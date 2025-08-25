ICSI Result 2025 Live Updates
Focus
Quick Links
Collage Name

TNUSRB Police Constable Syllabus 2025: Part 1 and 2 Syllabus Topics

Exam Mode : Online
Shiwani Kumari

The Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board (TNUSRB) has released the TNUSRB Police Constable syllabus along with its official notification. The TNUSRB Police Constable syllabus helps a candidate to prepare strategically, focus on critical areas, and manage time effectively during the exam. Know the detailed TNUSRB Police Constable syllabus for Part 1 and Part 2 here. 

TNUSRB Police Constable Syllabus 2025: Part 1 and 2 Syllabus Topics

TNUSRB Police Constable Syllabus 2025

The TNUSRB Police Constable syllabus 2025 consists of two papers. TNUSRB Police Constable syllabus consists of two parts. The first part is  Paper 1 which is the Tamil Eligibility Test while Paper 2 consists of  two sections, General Knowledge and Psychology. The candidates who are going to take the exam must check out the detailed TNUSRB Police Constable syllabus form here. 

TNUSRB Police Constable Exam Pattern 2025

The TNUSRB Police Constable exam consists of two parts, Part 1 and Part 2. Part 1 is a Tamil Eligibility Test for 80 marks while Part 2 is composed of GK and Psychology papers. The following table depicts the TNUSRB Police Constable exam pattern for reference. 

Part

Subject

No. of Questions

Marks

Duration

Pass Mark

Notes

Part I

Tamil Eligibility Test

80

80

80 Minutes

32

Objective Type

Part II

General Knowledge

45

45

 

 

Based on TN 6th–10th Textbooks

 

Psychology

25

25

80 Minutes

-

No Negative Marking

 

Total (Part II)

70

70

 

 

 

Extra

NCC / NSS / Sports

-

+6

-

-

Additional Marks

TNUSRB Police Constable Syllabus 2025 for General Knowledge 

The TNUSRB Police Constable GK syllabus consists of topics from status GK as well as current affairs. GK questions will be related to Tamil Nadu as well. Given below is the list of topics that are covered in TNUSRB Police Constable GK Syllabus. 

Subject Area

Detailed Topics Covered

General Science

- Physics (Motion, Force, Energy, Light, Sound, Heat, Electricity, Magnetism)

- Chemistry (Matter, Elements & Compounds, Acids & Bases, Atomic Structure, Everyday Chemistry, Environmental Chemistry)

- Biology (Human Body, Nutrition, Health & Diseases, Plants & Animals, Cell Biology, Genetics, Reproduction)

- Environmental Science (Pollution, Ecology, Conservation, Climate Change)

- Food & Nutrition (Balanced Diet, Deficiency Diseases, First Aid Basics)

History

- Ancient India (Indus Valley Civilization, Vedic Age, Maurya & Gupta Empires)

- Medieval India (Delhi Sultanate, Vijayanagar, Mughal Empire)

- Modern India (British Rule, Freedom Struggle, Indian National Movement, Leaders & Reformers)

- Tamil Nadu History (Sangam Age, Chola, Chera, Pandya Dynasties, Social Reform Movements, Independence Movement in Tamil Nadu)

Geography

- Physical Geography (Earth, Solar System, Landforms, Climate, Natural Resources)

- Indian Geography (Rivers, Mountains, Agriculture, Natural Resources, Industries, Monsoons)

- World Geography (Continents, Oceans, Important Countries)

- Tamil Nadu Geography (Rivers, Agriculture, Minerals, Industries, Transport, Population & Natural Resources)

Indian Polity

- Indian Constitution (Preamble, Fundamental Rights, Directive Principles, Duties)

- Union Government (President, PM, Parliament, Supreme Court)

- State Government (Governor, CM, State Legislature, High Court)

- Panchayat Raj System & Local Bodies

- Important Amendments, Political Parties, Elections & Democracy

Economics

- Basic Economics (Demand & Supply, National Income, Inflation, Poverty, Unemployment)

- Indian Economy (Agriculture, Industry, Services, Five-Year Plans, Economic Reforms, Banking & Finance, Budget)

- Tamil Nadu Economy (Major Industries, Agriculture, Government Schemes, Social Welfare)

Current Affairs

- National & International Events

- Tamil Nadu News & Government Schemes

- Awards & Honours

- Sports & Games

- Arts & Culture

- Books & Authors

- Science & Technology Developments

- Environmental Issues & Summits

- Abbreviations & Important Organizations (UNO, WHO, IMF, WTO, etc.)

Miscellaneous GK

- India & Its Neighbouring Countries (Geography, Relations, Current Issues)

- Inventions & Discoveries

- Important Days & Dates

- Famous Personalities (National & Tamil Nadu)

- Cultural Heritage, Fairs & Festivals

- Defence, Space & Nuclear Programs

TNUSRB Police Constable Psychology Syllabus  

The candidates also need to appear for the TNUSRB Police Constable Psychology paper as well. 

Component

Skills / Topics Assessed

Communication Skills

- Comprehension: Understanding, interpreting, and expressing ideas (especially in Tamil)

Numerical Ability

- Basic arithmetic calculations and quantitative reasoning

Logical Reasoning

- Pattern recognition

- Logical deduction and inference

- Non-verbal reasoning (e.g., analogies, coding-decoding, number & symbol series, statement-conclusion)

Mental Ability

- Decision-making via inductive and deductive logic (problem-solving & scenario-based reasoning)

Information Handling

- Data analysis

- Interpreting tables, statements, syllogisms, and facts to extract key insights 

You may also apply for other Government Jobs

SSC Exams Banking Exams
Business and Management Exams Defence Exams Law Exams

Trending

Other Exams

SSC JE

SSC MTS

SSC CGL

Bihar Police Constable

Kolkata Police Constable

SSC CHSL

Punjab Police Constable

UP Police Constable

SSC GD Constable

Quick Links

Popular Searches

Latest Education News