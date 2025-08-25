TNUSRB Police Constable Syllabus 2025: Part 1 and 2 Syllabus Topics

|
Subject Area
|
Detailed Topics Covered
|
General Science
|
- Physics (Motion, Force, Energy, Light, Sound, Heat, Electricity, Magnetism)
- Chemistry (Matter, Elements & Compounds, Acids & Bases, Atomic Structure, Everyday Chemistry, Environmental Chemistry)
- Biology (Human Body, Nutrition, Health & Diseases, Plants & Animals, Cell Biology, Genetics, Reproduction)
- Environmental Science (Pollution, Ecology, Conservation, Climate Change)
- Food & Nutrition (Balanced Diet, Deficiency Diseases, First Aid Basics)
|
History
|
- Ancient India (Indus Valley Civilization, Vedic Age, Maurya & Gupta Empires)
- Medieval India (Delhi Sultanate, Vijayanagar, Mughal Empire)
- Modern India (British Rule, Freedom Struggle, Indian National Movement, Leaders & Reformers)
- Tamil Nadu History (Sangam Age, Chola, Chera, Pandya Dynasties, Social Reform Movements, Independence Movement in Tamil Nadu)
|
Geography
|
- Physical Geography (Earth, Solar System, Landforms, Climate, Natural Resources)
- Indian Geography (Rivers, Mountains, Agriculture, Natural Resources, Industries, Monsoons)
- World Geography (Continents, Oceans, Important Countries)
- Tamil Nadu Geography (Rivers, Agriculture, Minerals, Industries, Transport, Population & Natural Resources)
|
Indian Polity
|
- Indian Constitution (Preamble, Fundamental Rights, Directive Principles, Duties)
- Union Government (President, PM, Parliament, Supreme Court)
- State Government (Governor, CM, State Legislature, High Court)
- Panchayat Raj System & Local Bodies
- Important Amendments, Political Parties, Elections & Democracy
|
Economics
|
- Basic Economics (Demand & Supply, National Income, Inflation, Poverty, Unemployment)
- Indian Economy (Agriculture, Industry, Services, Five-Year Plans, Economic Reforms, Banking & Finance, Budget)
- Tamil Nadu Economy (Major Industries, Agriculture, Government Schemes, Social Welfare)
|
Current Affairs
|
- National & International Events
- Tamil Nadu News & Government Schemes
- Awards & Honours
- Sports & Games
- Arts & Culture
- Books & Authors
- Science & Technology Developments
- Environmental Issues & Summits
- Abbreviations & Important Organizations (UNO, WHO, IMF, WTO, etc.)
|
Miscellaneous GK
|
- India & Its Neighbouring Countries (Geography, Relations, Current Issues)
- Inventions & Discoveries
- Important Days & Dates
- Famous Personalities (National & Tamil Nadu)
- Cultural Heritage, Fairs & Festivals
- Defence, Space & Nuclear Programs