgapur WB04 West Bengal Hooghly WB06 West Bengal Howrah WB07 West Bengal Jalpaiguri WB19 West Bengal Kalyani WB08 West Bengal Kolkata WB10 West Bengal Malda WB20 West Bengal Murshidabad WB21 West Bengal North 24 Parganas WB12 West Bengal Paschim Medinipur WB13 West Bengal Purba Medinipur WB14 West Bengal Siliguri WB11 West Bengal South 24 Parganas WB15 West Bengal Suri WB22

An effort will be made to assign the Centre of Examination to the candidates in order of the City choice selected by them in their Application Forms. However, due to administrative reasons, a different city or nearby area may be assigned.