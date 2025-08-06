RRB NTPC Admit Card 2025 Out: Direct Link to Download Railway NTPC Call Letter Day Wise

|
States/UTs
|
RRB NTPC Exam Centres
|
Andaman & Nicobar
|
Port Blair
|
Andhra Pradesh
|
Amalapuram, Anantapur, Bhimavaram, Challapalli, Chirala, Chittoot, Eluru, Gooty, Gudivada, Gudur, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kanchikachera, Kavali, Kurnool, Nandyal, Narasapuram, Narasaraopet, Nellore, Ongole, Proddatur, Puttur, Rajahmundry, Rajam, Rajampet, Srikakulam, Surampalem, Tadepalligudem, Tekkali, Tirupathi, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram
|
Arunachal Pradesh
|
Itanagar, Naharlagun
|
Assam
|
Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Kokrajhar, Silchar, Tezpur
|
Bihar
|
Arrah, Aurangabad, Bhagalpur, Bihar Sharif, Darbhanga, Gaya, Hajipur, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Samastipur, Siwan,
|
Chandigarh
|
Chandigarh
|
Chhattisgarh
|
Bilaspur, Durg, Bhilai Nagar, Raipur,
|
Delhi/NCR
|
Ghaziabad, Greater Noida, New Delhi, Noida
|
Goa
|
Verma
|
Gujarat
|
Ahmedabad, Anand, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Dadra, Gandhinagar, Godhra, Himatnagar, Jamnagar, Junagadh, Mehsana, Nadiad, Navsarim Rajkot, Silvassa, Surat, Surendranagar, Vadodara, Valsad, Vapi
|
Haryana
|
Ambala, Bahadurgarh, Gurgaon, Hisar, Jhajjar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Mohindergarh, Panchkula, Panipat, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Yamuna Nagar
|
Himachal Pradesh
|
Baddi, Bilaspur, Dharamsala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Palampur, Shimla, Sirmaur, Solan, Sunder Nagarm Una.
|
Jammu & Kashmir
|
Anantnag, Awantipora, Baramulla, Jammu, Kathua, Pulwama, Samba, Srinagar, Udhampur.
|
Jharkhand
|
Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi
|
Karnataka
|
Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bengaluru, Bidar, Bijapur, Chikballapur, Chikmagaluru, Davanagere, Dharwad, Gadag, Gulbarga, Hassan, Hubli, Kolar, Mangalore, Mysore, Puttur, Shimoga, Surathkal, Tumkur, Udupi, Uttara Kannada.
|
Kerala
|
Alappuzha, Ernakulam, Idukki, Kannur, Kasaragod, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Pathanamthitta, Thrissur, Trivandrum.
|
Madhya Pradesh
|
Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain.
|
Maharashtra
|
Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Beed, Bhandara, Buldana, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Gondia, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Madgaon, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nandurbar, Nashik, Navi Mumbai, Pandharpur, Parbhani, Pimpri, Chinchwad, Pune, Raigad, Ratnagiri, Sangamner, Sangli, Satara, Solapur, Sindhudurg, Thane, Wardha, Washim, Yavatmal
|
Manipur
|
Imphal
|
Meghalaya
|
Shillong, Ri-Bhoi
|
Mizoram
|
Aizwal
|
Nagaland
|
Dimapur, Kohima
|
Odisha
|
Angul, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur-Ganjam, Bhubaneswar, Cuttack, Dhenkanal, Jeypore, Jharsuguda, Khurda, Rayagada, Rourkela, Sambalpur,
|
Puducherry
|
Puducherry
|
Punjab
|
Abohar, Amritsar, Banur, Barnala, Bhatinda, Fatehgarh, Sahib, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Khanna, Ludhiana, Malout, Moga, Mohali, Muktsar, Nawanshahr, Pathankot, Patiala, Phagwara, Ropar, Sangrur,
|
Rajasthan
|
Abu Road, Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Chittorgarh, Dungarpur, Hanumangarh, Jaipur, Jhunjhunu, Jodhpur, Kota, Pali Marwar, Sikar, Sriganagnagar, Tonk, Udaipur
|
Sikkim
|
Bardang, Gangtok
|
Tamilnadu
|
Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Kanyakumari, Krishnagiri, Madurai, Namakkal, Salem, Thanjavur, Thoothukudi, Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupur, Tiruvannamalai, Vellore, Villupuram, Virudhunagar
|
Telangana
|
Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Kodad, Mahabubangar, Nalgonda, Nizamabad, Ranga, Reddy, Secunderabad, Siddipet, Warangal.
|
Tripura
|
Agartala, Bisramganj, Khowai, Teliamura, Udaypur
|
Uttar Pradesh
|
Agra, Aligarh, Allahabad, Amroha, Banda, Barabanki, Bareilly, Bijnor, Bulandshahr, Faizabad, Gonda, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Kaushambi, Lucknow, Mathura, Sitapur, Sultanpur, Varanasi
|
Uttarakhand
|
Dehradun, Haldwani, Nainital, Roorkee, Rudrapur, Udham Singh Nagar
|
West Bengal
|
Asansol, Bankura, Berhampore, Bishnupur, Burdwan, Durgapur, Haldia, Hooghly, Howrah, Kalyani, Kolkata, Kolkata/Greater Kolkata, Krishnanagar, Siliguri