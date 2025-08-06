RRB NTPC Admit Card 2025 Out: Direct Link to Download Railway NTPC Call Letter Day Wise

UP Board Compartment Result 2025 OUT
Exam Mode : Online
The Railway Recruitment Boards (RRBs) have released the RRB NTPC Undergraduate Admit Card 2025 for the CBT 1 exam, effective from today, i.e., 4 August 2025. The CBT 1 exam is scheduled to begin from 7th August to 9th September 2025. Find the RRB NTPC admit card download link for region wise below here. 

RRB NTPC Admit Card 2025 

RRB NTPC admit card 2025 has been released by the Railway Recruitment Board (RRB) on its official portal, www.rrb.digialm.com as well as on RRB zone wise websites. The RRB NTPC CBT 1 Exam for undergraduate posts is set to be conducted from 7th August to 9th September 2025. The admit card for each day shall be released separately. 

To download the RRB NTPC admit card, candidates need to log in using their registration credentials. Continue reading to know more about the NTPC Admit Card and get the direct download link.

RRB NTPC UG Admit Card 2025 Download Link 

We have mentioned the direct link to download RRB NTPC admit card 2025 below. Candidates taking the exam should click on the link provided below to be able to download call letter. 

RRB NTPC Admit Card 2025 Download Link (Active)

RRB NTPC Admit Card Release Schedule

The RRB NTPC admit card 2025 is being released day-wise for each candidate. Up to this date, the admit cards have been released for 7th, 8th, and 9th August Exams. The confirmed dates on which the exam is scheduled have already been shared through city intimation.

Dates Admit Card Release Date
7th August 2025 4th August 2025 (Released)
8th August 2025 5th August 2025 (Released)
9th August 2025 6th August 2025 (Released)
11th August 2025 7th August 2025
12th August 2025 8th August 2025
13th August 2025 9th August 2025
14th August 2025 10th August 2025
15th August to 9th September 2025 To be notified

RRB NTPC Admit Card 2025 Date

The RRB NTPC exam date has been officially declared by the RRB. The exam will be held from 7th August to 9th September 2025. Candidates who have registered fro the RRB NTPC exam can check the table below for further details. 

Particular Details
Exam Name RRB NTPC 2025
Exam Date 7 August to 9 September 2025 (19 Days)
Category Admit Card
Status Released
Admit Card Release Date 4th August 2025
Login Credentials Registration Number and Password
Exam Duration 90 Minutes
Registered Candidates for UG Level 6,326,818

How to Download RRB NTPC CBT 1 Admit Card 2025?

The RRB NTPC Admit card 2025 for CBT 1 can be downloaded online from the RRB website. The candidates can check the following steps to be able to download the call letter. 

Step 1: Visit the official website of the RRB region you applied from.

Step 2: Click on the link provided for the RRB NTPC Call Letter (Admit Card).

Step 3: Select the respective RRB Region.

Step 4: Enter your Registration Number and Date of Birth.

Step 5: Click on the “Submit” button.

Step 6: The RRB NTPC Admit Card 2025 will be displayed on the screen. Download your RRB NTPC Admit Card. Take a printout of the same to take it to the exam hall.

What Documents to Carry Along with RRB NTPC Admit Card?

The candidates who will be appearing for the RRB NTPC exam on the exam day need to carry the following items to the exam hall. 

Original ID verification document such as aadhar card, voter id card, PAN card, College/university Photo ID card, etc. 

2 Passport size photographs 

RRB NTPC Exam Admit Card 2025 Region Wise Website Link 

RRB NTPC CBT 1 hall ticket can be accessed by the RRBs on their region-wise official websites. The Railway NTPC Admit Card download link is made available below. Candidates can download their admit cards by logging in with the required credentials.

RRB NTPC Region-wise Admit Card All Region Link 

Regions RRB NTPC Region-Wise Admit Card Links
RRB Ahmedabad NTPC Admit Card  rrbahmedabad.gov.in
RRB Ajmer NTPC Admit Card rrbajmer.gov.in
RRB Allahabad NTPC Admit Card rrbald.gov.in
RRB Bangalore NTPC Admit Card rrbbnc.gov.in
RRB Bhopal NTPC Admit Card rrbbhopal.gov.in
RRB Bhubaneshwar NTPC Admit Card https://www.rrbbbs.gov.in/
RRB Bilaspur NTPC admit card https://rrbbilaspur.gov.in/
RRB Chandigarh NTPC Admit Card https://www.rrbcdg.gov.in/
RRB Chennai NTPC Admit Card https://www.rrbchennai.gov.in/
RRB Gorakhpur NTPC Admit Card http://www.rrbgkp.gov.in/
RRB Guwahati NTPC Admit Card https://www.rrbguwahati.gov.in/
RRB Jammu NTPC Admit Card https://www.rrbjammu.nic.in/
RRB Kolkata NTPC Admit Card https://www.rrbkolkata.gov.in/
RRB Malda NTPC Admit Card http://www.rrbmalda.gov.in/
RRB Mumbai NTPC Admit Card https://www.rrbmumbai.gov.in/
RRB Muzzafarpur NTPC Admit Card http://www.rrbmuzaffarpur.gov.in/
RRB Patna NTPC Admit Card http://www.rrbpatna.gov.in/
RRB Ranchi NTPC Admit Card https://rrbranchi.gov.in/
RRB Secunderabad NTPC Admit Card https://rrbsecunderabad.gov.in/
RRB Siliguri NTPC Admit Card https://www.rrbsiliguri.gov.in/
RRB Thiruvananthapuram NTPC Admit Card https://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in/

RRB NTPC Exam 2025 Shift Timings

Lakhs of candidates are appearing for the RRB NTPC exam 2025. The exam will be held in three shifts on each day. The shift timings for RRB NTPC CBT 1 is given bleow in the table. 

Shifts RRB NTPC Exam Timings
Shift 1 9 AM to 10 AM
Shift 2 12.45 PM to 2.15 PM
Shift 3 4.30 PM to 6 PM

What Details To Check in RRB NTPC Admit Card?

The RRB Admit card is an important piece of documents that needs to be carried to the exam. The admit card has two copies, One is candidates' copy and the other one is RRB copy. The invigilator checks the candidates' copy at the exam centre. The RRB admit card copy is retained by the invigilator. Candidates have to  keep their copy of admit card till the recruitment process is over. Here are the details which need to be checked on the admit card. 

Candidate's Copy

Roll number

Name and address of the exam centre

Candidate’s signature

Registration number

Date of exam

Invigilator’s signature

Candidate's name

Exam Shift

Exam Trade

Photograph

Reporting time

Exam Slot

Signature

Landmark

Exam Sessions

Signature by the chairman

Nearest Railway station

Google map link

 

RRB Copy

Roll number

Reporting time

Registration number

Test centre code

Date of birth

Community

Shift

Exception if any

Space to affix photograph

Space for Self declaration

Date of exam

Candidate’s left thumb impression (1 and 2)

Barcode

Candidate’s signature

Invigilator’s Signature

Chairman’s signature

RRB NTPC Exam City Intimation Slip 2025

RRB NTPC 2025 exam city information has been released. The RRB NTPC city intimation slip lets the candidates know the exam city. To view the exam city, candidates need to enter the required credentials. RRB NTPC exam centres are the cities where the online tests are conducted. 

RRB NTPC Exam Centre 2025 for CBT 1 List

Given below is the list of RRB NTPC exam centre 2025 for CBT 1. 

States/UTs

RRB NTPC Exam Centres

Andaman & Nicobar

Port Blair

Andhra Pradesh

Amalapuram, Anantapur, Bhimavaram, Challapalli, Chirala, Chittoot, Eluru, Gooty, Gudivada, Gudur, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kanchikachera, Kavali, Kurnool, Nandyal, Narasapuram, Narasaraopet, Nellore, Ongole, Proddatur, Puttur, Rajahmundry, Rajam, Rajampet, Srikakulam, Surampalem, Tadepalligudem, Tekkali, Tirupathi, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram

Arunachal Pradesh

Itanagar, Naharlagun

Assam

Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Kokrajhar, Silchar, Tezpur

Bihar

Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Bihar Sharif, Darbhanga, Gaya, Hajipur, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Samastipur, Siwan,

Chandigarh

Chandigarh

Chhattisgarh

Bilaspur, Durg, Bhilai Nagar, Raipur,

Delhi/NCR

Ghaziabad, Greater Noida, New Delhi, Noida

Goa

Verma

Gujarat

Ahmedabad, Anand, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Dadra, Gandhinagar, Godhra, Himatnagar, Jamnagar, Junagadh, Mehsana, Nadiad, Navsarim Rajkot, Silvassa, Surat, Surendranagar, Vadodara, Valsad, Vapi

Haryana

Ambala, Bahadurgarh, Gurgaon, Hisar, Jhajjar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Mohindergarh, Panchkula, Panipat, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Yamuna Nagar

Himachal Pradesh

Baddi, Bilaspur, Dharamsala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Palampur, Shimla, Sirmaur, Solan, Sunder Nagarm Una.

Jammu & Kashmir

Anantnag, Awantipora, Baramulla, Jammu, Kathua, Pulwama, Samba, Srinagar, Udhampur.

Jharkhand

Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi

Karnataka

Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bengaluru, Bidar, Bijapur, Chikballapur, Chikmagaluru, Davanagere, Dharwad, Gadag, Gulbarga, Hassan, Hubli, Kolar, Mangalore, Mysore, Puttur, Shimoga, Surathkal, Tumkur, Udupi, Uttara Kannada.

Kerala

Alappuzha, Ernakulam, Idukki, Kannur, Kasaragod, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Pathanamthitta, Thrissur, Trivandrum.

Madhya Pradesh

Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain.

Maharashtra

Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Beed, Bhandara, Buldana, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Gondia, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Madgaon, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nandurbar, Nashik, Navi Mumbai, Pandharpur, Parbhani, Pimpri, Chinchwad, Pune, Raigad, Ratnagiri, Sangamner, Sangli, Satara, Solapur, Sindhudurg, Thane, Wardha, Washim, Yavatmal

Manipur

Imphal

Meghalaya

Shillong, Ri-Bhoi

Mizoram

Aizwal

Nagaland

Dimapur, Kohima

Odisha

Angul, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur-Ganjam, Bhubaneswar, Cuttack, Dhenkanal, Jeypore, Jharsuguda, Khurda, Rayagada, Rourkela, Sambalpur,

Puducherry

Puducherry

Punjab

Abohar, Amritsar, Banur, Barnala, Bhatinda, Fatehgarh, Sahib, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Khanna, Ludhiana, Malout, Moga, Mohali, Muktsar, Nawanshahr, Pathankot, Patiala, Phagwara, Ropar, Sangrur,

Rajasthan

Abu Road, Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Chittorgarh, Dungarpur, Hanumangarh, Jaipur, Jhunjhunu, Jodhpur, Kota, Pali Marwar, Sikar, Sriganagnagar, Tonk, Udaipur

Sikkim

Bardang, Gangtok

Tamilnadu

Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Kanyakumari, Krishnagiri, Madurai, Namakkal, Salem, Thanjavur, Thoothukudi, Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupur, Tiruvannamalai, Vellore, Villupuram, Virudhunagar

Telangana

Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Kodad, Mahabubangar, Nalgonda, Nizamabad, Ranga, Reddy, Secunderabad, Siddipet, Warangal.

Tripura

Agartala, Bisramganj, Khowai, Teliamura, Udaypur

Uttar Pradesh

Agra, Aligarh, Allahabad, Amroha, Banda, Barabanki, Bareilly, Bijnor, Bulandshahr, Faizabad, Gonda, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Kaushambi, Lucknow, Mathura, Sitapur, Sultanpur, Varanasi

Uttarakhand

Dehradun, Haldwani, Nainital, Roorkee, Rudrapur, Udham Singh Nagar

West Bengal

Asansol, Bankura, Berhampore, Bishnupur, Burdwan, Durgapur, Haldia, Hooghly, Howrah, Kalyani, Kolkata, Kolkata/Greater Kolkata, Krishnanagar, Siliguri

